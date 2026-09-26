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"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономике

"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономике - 26.09.2026 Украина.ру

"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономике

Для повышения денежного обеспечения военных придётся искать внутренние резервы. Об этом 26 сентября заявил экономист и бывший советник президента Украины Олег Устенко

2026-09-26T15:34

2026-09-26T15:34

2026-09-26T16:41

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По его мнению, один из вариантов — перераспределить деньги с невоенных расходов на оборону."Это очень больно, но тогда надо признать, что мы переходим в полностью военную экономику. Всё для армии, всё для победы, всё для защиты страны, всё остальное — просто по остаточному принципу", — заявил Устенко.Он отметил, что придётся сокращать расходы по невоенным направлениям, в частности бюджетные зарплаты и капитальные расходы.Но даже этого, по его мнению, будет недостаточно. Устенко предлагает провести аудит и ревизию оборонного бюджета.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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