Оружие и сжиженный газ: премьер-министр Украины провёл переговоры с дипломатом США - 24.09.2026 Украина.ру
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Оружие и сжиженный газ: премьер-министр Украины провёл переговоры с дипломатом США
Оружие и сжиженный газ: премьер-министр Украины провёл переговоры с дипломатом США - 24.09.2026 Украина.ру
Оружие и сжиженный газ: премьер-министр Украины провёл переговоры с дипломатом США
Киев заинтересован в увеличении закупок американского СПГ и вооружений. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий
2026-09-24T19:35
2026-09-24T19:35
новости
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сергей корецкий
впк
дипломатия
переговоры
военная помощь украине
энергосистема украины
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"Сегодня утром обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Полом Хьюстоном конкретные шаги для усиления противовоздушной обороны и защиты городов от российских атак баллистикой и дронами, а также совместные инициативы по производству вооружений", - сообщил вечером Корецкий.По его словам, чиновники уделили отдельное внимание ситуации в энергетике накануне отопительного сезона, реформах корпоративного управления в государственных энергетических компаниях и "дальнейшем сотрудничестве в энергетическом секторе, в частности увеличении закупок американского LNG". Корецкий рассказал дипломату о расширении программы страхования военных рисков, рассчитывая на "поддержку и активное участие американской стороны".Накануне в новостях: Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПКВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, киев, сергей корецкий, впк, дипломатия, переговоры, военная помощь украине, энергосистема украины
Новости, Украина, США, Киев, Сергей Корецкий, ВПК, дипломатия, переговоры, военная помощь Украине, Энергосистема Украины

Оружие и сжиженный газ: премьер-министр Украины провёл переговоры с дипломатом США

19:35 24.09.2026
 
© Фото : Сергей КорецкийСергей Корецкий с временным поверенным в делах США на Украине Полом Хьюстоном
Сергей Корецкий с временным поверенным в делах США на Украине Полом Хьюстоном - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
© Фото : Сергей Корецкий
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Киев заинтересован в увеличении закупок американского СПГ и вооружений. Об этом 24 сентября заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий
"Сегодня утром обсудил с временным поверенным в делах США на Украине Полом Хьюстоном конкретные шаги для усиления противовоздушной обороны и защиты городов от российских атак баллистикой и дронами, а также совместные инициативы по производству вооружений", - сообщил вечером Корецкий.
По его словам, чиновники уделили отдельное внимание ситуации в энергетике накануне отопительного сезона, реформах корпоративного управления в государственных энергетических компаниях и "дальнейшем сотрудничестве в энергетическом секторе, в частности увеличении закупок американского LNG".
Корецкий рассказал дипломату о расширении программы страхования военных рисков, рассчитывая на "поддержку и активное участие американской стороны".
Накануне в новостях: Правительство Украины увеличит льготное кредитование ВПК
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