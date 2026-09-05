https://ukraina.ru/20260905/ni-deneg-ni-oruzhiya-evropa-bolshe-ne-mozhet-soderzhat-ukrainu-1083016361.html

Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину

Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину - 05.09.2026 Украина.ру

Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать Украину

НАТО не укладывается в сроки по оказанию военной поддержки Украине. Об этом 3 сентября пишет газета Politico со ссылкой на хорошо информированные источники.

2026-09-05T05:03

2026-09-05T05:03

2026-09-05T05:03

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По их словам, Альянс сейчас готовит четыре-пять новых пакетов помощи для Киева. О принятии ряда мер будет объявлено уже в ближайшие недели, утверждают они."Однако мы немного не укладываемся в сроки", — признал один из источников в интервью газете.Дипломат НАТО в беседе с корреспондентами издания рассказал, что 3 сентября, во время встречи послов за закрытыми дверями, генсек альянса Марк Рютте призвал союзников продолжать оказывать военную помощь Украине. "Наблюдается очень интенсивное лоббирование", — прокомментировал ситуацию собеседник Politico. Хотя несколько стран заявили, что рассматривают новые пакеты помощи, конкретных предложений не поступало, рассказал он.Как напоминает газета, Владимир Зеленский раньше заявил, что Киеву необходимо 300 перехватчиков Patriot, чтобы пережить зиму. Но ему также нужны ракеты класса "воздух-воздух" AMRAAM, IRIS-T и AIM-9X и системы HAWK, которые особенно эффективны против реактивных беспилотников, говорится в статье.Взять их фактически неоткуда. По данным издания, ожидается, что Германия объявит о поставке новых зенитных ракет IRIS-T в этом месяце. К октябрю Франция и Италия пообещали поставить Киеву ракеты-перехватчики Aster 30, отмечается в публикации."Пять из семи стран ЕС, о которых известно, что они размещают системы Patriot — Германия, Польша, Румыния, Испания и Нидерланды — на данный момент передали Украине компоненты батарей или ракеты. Греция и Швеция публично не передавали ничего, даже несмотря на то, что Стокгольм финансировал помощь Киеву, связанную с Patriot", — пишет Politico.Но если бы на рынке и появились перехватчики, Украина не смогла бы их приобрести, так как испытывает нехватку денег, констатируют авторы издания, ссылаясь на недавнее признание Зеленского, что в этом году в оборонном бюджете Киева образуется дыра в 23 миллиарда евро.По данным газеты, в этом году Украине было выделено около 22,1 миллиарда евро из 28,3, которые она может потратить на оборону из кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Евросоюз готов обсудить выделение еще нескольких миллиардов долларов на ракеты-перехватчики, после соответствующего обращения Киева, отмечается в публикации.Финансирование программы PURL НАТО, через которую союзники оплачивают закупки американского оружия для Украины, также под вопросом, поскольку объявленные в этом году взносы пока намного ниже ранее объявленной цели Рютте собрать 12 миллиардов долларов, резюмирует Politico.Страны коллективного Запада все менее охотно ищут деньги на оказание военной поддержки Киеву. Это неудивительно, так как денег нужно очень много. Как признался министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 4 сентября в интервью казахстанскому изданию Ulysmedia, один день конфликта с Россией обходится Украине в 450 миллионов долларов.Сам Зеленский 20 августа, во время представления военным, депутатам и членам правительства нового министра обороны Украины Евгения Хмары, назвал нехватку денег самым большим вызовом для всего руководства страны."Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше", — заявлял Зеленский.Чтобы ответить на этот вызов, Зеленский потребовал от нового министра обороны провести аудит всех договоренностей с западными партнерами Украины и сделать упор на системы ПВО и "антибаллистику".Однако попытки Киева усилить свою противовоздушную оборону пока не дают ожидаемых результатов. Как подчеркивает американский Politico, проблема не только в деньгах, но и в объективной нехватке ракет-перехватчиков на западных оружейных складах.В такой ситуации премьер-министр Болгарии Румен Радев предлагает посмотреть на ситуацию иначе и вовсе прекратить военную поддержку Украины. Политик 4 сентября отвечал на вопросы депутатов парламента. Радева в том числе попросили прокомментировать инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига, ответственность за который Германия попыталась возложить на Россию.Премьер-министр Болгарии согласился с оценками чиновников НАТО и ЕС, что диверсии, подобные той, которая якобы готовилась в Лейпциге, безрассудны."Но разве не безрассудны действия ведущих европейских государств, которые отправляют свое дальнобойное оружие для атак на территорию России на тысячи километров в глубину? При этом Европа предоставляет и информацию, и инструкторов. Это разве не безрассудно?" — задался вопросом Румен Радев.Он призвал своих коллег-политиков не закрывать глаза перед этими вопросами. По его словам, нельзя атаковать тылы другого государства и ожидать, что оно будет смотреть на это спокойно.Радев отметил, что коллективный Запад пытается одержать победу над Россией, но не учитывает тот факт, что это крупнейшая ядерная держава и что Европа не может противостоять ее гиперзвуковым ракетам."Европа может существовать и без России, но Европе будет трудно долго существовать против России", — заключил Радев, призывая к переговорам.Точка зрения премьер-министра Болгарии звучит весьма разумно, однако вопрос, насколько его коллеги по Евросоюзу сегодня готовы рассматривать подобную инициативу? Кроме банальной неготовности признать собственную ошибку, за неповоротливостью брюссельской бюрократии может стоять ряд геополитических, экономических, даже иррациональных причин не идти на переговоры с Россией.Однако заявления о "незначительном отставании от графика" недвусмысленно сигнализируют о перегреве военно-промышленных мощностей США и Европы. В этих условиях риторика о поставках новых пакетов помощи превращается скорее в политический жест, призванный сохранить лицо, чем в реальное изменение ситуации на фронте.К сожалению, очередные пакеты помощи Евросоюз все еще готов находить быстрее, чем конструктивные предложения для всеобъемлющих переговоров по окончанию украинского конфликта.

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, владимир зеленский, рютте, ес, politico, нато, россия