https://ukraina.ru/20260924/luchshee-chto-mozhno-sdelat-s-ukrainoy--likvidirovat-e-mazepa-i-ego-blagodarnye-potomki-1083414003.html

Лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её: Мазепа и его благодарные потомки

Лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её: Мазепа и его благодарные потомки - 24.09.2026 Украина.ру

Лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её: Мазепа и его благодарные потомки

Владимир Зеленский мечется по миру, ругает Россию, просит ракеты и жалуется на дыру в бюджете текущего года — величиной почти в тридцать миллиардов евро. При этом в Киеве готовятся поставить памятник украинцу, двадцать лет верно служившему России (правительнице Софье и царю Петру I), а под конец жизни подписавшему два договора о ликвидации Украины.

2026-09-24T18:46

2026-09-24T18:46

2026-09-24T18:46

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Человек этот носил титул гетмана войска Запорожского обеих сторон Днепра, а звали его Иван Степанович Мазепа.На ракеты денег нет, на Мазепу деньги есть.Мы знаем Мазепу исключительно в качестве предателя, перебежавшего на сторону Карла XII во время Северной войны. Но цепь предательств Мазепы — значительно длиннее. На страницах истории Мазепа появился во времена Руины, последовавшей за кратковременным правлением Богдана Хмельницкого.Тогда Малороссия была беременна предательством. Все предавали всех: русских, поляков, турок, друг друга – буквально действовали по принципу «не предашь, не выживешь». Большинство всё равно погибло, выжившие потерпели политическое поражение и оказались в ссылке. До самого конца, до ноября 1708 года восходила лишь звезда гетмана Мазепы – обер-предателя, даже с учётом особенностей места и времени. Его аморальность потрясала даже современников.С предательства Мазепа начал свою карьеру при дворе Яна Казимира – последнего польского короля из династии Ваза, перед которым Мазепа пытался оклеветать своего друга Пасека. Вскоре Мазепа предал Яна Казимира, от которого получил чин подчашего черниговского, перебежав на службу к его врагу гетману Дорошенко. У Дорошенко Мазепа стал ротмистром надворной хоругви (в переводе на русский — командиром гетманской конной гвардии), что не помешало ему перебежать на службу к врагу Дорошенко гетману Самойловичу, поднявшего Мазепу до уровня войскового товарища, а затем назначившего его генеральным есаулом (третий человек в иерархии Гетманщины).Всё это не помешало облагодетельствованному Мазепе предать своего благодетеля Самойловича и при поддержке фаворита правительницы Софьи князя Голицына самому стать гетманом. Ради гетманской булавы Мазепа подписал Коломацкие статьи, ограничивавшие власть гетмана в пользу русского царя, без воли которого гетман больше не мог назначать и снимать старшину с должностей.Следующим было предательство Софьи и Голицына. Мазепа одним из первых перебежал к Петру, едва власть правительницы зашаталась, а после падения регентства и опалы Голицына писал Петру доносы на последнего, обвиняя его в требовании взятки за помощь в избрании гетманом и требуя вернуть добро.Сегодня интересно читать, как дотошно Мазепа перечисляет переданные деньги, ценности, серебряную посуду, породистых коней, отданных князю. Между тем с момента передачи прошли годы, мог бы что-то и забыть. Но рачительный Иван Степанович всё до копеечки помнит.Только после Софьи и Голицына, в конце сорокапятилетней карьеры предателя, Мазепа предал Петра Карлу. И тут же, осознав свою ошибку, попытался предать Карла Петру. И предал бы, если бы Пётр не побрезговал общением с анафематствованным православной церковью предателем.По версии современных «украинских учёных» Мазепа – всё равно молодец, потому что якобы с младенческого возраста мечтал о независимой Украине, а вся его полувековая карьера предателя якобы была продуманным «хитрым планом», «многоходовочкой», которая и должна была завершиться искомой независимостью. Вот только Карл XII якобы не справился.На самом деле последнее предательство в своей жизни Мазепа совершил в отношении Гетманщины, которую современные «украинские учёные» называют Украиной. Предавая царя Петра, Мазепа подписал два договора: с Карлом XII (со Швецией) и со Станиславом Лещинским (королём Речи Посполитой по версии Карла XII). Договор со Швецией признавал урегулирование, достигнутое между Гетманщиной и Речью Посполитой, а договор со Станиславом Лещинским, согласно записям в дневнике камергера Карла XII Густава Адлерфельда, предусматривал передачу территории Гетманщины под безусловную власть Речи Посполитой.Таким образом, Мазепа согласился на фактическую ликвидацию автономии в левобережной Малороссии – ликвидировал управляемое им автономное образование, превысив при этом свои полномочия, так как Гетманщина изначально, ещё с Переяславских статей Хмельницкого, лишалась права на непосредственные связи с иностранными государствами, каковое переходило к русскому царю — как верховному суверену. То есть фактически Мазепа торговал не принадлежащими ему территориями.Впрочем, для тех времени и места это было обыденностью. Гораздо интереснее, что Иван Степанович получал взамен. А получал он немало: титул князя для себя и потомков, а также собственное княжество в пределах Витебского и Полоцкого воеводств на тех же правах, что герцогство Курляндское. Герцогство Курляндское тогда было вассалом Речи Посполитой с широкими правами, фактически полунезависимым государством. Отдавая Польше Малороссию и получая собственное княжество в пределах Великого княжества Литовского, Мазепа по статусу становился выше таких известных древних магнатских родов, как Радзивиллы, Островские, Вишневецкие, Сапеги.На памятнике Мазепе в Киеве планируют написать «Основателю государства».Это спорно, но могло бы существовать в виде версии, если бы Мазепе удалась его афера с личным княжеством. Только памятник тогда нужно было бы ставить в Минске, поскольку «государство» Ивана Степановича находилось бы на территории современной Белоруссии.Если же принять украинский подход, предполагающий обоснование современных притязаний некими историческими прецедентами, то украинцам следует выбирать. Либо Мазепа — превысивший полномочия предатель, в таком случае ни о каком юридическом выходе территории Гетманщины из-под управления русского царя говорить невозможно. Либо Мазепа — герой-евроинтегратор, а его действия полностью легитимны. В таком случае Украина не существует, так как Иван Степанович ликвидировал её своей подписью под договором с Лещинским, отдав её Польше и получив взаимен обещания выкроить ему «государство» в Белоруссии.Хоть чучелом, хоть тушкой, но, если считать Гетманщину начала XVIII века предтечей современной Украины, Мазепа её ликвидировал. Ставящие ему памятник украинские власти занимаются тем же самым и по размаху ликвидаторства далеко превзошли Мазепу, который хотел, но не смог. А после этих не останется ни человека, ни строения, ни травинки, ни былинки.Чтобы полностью соответствовать исторической правде, украинские власти должны написать на памятнике своему предтече Мазепе «Ликвидатору государства». Даже Мазепа понимал: лучшее, что можно сделать с Украиной – ликвидировать её.

https://ukraina.ru/20260826/khmelnitskiy-yanukovich-i-mazepa-s-zelenskim-kogo-ukraintsy-schitayut-natsionalnymi-geroyami-1082789451.html

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мнения, украина, речь посполитая, россия, владимир зеленский, мазепа