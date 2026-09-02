"Массовое исчезновение": Алёхин о пограничниках ВСУ, не выходивших на связь с июля
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российские войска уничтожили командный пункт 159-й бригады ВСУ юго-восточнее Волчанского района, когда противник пытался вырваться из окружения. Вместе с КП поражены боевая техника и автомобили с офицерским составом. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алёхин сообщил о результативных ударах ВС РФ по управлению противника.
По информации эксперта, при очередной попытке вырваться из окружения юго-восточнее Волчанского района по направлению к Великому Бурлуку был уничтожен командный пункт 159-й бригады ВСУ.
"Наши огневые средства поражения уничтожили несколько единиц боевой техники, автомобильный транспорт с офицерским составом", — уточнил обозреватель.
Он также отметил, что накануне появилась информация о массовом исчезновении военнослужащих 4-го отряда пограничной службы Украины в этом районе. "Которые не выходили на связь с середины июля", — добавил Алёхин.
В населенном пункте Архангеловка Харьковской области был уничтожен командный пункт противника бригадного уровня. Подтверждены потери среди офицерского состава ВСУ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия выносит командные пункты бригад ВСУ и готовится к наступлению на Изюм" на сайте Украина.ру.
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