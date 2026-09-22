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"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват

"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват - 22.09.2026 Украина.ру

"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват

Актуален вопрос геноцида украинцев, а не суверенитета Украины. Об этом в интервью Марии Бутиной в ее VK-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-22T19:41

2026-09-22T19:41

2026-09-22T19:41

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В интервью депутату Государственной Думы Марии Бутиной официальный представитель МИД России высказала оценки многих событий. Зашла речь об Украине и поддерживающем киевский режим Западе.Захарова напомнила, что в постсоветский период Россия признала суверенитет Украины, где теперь украинцев "убивают подлейшим образом, приходя с оружием по несколько человек, вытаскивая за ноги, зная, что отправляют в мясорубку". Ответственность за это лежит на Владимире Зеленском и его западных покровителях."Сейчас надо говорить не о суверенитете Украины. Новомодный, модный, трендовый термин. Надо говорить о геноциде в отношении украинского народа со стороны коллективного Запада. Ты понимаешь что на повестке? Уничтожают украинцев. Украинцев как нацию, национальность, как сообщество, как народ уничтожают руками Зеленского", - сказала Захарова в беседе с Бутиной.Дипломат напомнила о выгодах постсоветской Украины от сотрудничества с Россией. В частности, она упомянула о плате за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе.По мнению официального представителя МИД России, суверенитет постсоветской Украины разрушили не простые украинцы."Все было свернуто, попрано, уничтожено не украинцами, а теми, кто их обманул, кто уничтожил истинный суверенитет и истинное достоинство Украины как государства и общества, а теперь уничтожит и физически", - констатировала Захарова.Она также рассказала Бутиной об отношении к тем, кто покинул Россию после начала СВО. В интервью также обсуждались тем взаимоотношений России с Западом и его политическими элитами.Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, госдума, нато, мобилизация на украине, всу, потери всу, бывший ссср, мария бутина, черноморский флот, международные отношения