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ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели
ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели - 24.09.2026 Украина.ру
ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели
Вооруженные Силы России ударами по целям в Одесской области ненесли урон снабжению ВСУ. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
2026-09-24T19:20
2026-09-24T19:20
2026-09-24T19:20
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"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - сказано в сооьщении.Минобороны РФ отметило, что в результате ударов в Одесской области поражены несколько целей. Среди них - логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств️.Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов в Новых Белярах Одесской области."Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - сказано в публикации министерства.Актуальное интервью: Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с РоссиейВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ВС РФ поразили в Одесской области сухогруз и другие цели
Вооруженные Силы России ударами по целям в Одесской области ненесли урон снабжению ВСУ. Об этом 24 сентября сообщил телеграм-канал Минобороны РФ
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - сказано в сооьщении.
Минобороны РФ отметило, что в результате ударов в Одесской области поражены несколько целей.
Среди них - логистический центр в Одессе, осуществляющий хранение и распределение грузов военного назначения, поступающих на Украину из европейских государств️.
Также поражен склад беспилотных летательных аппаратов в Новых Белярах Одесской области.
"Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество для обеспечения ВСУ", - сказано в публикации министерства.
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