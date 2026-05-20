Размораживайте активы: Центробанк России подал в суд на Euroclear

Банк России направил в Арбитражный суд Москвы ходатайство о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank S.A./N.V. Арбитражный суд Москвы получил ходатайство ЦБ об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank, передает 20 мая РИА "Новости

2026-05-20T18:14

"В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", – заявили в пресс-службе инстанции. Согласно материалам дела, соответствующее заявление поступило 19 мая. На данный момент документ еще не рассмотрен судом. Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации. После этого депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов Банка России. К концу марта текущего года объем заблокированных на счетах этой европейской площадки отечественных средств достиг 200 млрд евро.Главные новости дня: Миндич подал в суд на Зеленского, Литва укрылась в подвалы, Буданов* потребовал место в ЕС. Итоги 20 мая

