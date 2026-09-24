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Бензина не будет, будет русский язык: куда заведёт Зеленского его дипломатия в ООН

Бензина не будет, будет русский язык: куда заведёт Зеленского его дипломатия в ООН - 24.09.2026 Украина.ру

Бензина не будет, будет русский язык: куда заведёт Зеленского его дипломатия в ООН

Вчера на полях Генассамблеи ООН прошли насыщенные встречи, которые обозначили курс на поиск дипломатических компромиссов вокруг украинского конфликта

2026-09-24T19:33

2026-09-24T19:33

2026-09-24T19:33

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Перед заседанием Совбеза 51 государство — включая Украину, страны ЕС, Великобританию, Японию и Израиль — опубликовало заявление с призывом к России согласиться на "полное, немедленное и безусловное прекращение огня".США к этому заявлению не присоединились, что создает иллюзию нейтральности и посредничества. Сергей Лавров на заседании Совбеза обозначил принципиальную позицию Москвы: Россия не будет приостанавливать боевые действия на время любых переговоров. По его словам, Запад хочет перемирия лишь для того, чтобы Киев восполнил истощённые военные арсеналы.Лавров также напомнил, что среди целей СВО – защита прав русскоязычного населения и канонической Украинской православной церкви на всей территории Украины. Словом, подтвердил неизменность изначальным целям.США же попытались "упаковать" временное перемирие в энергетическую сделку, в которой, на фоне роста цен на американских заправках на топливо, действительно заинтересованы.Также там состоялась встреча Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио. Рубио, по сообщениям СМИ, признал, что временные прекращения огня не приведут к завершению конфликта и что он закончится путём переговоров. А также появилась информация, что Владимир Путин получил приглашение на саммит G-20 в Майами.В Кремле сообщили о том, что решение о визите российского лидера пока не принято и прорабатывается. На этом саммите может состояться трехсторонняя встреча Путина-Трампа-Зелинского.Все это можно оценивать, как определённое сближение позиций Москвы и Вашингтона по вопросу о бесперспективности краткосрочных перемирий в пользу долгосрочного и справедливого мира. Но за тонкостью дипломатических игр стоит твёрдая и бескомпромиссная позиция Москвы, которая усилена продвижением на фронте и точными ударами по украинской инфраструктуре.Детальнее во всём разбирались украинские и российские эксперты.Политолог Юрий БаранчикВ Вашингтоне, похоже, начинают исходить из того, что отдельная договоренность об энергетике может быть лишь частью более широкого урегулирования. Рубио в числе прочего подчеркнул, что встреча лидеров имеет смысл тогда, когда ей предшествует серьезная подготовительная работа.Однако нам тоже надо понимать внутриполитическую ситуацию в США. Рубио до сих пор приходится объяснять своей аудитории, почему США вообще разговаривают с Россией, а не привычно поддерживают Украину, как это было при Байдене. Так, в других ответах журналистам Рубио заявил, что контакты США и СССР в разгар холодной войны помогли предотвратить настоящую войну."И спасибо советским официальным лицам и Богу, что мы это сделали (поддерживали контакты), потому что это предотвратило настоящую войну", — сказал он. Госсекретарь добавил, что стороны, США и Россия, и сейчас должны взаимодействовать на самом высоком уровне.В итоге встреча Лаврова и Рубио показала не столько приближение конкретного соглашения, сколько сближение понимания того, почему это соглашение пока не получается. Энергетическая пауза не заменяет политического урегулирования, а политическое урегулирование невозможно без решения более широкого комплекса вопросов — от условий безопасности до военной поддержки Украины и санкционного давления на Россию.Журналист Сергей ШиловУкраина запросила перемирия, ее поддержали в ООН свыше 50 стран. Среди них — почти все ключевые члены НАТО, кроме США. Лавров ответил в духе, что переговоры — это хорошо, но СВО продолжится, пока не будет достигнут прочный мир. Зеленский скоро вновь объявит, что ему нужны очередные 40 дней и ночей для принуждения России к миру.Всё это уже столько повторялось из раза в раз, что 40 дней больше похожи на 40 лет вождения Моисеем народа по синайской пустыне. Однако на фоне всего этого пинг-понга интересно другое: США готовят 90-дневный запрет на экспорт дизеля.Не от хорошей жизни они отказываются от баснословно растущей маржи — на кону политическая стабильность. Россия с рынка тоже пока ушла, сберегая ресурсы в преддверии шторма.