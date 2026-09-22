"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват - 22.09.2026 Украина.ру
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"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват
"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват - 22.09.2026 Украина.ру
"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват
Актуален вопрос геноцида украинцев, а не суверенитета Украины. Об этом в интервью Марии Бутиной в ее VK-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-22T19:41
2026-09-22T19:41
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запад
владимир зеленский
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В интервью депутату Государственной Думы Марии Бутиной официальный представитель МИД России высказала оценки многих событий. Зашла речь об Украине и поддерживающем киевский режим Западе.Захарова напомнила, что в постсоветский период Россия признала суверенитет Украины, где теперь украинцев "убивают подлейшим образом, приходя с оружием по несколько человек, вытаскивая за ноги, зная, что отправляют в мясорубку". Ответственность за это лежит на Владимире Зеленском и его западных покровителях."Сейчас надо говорить не о суверенитете Украины. Новомодный, модный, трендовый термин. Надо говорить о геноциде в отношении украинского народа со стороны коллективного Запада. Ты понимаешь что на повестке? Уничтожают украинцев. Украинцев как нацию, национальность, как сообщество, как народ уничтожают руками Зеленского", - сказала Захарова в беседе с Бутиной.Дипломат напомнила о выгодах постсоветской Украины от сотрудничества с Россией. В частности, она упомянула о плате за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе.По мнению официального представителя МИД России, суверенитет постсоветской Украины разрушили не простые украинцы."Все было свернуто, попрано, уничтожено не украинцами, а теми, кто их обманул, кто уничтожил истинный суверенитет и истинное достоинство Украины как государства и общества, а теперь уничтожит и физически", - констатировала Захарова.Она также рассказала Бутиной об отношении к тем, кто покинул Россию после начала СВО. В интервью также обсуждались тем взаимоотношений России с Западом и его политическими элитами.Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, госдума, нато, мобилизация на украине, всу, потери всу, бывший ссср, мария бутина, черноморский флот, международные отношения
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Госдума, НАТО, мобилизация на Украине, ВСУ, потери ВСУ, бывший СССР, Мария Бутина, Черноморский флот, международные отношения

"Уничтожают украинцев": Захарова рассказала, кто виноват

19:41 22.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкФестиваль новых медиа в Подмосковье
Фестиваль новых медиа в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 22.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Актуален вопрос геноцида украинцев, а не суверенитета Украины. Об этом в интервью Марии Бутиной в ее VK-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В интервью депутату Государственной Думы Марии Бутиной официальный представитель МИД России высказала оценки многих событий. Зашла речь об Украине и поддерживающем киевский режим Западе.
Захарова напомнила, что в постсоветский период Россия признала суверенитет Украины, где теперь украинцев "убивают подлейшим образом, приходя с оружием по несколько человек, вытаскивая за ноги, зная, что отправляют в мясорубку". Ответственность за это лежит на Владимире Зеленском и его западных покровителях.
"Сейчас надо говорить не о суверенитете Украины. Новомодный, модный, трендовый термин. Надо говорить о геноциде в отношении украинского народа со стороны коллективного Запада. Ты понимаешь что на повестке? Уничтожают украинцев. Украинцев как нацию, национальность, как сообщество, как народ уничтожают руками Зеленского", - сказала Захарова в беседе с Бутиной.
Дипломат напомнила о выгодах постсоветской Украины от сотрудничества с Россией. В частности, она упомянула о плате за пребывание российского Черноморского флота в Севастополе.
По мнению официального представителя МИД России, суверенитет постсоветской Украины разрушили не простые украинцы.
"Все было свернуто, попрано, уничтожено не украинцами, а теми, кто их обманул, кто уничтожил истинный суверенитет и истинное достоинство Украины как государства и общества, а теперь уничтожит и физически", - констатировала Захарова.
Она также рассказала Бутиной об отношении к тем, кто покинул Россию после начала СВО. В интервью также обсуждались тем взаимоотношений России с Западом и его политическими элитами.
Интервью на эту тему: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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