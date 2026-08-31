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Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область - 31.08.2026 Украина.ру

Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-31T08:52

2026-08-31T08:52

2026-08-31T08:54

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По словам губернатора, враг атаковал шесть районов области — Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонский, Боковский."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трёх десятков БПЛА... Пострадавших нет", — уточнил Слюсарь.По его словам, в Шолоховском районе произошло два возгорание леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожара.В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам. В регионе также объявлялась ракетная опасность.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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