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"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте

"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте - 26.09.2026 Украина.ру

"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте

Потери Украины в военном конфликте приобрели необратимый характер. Об этом 26 сентября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский

2026-09-26T16:56

2026-09-26T16:56

2026-09-26T16:56

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"На любые изменения в этом военном конфликте надо смотреть в ретроспективе. Полтора года назад называлось число ежемесячных потерь Украины убитыми и ранеными в 10 тыс. человек в месяц. Сейчас — 25–27 тыс. Дефицит бюджета увеличился также втрое — с €10 млрд до €30 млрд в этом году и может вырасти минимум до €60 млрд в следующем. Армии нечем платить", — написал парламентарий в Telegram-канале."Я не буду перечислять известные стратегические потери в экономике, они многократно описаны. Но суть в том, что эти потери приобрели необратимый характер, а ресурсная позиция не имеет источников восполнения", — подчеркнул он.Дубинский отметил, что ещё в мае 2025 года Зеленский с европейцами требовали безусловного прекращения огня, а спустя полтора года "бегают к Трампу с просьбой помочь организовать хоть бы энергетическое или морское перемирие"."Если дырка в ведре маленькая, то, наливая в него воду постоянно, можно делать вид, что оно полное. Но если в ведре нет дна, то сколько ни лей — всё выльется. Украина сейчас переходит в то состояние, когда сколько ни влей — всё без толку", — указал парламентарий.По его словам, "это называется переломной точкой" в конфликте.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, краснодарский край, россия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, дональд трамп, украина.ру