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Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега

Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега - 26.09.2026 Украина.ру

Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега

В Одессе мужчина совершил побег из территориального центра комплектования, перебравшись через забор с колючей проволокой. Об этом 26 сентября сообщили украинские паблики

2026-09-26T13:18

2026-09-26T13:18

2026-09-26T13:18

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На опубликованной записи видно, как мужчина, стоя во дворе с сотрудником военкомата, резко сорвался с места и начал перелезать забор. Сотрудник пытался его остановить, однако тому удалось вырваться. Преодолев ограждение с колючей проволокой, он спрыгнул на землю.Под забором беглеца уже ожидал микроавтобус. Сразу после приземления мужчина сел в транспортное средство, которое незамедлительно покинуло место происшествия.По данным пабликов, теперь на территории ТЦК устанавливают вышки с пулемётчиками, чтобы сходство с концлагерем или зоной было полным.Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Изначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст снизили до 25 лет. С 1 октября 2023 года на воинский учёт обязаны вставать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.О зверствах ТЦК – в материале ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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