Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область - 31.08.2026 Украина.ру
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Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область - 31.08.2026 Украина.ру
Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область
Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-31T08:52
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По словам губернатора, враг атаковал шесть районов области — Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонский, Боковский."Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трёх десятков БПЛА... Пострадавших нет", — уточнил Слюсарь.По его словам, в Шолоховском районе произошло два возгорание леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожара.В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам. В регионе также объявлялась ракетная опасность.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, ростовская область, пво, минобороны рф, вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Ростовская область, ПВО, Минобороны РФ, ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Губернатор рассказал об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

08:52 31.08.2026 (обновлено: 08:54 31.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа мобильной огневой группы (МОГ) против БПЛА
Боевая работа мобильной огневой группы (МОГ) против БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за ночь сбили в Ростовской области более 30 украинских БПЛА, пострадавших нет. Об этом губернатор Юрий Слюсарь утром 31 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
По словам губернатора, враг атаковал шесть районов области — Чертковский, Шолоховский, Тарасовский, Миллеровский, Верхнедонский, Боковский.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трёх десятков БПЛА... Пострадавших нет", — уточнил Слюсарь.
По его словам, в Шолоховском районе произошло два возгорание леса на площади 0,6 и 0,1 гектара, ведутся работы по локализации пожара.
В течение ночи практически во всех районах Ростовской области объявлялась тревога по обычным и реактивным беспилотникам. В регионе также объявлялась ракетная опасность.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников, пытавшихся ночью прорваться к Москве.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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