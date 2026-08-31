https://ukraina.ru/20260831/rossiya-pereshla-na-reaktivnye-drony-a-ukraina--na-zhaloby-1082922575.html

Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы

Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы - 31.08.2026 Украина.ру

Россия перешла на реактивные дроны, а Украина — на жалобы

Украинские власти вновь бьют тревогу: российские войска кардинально меняют тактику воздушных атак, наращивая применение реактивных беспилотных летательных аппаратов. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат 31 августа признал, что в июле количество таких БПЛА выросло в пять раз по сравнению с июнем, а в августе их число только увеличивается

2026-08-31T16:50

2026-08-31T16:50

2026-08-31T17:07

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"За июль у нас в пять раз больше реактивных БПЛА было применено, чем в июне. То есть это тот месяц, когда существенно началось наращивание этих БПЛА", — заявил Игнат в интервью украинскому телемарафону.Особую тревогу у украинских военных вызывает использование так называемых "Бандеролей" — гибридных боеприпасов, которые по своим параметрам приближаются к крылатым ракетам. По словам Игната, такие аппараты развивают скорость до 600 км/ч, что делает их крайне сложными для перехвата обычными средствами ПВО.Представитель ВСУ признал, что сбить все дроны невозможно, и часть из них достигает целей. Кроме того, он сообщил, что обломки сбитых дронов имеют маркировку, свидетельствующую о том, что эти аппараты были выпущены с конвейера всего две недели назад. Это, по его словам, говорит о налаженном производстве и быстром логистическом цикле.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августа.

украина

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сво, спецоперация, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, всу, вс рф, бпла, дроны