https://ukraina.ru/20260904/sily-pvo-otrazili-massirovannuyu-ataku-bespilotnikov-vsu-na-moskvu-1083003886.html

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву - 04.09.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву

Силы ПВО столичного региона с вечера сбили 39 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 4 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-09-04T06:32

2026-09-04T06:32

2026-09-04T06:32

украина.ру

россия

подмосковье

москва

сергей собянин

минобороны

минобороны рф

пво

внуково

домодедово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077168410_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_40d5f4a2edfd3f84d8263b71342c7c60.jpg

В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в последнем на данный момент сообщении Собянина от 5:42 мск.Об уничтожении первой группы из четырёх БПЛА мэр сообщил в 20:11 мск. О ещё десяти сбитых беспилотниках он написал в 0:04 мск, и о ещё 13-ти — в 3:53 мск.Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" 39 вражеских дронов.К этому часу подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, которые из-за угрозы БПЛА ранее закрывали для полётов, возобновили приём и отправку самолётов.В Подмосковье продолжает действовать режим опасности по БПЛА.По данным, которые ранее обнародовал мэр Москвы, в период с 8:30 мск 1 августа по 8:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 украинских БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.Полный список тревожных регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

подмосковье

москва

домодедово

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, подмосковье, москва, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация