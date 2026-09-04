Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву - 04.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву - 04.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву
Силы ПВО столичного региона с вечера сбили 39 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 4 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-09-04T06:32
2026-09-04T06:32
украина.ру
россия
подмосковье
москва
сергей собянин
минобороны
минобороны рф
пво
внуково
домодедово
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В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице."Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в последнем на данный момент сообщении Собянина от 5:42 мск.Об уничтожении первой группы из четырёх БПЛА мэр сообщил в 20:11 мск. О ещё десяти сбитых беспилотниках он написал в 0:04 мск, и о ещё 13-ти — в 3:53 мск.Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" 39 вражеских дронов.К этому часу подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, которые из-за угрозы БПЛА ранее закрывали для полётов, возобновили приём и отправку самолётов.В Подмосковье продолжает действовать режим опасности по БПЛА.По данным, которые ранее обнародовал мэр Москвы, в период с 8:30 мск 1 августа по 8:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 украинских БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.Полный список тревожных регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, подмосковье, москва, сергей собянин, минобороны, минобороны рф, пво, внуково, домодедово, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Подмосковье, Москва, Сергей Собянин, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, Внуково, Домодедово, аэропорт, аэропорты, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву

06:32 04.09.2026
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковВоеннослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащий ведет огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО столичного региона с вечера сбили 39 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 4 сентября сообщил в канале на платформе "Макс"
В Подмосковье сбиваются те вражеские дроны, которые смогли преодолеть ПВО в других регионах и приблизиться к российской столице.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены 12 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — говорится в последнем на данный момент сообщении Собянина от 5:42 мск.
Об уничтожении первой группы из четырёх БПЛА мэр сообщил в 20:11 мск. О ещё десяти сбитых беспилотниках он написал в 0:04 мск, и о ещё 13-ти — в 3:53 мск.
Всего с вечера на подступах к Москве зенитчики "приземлили" 39 вражеских дронов.
К этому часу подмосковные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский, которые из-за угрозы БПЛА ранее закрывали для полётов, возобновили приём и отправку самолётов.
В Подмосковье продолжает действовать режим опасности по БПЛА.
По данным, которые ранее обнародовал мэр Москвы, в период с 8:30 мск 1 августа по 8:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8670 украинских БПЛА. Большая их часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве.
Полный список тревожных регионов по состоянию на 5:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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