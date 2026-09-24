https://ukraina.ru/20260924/my-bolshe-ne-mozhem-okazyvat-ukraine-finansovuyu-pomosch---le-pen-1083416345.html

"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен

"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен - 24.09.2026 Украина.ру

"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен

Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Франция может продолжать поставлять киевскому режиму оружие и обучать ВСУ, но денег на финансовую помощь больше нет. Об этом сообщает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру

2026-09-24T19:53

2026-09-24T19:53

2026-09-24T19:53

новости

украина

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

нато

финансовая помощь

военная помощь украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055753433_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_33981286c1bf1e9771f115dc18eabcee.jpg

"Мы можем — и я снова об этом напомню — продолжать обучать их солдат, готовить их военное командование, оказывать им материальную помощь, в частности поставлять военную технику. Но мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь. И мы об этом сожалеем. У нас больше нет на это средств", — заявила кандидат в президенты Франции.Марин Ле Пен обвинила в плачевном финансовом положении страны президента Эммануэля Макрона.Также она заявила, что Франция безусловно поддерживает Украину и должна оказывать "содействие поиску мирного решения".По мнению Марин Ле Пен, период СВО "остается неподходящим для выхода из интегрированного командования НАТО" и Франция должна остаться в этом военно-политическом блоке.Накануне в новостях: "Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митингАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, финансовая помощь, военная помощь украине