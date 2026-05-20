Размораживайте активы: Центробанк России подал в суд на Euroclear
Банк России направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank S.A./N.V. Арбитражный суд Москвы получил ходатайство ЦБ об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank, передает 20 мая РИА "Новости
2026-05-20T18:14
"В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", – заявили в пресс-службе инстанции. Согласно материалам дела, соответствующее заявление поступило 19 мая. На данный момент документ еще не рассмотрен судом. Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации. После этого депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов Банка России. К концу марта текущего года объем заблокированных на счетах этой европейской площадки отечественных средств достиг 200 млрд евро.
"В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", – заявили в пресс-службе инстанции.
Согласно материалам дела, соответствующее заявление поступило 19 мая. На данный момент документ еще не рассмотрен судом. Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.
После этого депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов Банка России. К концу марта текущего года объем заблокированных на счетах этой европейской площадки отечественных средств достиг 200 млрд евро.