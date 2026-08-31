"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву - 31.08.2026 Украина.ру
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"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву
"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву - 31.08.2026 Украина.ру
"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву
Версия о том, что визит Рэтклиффа был направлен на предотвращение войны между Россией и Европой, не выдерживает критики. Россия не намерена нападать на европейские страны, это европейцы всячески лезут в конфликт с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2026-08-31T04:30
2026-08-31T04:30
новости
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александр перенджиев
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Ранее Перенджиев уже высказывал предположение, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений.По словам политолога, версия западных СМИ о том, что приезд Рэтклиффа был призван не допустить войны России и Европы, кажется ему гнилой и нелогичной. "Во-первых, мы на Европу нападать не собираемся. Это европейцы всячески лезут в конфликт с Россией. Во-вторых, это не его уровень", — пояснил эксперт.Он напомнил, что до начала СВО начальник Генштаба Валерий Герасимов регулярно встречался в Баку с руководителями военного комитета НАТО. "Такими вопросами занимаются военные, а не СВР или ЦРУ", — отметил Перенджиев.Эксперт также обратил внимание на заявления официальных лиц России. "Тем более, и [пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий] Песков, и [директор СВР Сергей] Нарышкин потом подтвердили, что визит Рэктлиффа был связан с контактами между спецслужбами", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, москва, джон рэтклифф, александр перенджиев, украина.ру, валерий герасимов, цру, свр, война, война на украине, главное, главные новости, вооружения, дмитрий песков, сергей нарышкин, аналитика, аналитики, новости россии, новости россии и украины
Новости, Россия, Европа, Москва, Джон Рэтклифф, Александр Перенджиев, Украина.ру, Валерий Герасимов, ЦРУ, СВР, война, война на Украине, главное, Главные новости, вооружения, Дмитрий Песков, Сергей Нарышкин, Аналитика, аналитики, новости России, новости России и Украины

"Версия о страхе войны с Европой — гнилая и нелогичная": Перенджиев о визите Рэтклиффа в Москву

04:30 31.08.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске
© POOL
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Версия о том, что визит Рэтклиффа был направлен на предотвращение войны между Россией и Европой, не выдерживает критики. Россия не намерена нападать на европейские страны, это европейцы всячески лезут в конфликт с РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее Перенджиев уже высказывал предположение, что срочный и нарочито тайный визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа мог быть связан с тем, что российские войска в зоне СВО взяли в плен высокопоставленных натовских "языков" или новейшие образцы вооружений.
По словам политолога, версия западных СМИ о том, что приезд Рэтклиффа был призван не допустить войны России и Европы, кажется ему гнилой и нелогичной.
"Во-первых, мы на Европу нападать не собираемся. Это европейцы всячески лезут в конфликт с Россией. Во-вторых, это не его уровень", — пояснил эксперт.
Он напомнил, что до начала СВО начальник Генштаба Валерий Герасимов регулярно встречался в Баку с руководителями военного комитета НАТО. "Такими вопросами занимаются военные, а не СВР или ЦРУ", — отметил Перенджиев.
Эксперт также обратил внимание на заявления официальных лиц России. "Тем более, и [пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий] Песков, и [директор СВР Сергей] Нарышкин потом подтвердили, что визит Рэктлиффа был связан с контактами между спецслужбами", — заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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