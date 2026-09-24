https://ukraina.ru/20260924/1083409352.html

Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с Россией

Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с Россией - 24.09.2026 Украина.ру

Алексей Леонков: Британия не может победить на Украине, поэтому плавно вползает в прямую войну с Россией

Британцы загоняют себя в "Ловушку Фукидида". Они не могут выиграть на Украине и не хотят напрямую воевать с Россией. Но они делают все, что к этому ведет. Британия медленно вползает в прямой конфликт с нами

2026-09-24T19:02

2026-09-24T19:02

2026-09-24T19:02

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

борис джонсон

вооруженные силы украины

пво

дроны

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик журнала "Наша оборона", выпускник Харьковского высшего военного инженерно-авиационного училища Алексей ЛеонковСейчас в СМИ появилась точка зрения, что поскольку стоимость общего количества украинских БПЛА, необходимых для прорыва российской ПВО, сопоставима со стоимостью одной ракеты, то противник будет делать ставку не на "Лютые", а на "Фламинго". Следовательно, нам тоже придется усиливать не мобильные огневые группы, а стратегическую ПВО, состоящую из С-300, С-400 и С-500.- Алексей Петрович, согласны ли вы с такой точкой зрения?- Когда Зеленский объявлял "40-дневную операцию", он говорил, что у него столько БПЛА, что "российская ПВО не выдержит". Около 4 миллионов дронов он получил в прошлом году, еще столько же – в этом. При этом никто на Западе не ожидал, что ВСУ смогут провести какие-то крупные наступления на земле. У киевского режима нет самого главного ресурса – квалифицированных бойцов.Точнее, осталось всего три государства, которые верят, что Украина еще что-то может: Великобритания, Франция и Германия. Но даже у них внутри страны звучат голоса, что слишком дорого им обходится оборона, которую Зеленский должен держать до 2028 года.А с БПЛА наша ПВО в целом справляется. У нас есть комплексы "Тор-М2" и "Бук-М3". На объектовых ПВО есть "Панцирь-С1" и "Панцирь-СМД". Эффективность нашей ПВО составляет около 90%. Остальные проценты как раз добирают огневые группы и дроны-перехватчики. Причем все эта система заработала как единое целое, когда ввели систему "Свод", которая занимается оповещением воздушной обстановки и распределением сил/средств.Сначала "Свод" применяли на отдельных участках ЛБС. Потом стали разворачивать в областях. Подключение абонентов продолжается 24 на 7. Эта система уже дважды показала свою эффективность.Первый раз это было в августе, когда на Москву шло почти 1000 БПЛА. Второй раз это было во время выборов, когда запустили 1951 БПЛА и "Фламинго", один из которых почти долетел до Москвы.Тем не менее, на Западе есть аналитики, которые утверждают, что "Украина даже в лучшем состоянии, чем в 2023 году". А Борис Джонсон, который еще вчера говорил, что не он начал войну, опять завел старую пластинку: "Надо продолжать бомбить русские НПЗ и электростанции. Украина вот-вот победит. Не снижайте темпы финансирования поставок вооружений".Британцы сейчас фактически загоняют себя в "Ловушку Фукидида". Они не могут выиграть на Украине и не хотят напрямую воевать с Россией. Но они делают все, что к этому ведет. Британия медленно вползает в прямой конфликт с нами.- И все-таки, выдержит ли наша ПВО, если они сейчас откажутся от массовых налетов БПЛА и перейдут на ракеты?- Конечно. Несмотря на то, что во время последнего налета они применяли волновую тактику, когда БПЛА продавливали ПВО, а замыкающими шли девять ракеты, которые, по расчетам ИИ, должны были гарантированно долететь до Москвы, ничего у них не вышло.- То есть тут не получится выбрать что-то одно. В любом случае нужны и дроны, и ракеты. А это все стоит не так-то дешево. И мы многое сбиваем.- Да, да. У нас развернута эшелонированная система не только по границам, но и вдоль ЛБС. Мы же понимаем, что враг может залетать как с территории Украины, так и с территории стран НАТО. Да, крылатые ракеты оттуда еще не залетали. Но мы же понимаем, что враг готов на все, чтобы киевский режим продержался хотя бы год.- А во сколько нам обходятся налеты на украинские тылы, учитывая, что одна реактивная "Герань" стоит около 150 тысяч долларов?- Такие расчеты никто не проводил. Зато, по западным же оценкам, налеты ВСУ на Россию только в июле обошлись им в 11 миллиардов долларов. Зеленский много тратит на такие атаки, но результаты не радуют его же западных спонсоров.Конечно, если меряться деньгами, можно найти что-то в пользу киевского режима. Но тут важно не столько сбитие ракет и БПЛА, а ущерб, который они могли нанести. И всем понятно, что Украина проигрывает.Зеленский заявил в Нью-Йорке, что готов встретиться с Трампом и Путиным в декабре. Он рассчитывает, что встреча состоится после выборов в Конгресс, полагая, что в США у него будет больше союзников, которые надавят на Трампа и заставят его давить на Россию.Да, в Конгрессе уже предлагают срочно выделить Украине 15 миллиардов долларов. Но это предложение давалось под тот самый закон Линдси Грэма*. И когда Трамп его подписал, то эти 15 миллиардов где-то потерялись. Там нет связи, что Трамп и санкции вводит, и деньги дает. Трамп дистанцировался от этого конфликта, назвав его европейским.