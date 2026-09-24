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"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен
"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен - 24.09.2026 Украина.ру
"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен
Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Франция может продолжать поставлять киевскому режиму оружие и обучать ВСУ, но денег на финансовую помощь больше нет. Об этом сообщает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру
2026-09-24T19:53
2026-09-24T19:53
2026-09-24T19:53
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"Мы можем — и я снова об этом напомню — продолжать обучать их солдат, готовить их военное командование, оказывать им материальную помощь, в частности поставлять военную технику. Но мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь. И мы об этом сожалеем. У нас больше нет на это средств", — заявила кандидат в президенты Франции.Марин Ле Пен обвинила в плачевном финансовом положении страны президента Эммануэля Макрона.Также она заявила, что Франция безусловно поддерживает Украину и должна оказывать "содействие поиску мирного решения".По мнению Марин Ле Пен, период СВО "остается неподходящим для выхода из интегрированного командования НАТО" и Франция должна остаться в этом военно-политическом блоке.Накануне в новостях: "Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митингАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, франция, марин ле пен, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, финансовая помощь, военная помощь украине
Новости, Украина, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО, финансовая помощь, военная помощь Украине
"Мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь" - Ле Пен
Лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Франция может продолжать поставлять киевскому режиму оружие и обучать ВСУ, но денег на финансовую помощь больше нет. Об этом сообщает 24 сентября телеграм-канал Украина.ру
"Мы можем — и я снова об этом напомню — продолжать обучать их солдат, готовить их военное командование, оказывать им материальную помощь, в частности поставлять военную технику. Но мы больше не можем оказывать Украине финансовую помощь. И мы об этом сожалеем. У нас больше нет на это средств", — заявила кандидат в президенты Франции.
Марин Ле Пен обвинила в плачевном финансовом положении страны президента Эммануэля Макрона.
Также она заявила, что Франция безусловно поддерживает Украину и должна оказывать "содействие поиску мирного решения".
По мнению Марин Ле Пен, период СВО "остается неподходящим для выхода из интегрированного командования НАТО" и Франция должна остаться в этом военно-политическом блоке.
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