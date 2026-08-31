https://ukraina.ru/20260831/versiya-o-strakhe-voyny-s-evropoy--gnilaya-i-nelogichnaya-perendzhiev-o-vizite-retkliffa-v-moskvu-1082909683.html

"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву

"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву - 31.08.2026 Украина.ру

"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву

Версия о том, что визит Рэтклиффа был направлен на предотвращение войны между Россией и Европой, не выдерживает критики. Россия не намерена нападать на европейские страны, это европейцы всячески лезут в конфликт с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-08-31T04:30

2026-08-31T04:30

2026-08-31T04:30

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Ранее Перенджиев уже высказывал предположение, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений.По словам политолога, версия западных СМИ о том, что приезд Рэтклиффа был призван не допустить войны России и Европы, кажется ему гнилой и нелогичной. "Во-первых, мы на Европу нападать не собираемся. Это европейцы всячески лезут в конфликт с Россией. Во-вторых, это не его уровень", — пояснил эксперт.Он напомнил, что до начала СВО начальник Генштаба Валерий Герасимов регулярно встречался в Баку с руководителями военного комитета НАТО. "Такими вопросами занимаются военные, а не СВР или ЦРУ", — отметил Перенджиев.Эксперт также обратил внимание на заявления официальных лиц России. "Тем более, и [пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий] Песков, и [директор СВР Сергей] Нарышкин потом подтвердили, что визит Рэктлиффа был связан с контактами между спецслужбами", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.

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