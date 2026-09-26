Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега - 26.09.2026 Украина.ру
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Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега - 26.09.2026 Украина.ру
Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
В Одессе мужчина совершил побег из территориального центра комплектования, перебравшись через забор с колючей проволокой. Об этом 26 сентября сообщили украинские паблики
2026-09-26T13:18
2026-09-26T13:18
новости
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На опубликованной записи видно, как мужчина, стоя во дворе с сотрудником военкомата, резко сорвался с места и начал перелезать забор. Сотрудник пытался его остановить, однако тому удалось вырваться. Преодолев ограждение с колючей проволокой, он спрыгнул на землю.Под забором беглеца уже ожидал микроавтобус. Сразу после приземления мужчина сел в транспортное средство, которое незамедлительно покинуло место происшествия.По данным пабликов, теперь на территории ТЦК устанавливают вышки с пулемётчиками, чтобы сходство с концлагерем или зоной было полным.Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст снизили до 25 лет. С 1 октября 2023 года на воинский учёт обязаны вставать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.О зверствах ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровск, украина, одесса, украина.ру, тцк
Новости, Днепропетровск, Украина, Одесса, Украина.ру, ТЦК

Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега

13:18 26.09.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Щучьем открыт завод по уничтожению химического оружия
В Щучьем открыт завод по уничтожению химического оружия - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Одессе мужчина совершил побег из территориального центра комплектования, перебравшись через забор с колючей проволокой. Об этом 26 сентября сообщили украинские паблики
На опубликованной записи видно, как мужчина, стоя во дворе с сотрудником военкомата, резко сорвался с места и начал перелезать забор. Сотрудник пытался его остановить, однако тому удалось вырваться. Преодолев ограждение с колючей проволокой, он спрыгнул на землю.
Под забором беглеца уже ожидал микроавтобус. Сразу после приземления мужчина сел в транспортное средство, которое незамедлительно покинуло место происшествия.
По данным пабликов, теперь на территории ТЦК устанавливают вышки с пулемётчиками, чтобы сходство с концлагерем или зоной было полным.
Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст снизили до 25 лет. С 1 октября 2023 года на воинский учёт обязаны вставать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.
О зверствах ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
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