- Тем временем наши ВКС стали выносить телекоммуникационные центры, предоставляющие услуги связи и вычислительные мощности для ВСУ. Как именно накопительный эффект от этих ударов скажется на возможностях врага на фронте?- Важнейшую роль для ВСУ играет информационная составляющая. Тот же "Старлинк" и различные системы боевого управления. Главный фактор там – скорость передачи данных. Налеты украинских БПЛА координируются тоже за счет дата-центров.Первый такой центр в Киеве открыли еще в 2019 году, назвав его "Центром кибербезопасности". Хотя на самом деле он стал центром кибермошенничества и кибертерроризма, которое ведется против России. И, конечно, через него обрабатывается информация. ИИ, который управляет беспилотниками, получает обратную связь.Неслучайно в этих дата-центрах используются чипы NVIDIA, которые обрабатывают видовую информацию. Первичная обработка потом подвергается анализу и дальше идет в систему управления.Когда мы стали разрушать эти дата-центры, это сразу сказалось на боевой работе БПЛА. Если мы на Украине их полностью уничтожим, нам будет еще легче. Правда, надо учитывать, что враг строит эти дата-центры в других странах, которые близки к нашей границе.Первый – Эстония. Второй – Армения. Там не так давно построили дата-центр в Раздане. В него вкладываются инвестиции, увеличиваются его мощности. США уже использовали его для координации ударов по Ирану на протяжении первых трех суток. И нам надо учитывать, что противник с их помощью будет координировать налеты на Россию с запада и с юга.- То есть тут еще потребуется серьезная дипломатическая работа, чтобы купировать эти угрозы?- Конечно. Противник делает ставку на ИИ. Трамп недавно огорошил всех в Пентагоне, сказав, что будет создавать "ИИ-войска", куда будет набирать людей с высоким IQ. Хотя у них уже есть кибервойска. Несмотря на то, что ИИ не добивается впечатляющих результатов, США будут применять его в боевых операциях.- А у нас как с ИИ?- Я уже говорил про систему "Свод", которая наращивает свои мощности. Там будут и подсистемы для обеспечения безопасности. Обкатку они будут проходить в зоне боевых действий. Информационная составляющая стала неотъемлемой частью общевойсковая боя. Без скорости обработки разведданных, определения целей и наблюдения за полем боя воевать нельзя. Системы ИИ позволяют заниматься этим гораздо быстрее. Но, в отличие от США, окончательное решение у нас будет принимать человек.- По поводу обстановки на фронте. Понятно, что Украина проигрывает. Но пока у нее хватает сил, чтобы цепляться за несколько важных городов и даже атаковать под Красным Лиманом.- Киевский режим держится из последних сил, надеясь, что Европе удастся убедить Трампа сильнее надавить на Россию. У них в этом отношении планов громадье, включая ввод войск на Украину. Правда, даже в этом вопросе между европейцами есть различия.Британия настаивает: "Вводите войска", но сами вводить не собираются. Франция говорит: "Мы введем войска, если США нам помогут". Мерц готов хоть завтра вводить войска, но его тормозят политические события, которые происходят внутри Германии. Но поскольку дряхлеющему гегемону нужно снять угрозы, которые он сам и создал, в украинскую войну они еще будут вкладываться.Главная задача киевского режима – дать время Европе на перевооружения для будущего противостояния с Россией. США преследовали немного другую цель. Они хотели, чтобы это перевооружение произошло за счет американскому ВПК. И им выгодно, чтобы Европа настолько ослабла в этом конфликте, чтобы понять, что без Штатов они никто. Действия Трампа об этом говорят.Зеленскому же нужна война, чтобы продлить свое существование. Ему ведь оружия навезли в расчете, что он продержится до 2028 года, когда Трамп уйдет. Но, повторюсь, наши удары по тылам этот срок значительно сократили.- Поясните еще ваши слова про то, что Британия загоняет себя в "Ловушку Фукидида". Что такого опасного она может предпринять в ближайшее время?- США дали понять, что если произойдет конвенциональная война России с Европой, то они в этом участвовать не будут. Более того, американцы уже начали выводить из Европы стратегические войска, ограничив присутствие стратегических бомбардировщиков как раз в Британии. И британцы понимают, что не смогут противостоять России в конвенциональной войне.США дали понять, что вмешаются в войну с Россией только в том случае, если пострадает их стратегическая инфраструктура в Европе. Поэтому британцы провоцируют нас ударить по этим объектам, чтобы втянуть Штаты в такой конфликт ("Наше оружие убивает русских"). Даже разведданными они снабжают киевский режим, так как Британия состоит в сообществе "Пять глаз".Учитывая это, Лавров вынужден был заявить: "Ваши дальнейшие усилия приведут к тому, что мы будем считать вас участниками конфликта со всеми вытекающими последствиями". Это последнее предупреждение о том, что боевые действия возможны. И в случае чего первыми целями будут заводы, которые производят для Украины ракеты и дроны.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20260923/dmitriy-golubovskiy-esli-rossiya-zimoy-dobet-logistiku-i-energetiku-ukrainy-vesnoy-mozhet-nastupit-1083388278.html

https://ukraina.ru/20260924/1083380765.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, борис джонсон, вооруженные силы украины, пво, дроны, ракеты, сво, британия, европа, киевский режим