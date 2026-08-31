Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы - 31.08.2026 Украина.ру
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Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы
Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы - 31.08.2026 Украина.ру
Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы
Украинские власти вновь бьют тревогу: российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат 31 августа признал, что в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число только увеличивается
2026-08-31T16:50
2026-08-31T17:07
сво
спецоперация
украина
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вооруженные силы украины
всу
вс рф
бпла
дроны
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"За июль у нас в пять раз больше реактивных БПЛА было применено, чем в июне. То есть это тот месяц, когда существенно началось наращивание этих БПЛА", — заявил Игнат в интервью украинскому телемарафону.Особую тревогу у украинских военных вызывает использование так называемых "Бандеролей" — гибридных боеприпасов, которые по своим параметрам приближаются к крылатым ракетам. По словам Игната, такие аппараты развивают скорость до 600 км/ч, что делает их крайне сложными для перехвата обычными средствами ПВО.Представитель ВСУ признал, что сбить все дроны невозможно, и часть из них достигает целей. Кроме того, он сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что эти аппараты были выпущены с конвейера всего две недели назад. Это, по его словам, говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.
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сво, спецоперация, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, всу, вс рф, бпла, дроны
СВО, Спецоперация, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, БПЛА, дроны

Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы

16:50 31.08.2026 (обновлено: 17:07 31.08.2026)
 
© Фото : Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Украинские власти вновь бьют тревогу: российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат 31 августа признал, что в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число только увеличивается
"За июль у нас в пять раз больше реактивных БПЛА было применено, чем в июне. То есть это тот месяц, когда существенно началось наращивание этих БПЛА", — заявил Игнат в интервью украинскому телемарафону.
Особую тревогу у украинских военных вызывает использование так называемых "Бандеролей" — гибридных боеприпасов, которые по своим параметрам приближаются к крылатым ракетам. По словам Игната, такие аппараты развивают скорость до 600 км/ч, что делает их крайне сложными для перехвата обычными средствами ПВО.
"Противник, понимая, что Силы обороны Украины сегодня имеют довольно высокие показатели по сбитию и подавлению дронов типа "Герань", начал применять эти реактивные БПЛА. Сбивать их классическими способами уже нельзя, нужно применять наземную ПВО малого радиуса действия и авиационные комплексы", — объяснил Игнат.
Представитель ВСУ признал, что сбить все дроны невозможно, и часть из них достигает целей. Кроме того, он сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что эти аппараты были выпущены с конвейера всего две недели назад. Это, по его словам, говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.
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