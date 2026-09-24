ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели - 24.09.2026 Украина.ру
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ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели
ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели - 24.09.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели
Вооруженные Силы России ударами по целям в Одесской области ненесли урон снабжению ВСУ. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
2026-09-24T19:20
2026-09-24T19:20
спецоперация
сво
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"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - сказано в сооьщении.Минобороны РФ отметило, что в результате ударов в Одесской области поражены несколько целей. Среди них - логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств️.Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов в Новых Белярах Одесской области."Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - сказано в публикации министерства.Актуальное интервью: Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с РоссиейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, сводка сво, новости сво сейчас, всу, снабжение, одесская область, россия, украина
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, новости СВО сейчас, ВСУ, снабжение, Одесская область, Россия, Украина

ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели

19:20 24.09.2026
 
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Ракетный эсминец США Дональд Кук вошел в порт Одессы - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Вооруженные Силы России ударами по целям в Одесской области ненесли урон снабжению ВСУ. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - сказано в сооьщении.
Минобороны РФ отметило, что в результате ударов в Одесской области поражены несколько целей.
Среди них - логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств️.
Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов в Новых Белярах Одесской области.

"Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - сказано в публикации министерства.
Актуальное интервью: Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с Россией
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