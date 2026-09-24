https://ukraina.ru/20260924/svr-zafiksirovala-zapadnoe-vmeshatelstvo-v-rossiyskie-vybory---naryshkin-1083414404.html

СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин

СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин - 24.09.2026 Украина.ру

СВР зафиксировала западное вмешательство в российские выборы - Нарышкин

Служба внешней разведки России отмечала вмешательство Запада в российскую избирательную кампанию. Об этом 24 сентября заявил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин

2026-09-24T19:05

2026-09-24T19:05

2026-09-24T19:05

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служба внешней разведки

свр

парламентские выборы

ес

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"Вмешательство было, мы отмечали. Мы отмечали тот факт, что в комиссии Европейского Союза уже заранее подготовили бумажку для того, чтобы объявить, что выборы были плохие", - цитирует РИА Новости заявление главы СВР РФ.В публикации отмечено, что ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы грубыми нарушениями - об этом информировало пресс-бюро СВР в конце июля. Оно тогда сообщало также, что в государствах Европы поручили распространение тезисов о "нелегитимности и незаконности" предстоящих выборов в России базирующимся за рубежом структурам российской несистемной оппозиции.Выборы депутатов Государственной Думы и другие совмещенные с ними выборы проходили 18-20 сентября. В единый день голосования 2026 года замещались 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Интервью на эту тему: Андрей Суздальцев: Не признав выборы в Госдуму России, Украина загнала себя в ловушкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, европа, сергей нарышкин, служба внешней разведки , свр, парламентские выборы, ес