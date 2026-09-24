https://ukraina.ru/20260924/svr-zafiksirovala-zapadnoe-vmeshatelstvo-v-rossiyskie-vybory---naryshkin-1083414404.html
СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин
СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин - 24.09.2026 Украина.ру
СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин
Служба внешней разведки России отмечала вмешательство Запада в российскую избирательную кампанию. Об этом 24 сентября заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин
2026-09-24T19:05
2026-09-24T19:05
2026-09-24T19:05
новости
россия
запад
европа
сергей нарышкин
служба внешней разведки
свр
парламентские выборы
ес
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"Вмешательство было, мы отмечали. Мы отмечали тот факт, что в комиссии Европейского Союза уже заранее подготовили бумажку для того, чтобы объявить, что выборы были плохие", - цитирует РИА Новости заявление главы СВР РФ.В публикации отмечено, что ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы грубыми нарушениями - об этом информировало пресс-бюро СВР в конце июля. Оно тогда сообщало также, что в государствах Европы поручили распространение тезисов о "нелегитимности и незаконности" предстоящих выборов в России базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции.Выборы депутатов Государственной Думы и другие совмещенные с ними выборы проходили 18-20 сентября. В единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, европа, сергей нарышкин, служба внешней разведки , свр, парламентские выборы, ес
Новости, Россия, Запад, Европа, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки , СВР, парламентские выборы, ЕС
СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин
Служба внешней разведки России отмечала вмешательство Запада в российскую избирательную кампанию. Об этом 24 сентября заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин
"Вмешательство было, мы отмечали. Мы отмечали тот факт, что в комиссии Европейского Союза уже заранее подготовили бумажку для того, чтобы объявить, что выборы были плохие", - цитирует РИА Новости заявление главы СВР РФ.
В публикации отмечено, что ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы грубыми нарушениями - об этом информировало пресс-бюро СВР в конце июля. Оно тогда сообщало также, что в государствах Европы поручили распространение тезисов о "нелегитимности и незаконности" предстоящих выборов в России базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции.
Выборы депутатов Государственной Думы и другие совмещенные с ними выборы проходили 18-20 сентября. В единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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