Тем временем на Украине новый, евроинтегрированный антирекорд: цена литра АИ-95 превысила 190 рублей, солярки — около 200 р. Цены будут расти и дальше, так как истощаются как мировые запасы нефти, так и дизеля. А по Украине это ударит не только инфляцией на всё: зима будет тяжёлой из-за ударов по энергетике, промышленные генераторы работают на солярке.Это сейчас всё ещё более-менее терпимо, но зимой содержание и снабжение Украины хозяевами будет гораздо дороже 2025-го, да и им самим становится нелегко. Этот сезон станет рекордным по ценам на газ, электричество и топливо. Поэтому уверен, что Россия продолжит бить. Потому что именно сейчас выпадает шанс в долгой войне на истощение.Общественный деятель Александр СкубченкоСергей Лавров на Совбезе ООН ответил по поводу "границ 1991 года" Украины: "Если бы европейцы (в феврале 2014 года) не занимались жульничеством и заставили бы оппозицию выполнить обещанное, Украина бы осталась в границах 1991 года"; "Если бы Минские соглашения выполнялись, то Украина бы оставалась в границах 1991 года, кроме Крыма".Европа, которая привела к власти на Украине русофобское кодло, виновна в том, что Украина лишилась Крыма. Зеленский, отвергший Минские соглашения, виновен в том, что Украина осталась без Донбасса. Отвергнув Стамбульские соглашения, Зеленский лишил Украину части Новороссии. На что надежда сейчас? Сергей Лавров дал понять, что никаких перемирий до достижения условий мира не будет. И что Россия настаивает на достижении целей СВО, включая даже это, цитирую: "Свобода использования русского языка на всей территории Украины является одним из условий урегулирования".Зима близко. Времени кривляться у Зеленского всё меньше. Да и Украина может стать только ещё меньше.Политолог Максим ЖаровСудя по крупицам конкретики в заявлениях после встречи (Лаврова и Рубио – Ред.), по поводу "энергетического перемирия" стороны пришли к пониманию, что с одного наскока эту тему не решить. В комментариях Марко Рубио обращает на себя внимание фраза, что это "перемирие" не "решит проблему войны". То есть, Рубио понимает мотивы Кремля, который указывает на необходимость более глобальных договоренностей по "первопричинам" конфликта и тд. (…)При обсуждении украинского урегулирования Министр иностранных дел России обратил внимание на тесную координацию между киевским режимом и его европейскими спонсорами. Это может говорить о том, что Лавров дал понять Рубио, что никаких "перемирий" не будет без остановки снабжения Украины новым (в том числе и прежде всего) американским вооружением.Но все прекрасно понимают, что "прекратить" это вооружение Украины Трамп никак не может, поскольку у него крупнейшие американские компании в сфере ВПК в числе спонсоров республиканцев.Так что, на данный момент у Кремля уже два условия, при выполнении которых он готов в принципе пойти как минимум на переговоры по "энергетическому перемирию". Это снятие санкций с российских нефтегазовых компаний и прекращение накачивания Украины оружием. И в связи с этими условиями прекрасно видно, что быстрого продвижения в этом вопросе ждать не следует.Впрочем, есть уже версии о том, что Кремль может пойти на это "перемирие" прямо накануне выборов в Конгресс по тактическим соображениям. Но есть ли основания для таких предположений, можно будет понять по итогам общения Трампа и Си Цзиньпина на тему Украины в ходе начавшегося сегодня визита китайского лидера в США.Украиснкий политический аналитик Василий АпасовКак-то мне показалось, что эта Генассамблея ООН уж слишком скучная, в сравнении с предыдущими. Вот что не новость — не сенсация. Что не тема — не доведена до конца, а утверждения — не окончательны.Встреча Зеленского и Трампа состоялась. О чём договорились? Рубио и Лавров с делегациями тоже увиделись: есть там договоренности какие? Решение по Patriot тоже пока не прозвучало. Вот вспомните главную новость с полей Генассамблеи? Какая? Эх…. Вся надежда на встречу Си и Трампа. Может, там что интересное будет.А то, так мир не поделить…

https://ukraina.ru/20260924/si-tszinpin-vstrechaetsya-s-trampom-ukraina-okazalas-statistom-na-glavnykh-peregovorakh-oseni-1083405896.html

https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-v-nyu-yorke-shmygal-nosom-mnogo-smeyalsya-i-nazval-datu-katastrofy-dlya-ukrainy-1083404098.html

https://ukraina.ru/20260924/zelenskiy-sozhzht-etu-stranu-eksperty-o-tom-pochemu-ukraina-proigrala--1083389948.html

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эксклюзив, украина, россия, сша, марко рубио, сергей лавров, владимир зеленский, оон, совбез, ес