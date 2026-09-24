Лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её: Мазепа и его благодарные потомки
© Фото : Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленськийбюст Мазепы в Киево-Печерской Лавре
© Фото : Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский мечется по миру, ругает Россию, просит ракеты и жалуется на дыру в бюджете текущего года — величиной почти в тридцать миллиардов евро. При этом в Киеве готовятся поставить памятник украинцу, двадцать лет верно служившему России (правительнице Софье и царю Петру I), а под конец жизни подписавшему два договора о ликвидации Украины.
Человек этот носил титул гетмана войска Запорожского обеих сторон Днепра, а звали его Иван Степанович Мазепа.
На ракеты денег нет, на Мазепу деньги есть.
Мы знаем Мазепу исключительно в качестве предателя, перебежавшего на сторону Карла XII во время Северной войны. Но цепь предательств Мазепы — значительно длиннее. На страницах истории Мазепа появился во времена Руины, последовавшей за кратковременным правлением Богдана Хмельницкого.
Тогда Малороссия была беременна предательством. Все предавали всех: русских, поляков, турок, друг друга – буквально действовали по принципу «не предашь, не выживешь». Большинство всё равно погибло, выжившие потерпели политическое поражение и оказались в ссылке. До самого конца, до ноября 1708 года восходила лишь звезда гетмана Мазепы – обер-предателя, даже с учётом особенностей места и времени. Его аморальность потрясала даже современников.
С предательства Мазепа начал свою карьеру при дворе Яна Казимира – последнего польского короля из династии Ваза, перед которым Мазепа пытался оклеветать своего друга Пасека. Вскоре Мазепа предал Яна Казимира, от которого получил чин подчашего черниговского, перебежав на службу к его врагу гетману Дорошенко. У Дорошенко Мазепа стал ротмистром надворной хоругви (в переводе на русский — командиром гетманской конной гвардии), что не помешало ему перебежать на службу к врагу Дорошенко гетману Самойловичу, поднявшего Мазепу до уровня войскового товарища, а затем назначившего его генеральным есаулом (третий человек в иерархии Гетманщины).
Всё это не помешало облагодетельствованному Мазепе предать своего благодетеля Самойловича и при поддержке фаворита правительницы Софьи князя Голицына самому стать гетманом. Ради гетманской булавы Мазепа подписал Коломацкие статьи, ограничивавшие власть гетмана в пользу русского царя, без воли которого гетман больше не мог назначать и снимать старшину с должностей.
Следующим было предательство Софьи и Голицына. Мазепа одним из первых перебежал к Петру, едва власть правительницы зашаталась, а после падения регентства и опалы Голицына писал Петру доносы на последнего, обвиняя его в требовании взятки за помощь в избрании гетманом и требуя вернуть добро.
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Сегодня интересно читать, как дотошно Мазепа перечисляет переданные деньги, ценности, серебряную посуду, породистых коней, отданных князю. Между тем с момента передачи прошли годы, мог бы что-то и забыть. Но рачительный Иван Степанович всё до копеечки помнит.
Только после Софьи и Голицына, в конце сорокапятилетней карьеры предателя, Мазепа предал Петра Карлу. И тут же, осознав свою ошибку, попытался предать Карла Петру. И предал бы, если бы Пётр не побрезговал общением с анафематствованным православной церковью предателем.
По версии современных «украинских учёных» Мазепа – всё равно молодец, потому что якобы с младенческого возраста мечтал о независимой Украине, а вся его полувековая карьера предателя якобы была продуманным «хитрым планом», «многоходовочкой», которая и должна была завершиться искомой независимостью. Вот только Карл XII якобы не справился.
На самом деле последнее предательство в своей жизни Мазепа совершил в отношении Гетманщины, которую современные «украинские учёные» называют Украиной. Предавая царя Петра, Мазепа подписал два договора: с Карлом XII (со Швецией) и со Станиславом Лещинским (королём Речи Посполитой по версии Карла XII). Договор со Швецией признавал урегулирование, достигнутое между Гетманщиной и Речью Посполитой, а договор со Станиславом Лещинским, согласно записям в дневнике камергера Карла XII Густава Адлерфельда, предусматривал передачу территории Гетманщины под безусловную власть Речи Посполитой.
Таким образом, Мазепа согласился на фактическую ликвидацию автономии в левобережной Малороссии – ликвидировал управляемое им автономное образование, превысив при этом свои полномочия, так как Гетманщина изначально, ещё с Переяславских статей Хмельницкого, лишалась права на непосредственные связи с иностранными государствами, каковое переходило к русскому царю — как верховному суверену. То есть фактически Мазепа торговал не принадлежащими ему территориями.
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Впрочем, для тех времени и места это было обыденностью. Гораздо интереснее, что Иван Степанович получал взамен. А получал он немало: титул князя для себя и потомков, а также собственное княжество в пределах Витебского и Полоцкого воеводств на тех же правах, что герцогство Курляндское. Герцогство Курляндское тогда было вассалом Речи Посполитой с широкими правами, фактически полунезависимым государством. Отдавая Польше Малороссию и получая собственное княжество в пределах Великого княжества Литовского, Мазепа по статусу становился выше таких известных древних магнатских родов, как Радзивиллы, Островские, Вишневецкие, Сапеги.
На памятнике Мазепе в Киеве планируют написать «Основателю государства».
Это спорно, но могло бы существовать в виде версии, если бы Мазепе удалась его афера с личным княжеством. Только памятник тогда нужно было бы ставить в Минске, поскольку «государство» Ивана Степановича находилось бы на территории современной Белоруссии.
Если же принять украинский подход, предполагающий обоснование современных притязаний некими историческими прецедентами, то украинцам следует выбирать. Либо Мазепа — превысивший полномочия предатель, в таком случае ни о каком юридическом выходе территории Гетманщины из-под управления русского царя говорить невозможно. Либо Мазепа — герой-евроинтегратор, а его действия полностью легитимны. В таком случае Украина не существует, так как Иван Степанович ликвидировал её своей подписью под договором с Лещинским, отдав её Польше и получив взаимен обещания выкроить ему «государство» в Белоруссии.
Хоть чучелом, хоть тушкой, но, если считать Гетманщину начала XVIII века предтечей современной Украины, Мазепа её ликвидировал. Ставящие ему памятник украинские власти занимаются тем же самым и по размаху ликвидаторства далеко превзошли Мазепу, который хотел, но не смог. А после этих не останется ни человека, ни строения, ни травинки, ни былинки.
Чтобы полностью соответствовать исторической правде, украинские власти должны написать на памятнике своему предтече Мазепе «Ликвидатору государства». Даже Мазепа понимал: лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её.
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