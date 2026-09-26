"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте - 26.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260926/vedro-bez-dna-dubinskiy-zayavil-o-perelomnoy-tochke-v-konflikte-1083445950.html
"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте
"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте - 26.09.2026 Украина.ру
"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте
Потери Украины в военном конфликте приобрели необратимый характер. Об этом 26 сентября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский
2026-09-26T16:56
2026-09-26T16:56
новости
украина
краснодарский край
россия
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083175213_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_3b200924f85932d287dd81b2b08fca8a.jpg
"На любые изменения в этом военном конфликте надо смотреть в ретроспективе. Полтора года назад называлось число ежемесячных потерь Украины убитыми и ранеными в 10 тыс. человек в месяц. Сейчас — 25–27 тыс. Дефицит бюджета увеличился также втрое — с €10 млрд до €30 млрд в этом году и может вырасти минимум до €60 млрд в следующем. Армии нечем платить", — написал парламентарий в Telegram-канале."Я не буду перечислять известные стратегические потери в экономике, они многократно описаны. Но суть в том, что эти потери приобрели необратимый характер, а ресурсная позиция не имеет источников восполнения", — подчеркнул он.Дубинский отметил, что ещё в мае 2025 года Зеленский с европейцами требовали безусловного прекращения огня, а спустя полтора года "бегают к Трампу с просьбой помочь организовать хоть бы энергетическое или морское перемирие"."Если дырка в ведре маленькая, то, наливая в него воду постоянно, можно делать вид, что оно полное. Но если в ведре нет дна, то сколько ни лей — всё выльется. Украина сейчас переходит в то состояние, когда сколько ни влей — всё без толку", — указал парламентарий.По его словам, "это называется переломной точкой" в конфликте.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
краснодарский край
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/0e/1083175213_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_2f6a565d56cee8454795876f9ba8a2fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, краснодарский край, россия, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, краснодарский край, Россия, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Дональд Трамп, Украина.ру

"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте

16:56 26.09.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Читать в
ДзенTelegram
Потери Украины в военном конфликте приобрели необратимый характер. Об этом 26 сентября заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский
"На любые изменения в этом военном конфликте надо смотреть в ретроспективе. Полтора года назад называлось число ежемесячных потерь Украины убитыми и ранеными в 10 тыс. человек в месяц. Сейчас — 25–27 тыс. Дефицит бюджета увеличился также втрое — с €10 млрд до €30 млрд в этом году и может вырасти минимум до €60 млрд в следующем. Армии нечем платить", — написал парламентарий в Telegram-канале.
"Я не буду перечислять известные стратегические потери в экономике, они многократно описаны. Но суть в том, что эти потери приобрели необратимый характер, а ресурсная позиция не имеет источников восполнения", — подчеркнул он.
Дубинский отметил, что ещё в мае 2025 года Зеленский с европейцами требовали безусловного прекращения огня, а спустя полтора года "бегают к Трампу с просьбой помочь организовать хоть бы энергетическое или морское перемирие".
"Если дырка в ведре маленькая, то, наливая в него воду постоянно, можно делать вид, что оно полное. Но если в ведре нет дна, то сколько ни лей — всё выльется. Украина сейчас переходит в то состояние, когда сколько ни влей — всё без толку", — указал парламентарий.
По его словам, "это называется переломной точкой" в конфликте.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинакраснодарский крайРоссияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВерховная РадаДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:17Дмитрий Василец: Пока вы верите в мир от США, "Герань-2.0" превращает украинское небо в решето
16:56"Ведро без дна": Дубинский заявил о переломной точке в конфликте
16:32Российская армия ликвидирует три котла, в которые попали ВСУ
16:00Королевский эскорт. К годовщине создания Киевского мотозавода
15:34"Всё для армии, всё для победы": на Украине предложили перейти к военной экономике
15:05Не хочу быть богом. О простых путях, которые не ищет себе российское кино
14:16Как ВСУ помогут Трампу победить в войне на Ближнем Востоке и с чем столкнётся Европа – Колташов
14:13Коллапс связи в Киеве: поражены ключевые дата-центры Украины
13:23Армия России освободила три населённых пункта в Харьковской и Сумской областях
13:18Одессит сбежал из военкомата, рискуя жизнью: детали побега
13:05Сколько Галкин* и Лобода заработали на богатых украинцах и у кого в ВСУ особые права
12:30Венгерские ультрас освистали гимн Украины: матч закончился дракой
12:03"Он не останется у власти": экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель раскрыла правду о войне
12:00История на радио: литература в письмах Ольги Фрейденберг 24:28
11:15Свастики вместо благодарности: как украинские беженцы "отблагодарили" поляков
10:49Охота на людей в Кривом Роге: военкомы в балаклавах похитили мужчин прямо из машины
10:38Вечер в хутор: житомирский "гербарий", патриотичные сутенеры, ТЦК на нарах, зрада от "Фиксиков"
10:24"Это детские игры?": Путин о попытках Киева добиться перемирия
09:43Атака на Краснодарский край, удар по центру обработки данных. Хроника событий на утро 26 сентября
09:19Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором
Лента новостейМолния