https://ukraina.ru/20260925/minoborony-dolozhilo-o-znachitelnom-sokraschenii-naltov-bpla-na-regiony-rossii-1083417844.html

Минобороны доложило о значительном сокращении налётов БПЛА на регионы России за прошедшие сутки

Минобороны доложило о значительном сокращении налётов БПЛА на регионы России за прошедшие сутки - 25.09.2026 Украина.ру

Минобороны доложило о значительном сокращении налётов БПЛА на регионы России за прошедшие сутки

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 74. Об этом Минобороны РФ вечером 24 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-25T00:41

2026-09-25T00:41

2026-09-25T01:04

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако в последние сутки их число существенно сократилось."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Курской областей и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 23 сентября до 8:00 мск 24 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Брянской, Белгородской, Курской, Тверской, Ростовской областей были сбиты 40 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 74 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Накануне силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 35 украинских беспилотников, за сутки — 549.Ранее омбудсмен ЛНР рассказала, сколько детей погибло и ранено с начала конфликта в Донбассе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, минобороны рф, пво, сво, спецоперация, вс рф, крым, курская область, белгородская область, черное море, краснодарский край, брянская область, тверь, ростовская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины