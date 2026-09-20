https://ukraina.ru/20260920/zelenskiy-popytalsya-sorvat-vybory-v-moskve-sbili-1600-bespilotnikovkhronika-sobytiy-na-utro-20-1083307719.html

Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября

Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября - 20.09.2026 Украина.ру

Зеленский попытался сорвать выборы: в Москве сбили 1600 беспилотников. Хроника на утро 20 сентября

Силы ПВО отразили самую масштабную атаку украинских дронов на Московский регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА. Атака была спланирована с целью срыва выборов в Госдуму — но провалилась. Главные события к этому часу — в сводке "Украина.ру"

2026-09-20T10:00

2026-09-20T10:00

2026-09-20T10:39

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Силы ПВО отразили самую масштабную атаку украинских беспилотников на Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Из этих 1600 дронов 450 были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне — ранее Собянин сообщал о повреждении объекта на территории НПЗ. Один украинский дрон попал в жилой дом в районе Орехового бульвара. Погибших нет. Эксперты отмечают: такой концентрации беспилотников противнику удалось добиться путем их переориентации на одно направление. Киев использовал сделанный запас дронов, попытавшись продавить российскую систему ПВО. Собянин заявил: атака была спланирована с целью срыва выборов. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", — написал мэр. В России проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва и совмещенные с ними кампании. Голосование началось 18 сентября и завершится 20 сентября. Всего проводится более 2,2 тысячи избирательных кампаний, планируется заместить около 20,7 тысячи мандатов и выборных должностей. В МИД РФ неоднократно предупреждали о готовящихся провокациях. Посол по особым поручениям Родион Мирошник: "Есть специально подготовленные операции, которые касаются ДНР, ЛНР, на которых они сконцентрировали значительное количество сил". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подтверждала: "Главным инструментом для осуществления попытки срыва выборов в нашей стране является киевский режим, а за ним стоят натовцы. На Украине с отсутствием выборов уже забыли, что такое свободное волеизъявление граждан. Вы же видите, как ВСУ атакуют избирательные участки, атакуют дронами. Все знают о чудовищных терактах в отношении руководителей участковых избирательных комиссий". Президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии отметил: Попытка сорвать выборы провалилась. Зеленский в очередной раз доказал: его режим воюет не с армией, а с мирными гражданами. Ответные удары: ВС РФ поразили логистику ВСУ В ночь на 20 сентября российские войска нанесли групповой удар беспилотниками по объектам военной логистики, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киевской области поражен склад компании Fire Point в Боярке — там хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности. В Одесской области дроны поразили два крупных объекта. В порту Одесса под удар попало морское судно типа "сухогруз", доставившее грузы военного назначения. Также атакован логистический центр "Новая почта" в 1,5 километра к северу от города. По данным Минобороны, мощности оператора использовались для хранения и распределения военной помощи, поставляемой на Украину. Российская армия методично уничтожает логистику ВСУ. Об успехах россиян – в материале ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр Орехова.

https://ukraina.ru/20260919/ukraina-popytalas-sorvat-vybory-v-donbasse-no-proschitalas-1083298112.html

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