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Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе

Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе - 20.09.2026 Украина.ру

Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе

В пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал очень странное заявление, которое многих поставило в тупик.

2026-09-20T07:12

2026-09-20T07:12

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Один из журналистов сказал: руководство Польши опасается, что «Москва может атаковать партнеров Украины», и спросил, что Трамп думает по этому поводу.На это Трамп ответил дословно следующее: «Что ж, я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они нападают на союзников Украины уже примерно пять лет. Я думаю, все с этим согласны».Несмотря на то, что подавляющее число западных СМИ решили, что этот комментарий касается той самой сферической «гибридной войны» имени Петрова и Боширова, о которой твердят европейские лидеры и политики, на самом деле Трамп с большой долей вероятности говорил совсем о другом.Он говорил о старом добром русском бумеранге, который всякий раз вылетает из колодца, когда туда кто-то хочет плюнуть.Европа приняла самое активное участие в создании из Украины военного тарана против России и неуклонном наращивании военных сил Запада вплотную к ее границам, а после начала СВО начала масштабно и открыто оказывать киевскому режиму разностороннюю помощь, одновременно вводя против нашей страны все новые и новые санкции.Мало того: главной стратегической целью Европы стало нанесение России именно стратегического поражения в рамках исторического реванша. Как в апреле 2022 года заявила на тот момент глава МИД Великобритании Лиз Трасс, «война на Украине — это наша война, это война каждого из нас, потому что победа Украины является стратегическим императивом для всех нас».Этот же тезис вскоре повторил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «Украина должна победить, а путинская Россия должна потерпеть поражение».Европейцы руками Украины планировали атаковать и победить Россию, но сейчас до них дошло, что их атаки обернулись против них самих.Можно для примера опустить очевидные геополитические проигрыши Европы и сфокусироваться на экономическом измерении данного противостояния.Если кратко, устойчивость России заставила Европу оплачивать войну сразу по нескольким счетам: финансировать Украину, замещать дешёвую российскую энергию, компенсировать гражданам ценовой шок, увеличивать оборонные расходы и одновременно бороться с утратой конкурентоспособности на мировом рынке.Результат – на табло.За почти пять лет конфликта продукты питания в ЕС подорожали примерно на 34%, а общий уровень потребительских цен вырос на 26%.Стоимость электроэнергии для домохозяйств скакнула на 22%, газа — более чем на 57%. В 2022–2024 годах Европа на фоне антироссийских санкций переплатила за энергоимпорт около 600 млрд евро относительно ценовой базы 2021 года, после чего новый энергетический кризис 2026 года добавил к счёту ещё 90 млрд, что недавно подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По последним данным, «энергетическая бедность» сейчас затрагивает более 46 миллионов европейцев, у которых просто нет денег на свет и тепло в своих домах.Параллельно дикую брешь в бюджете волшебного сада пробили оборонные расходы: они выросли с 214 млрд евро в 2021 году до 454 млрд евро в год в 2026-м, а всего за этот период совокупно из экономики «всеобщего равенства и процветания» было безвозвратно вынуто около 664 млрд евро.К этому прибавим 224,5 млрд евро уже предоставленной поддержки Украине и новый кредитный пакет на 90 миллиардов.Результатом стал не мгновенный экономический коллапс ЕС (жирок был накоплен все же приличный), а менее заметный и потому более опасный процесс: накопленная инфляция, долговременный «энергетический налог», экономическая стагнация, потеря промышленной конкурентоспособности и перенаправление сотен миллиардов евро из гражданского развития на Украину и собственные военные нужды, а также резкое снижение уровня жизни европейцев и соответствующий рост популярности оппозиционных партий.Кто-то может парировать, что часть денег на противостояние с Россией и помощь Украине вернулась и вернется европейской промышленности через военные заказы, но значительная доля выделенных средств была взята на открытом рынке в долг, а кредиты должны погашаться. Именно поэтому в Евросоюзе, где превышение госдолга над ВВП на более чем 60% считается «красной зоной», средний госдолг уже приближается к 90% от ВВП.Иными словами, Европа все быстрее погружается в долговую яму.На этом фоне не удивляют регулярные банкротства крупных европейских компаний и массовые увольнения, что еще сильнее бьет по евробюджету.Болезненный эффект произвела и потеря для Европы российского рынка, который до украинского конфликта приносил ей около 90 млрд евро в год.Еще в июле 2022 года премьер Венгрии Виктор Орбан предупреждал: «Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу; теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в лёгкие». Впрочем, его сразу записали в агенты Путина, и все продолжили говорить про скорую победу над Россией.Но настал 2026 год, и граммофонная пластинка начала вращаться в другую сторону.На днях премьер-министр Саксонии, заместитель председателя ХДС Михаэль Кречмер в интервью немецким СМИ заявил: «Это не наша война. Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной войны. Я бы сказал, что мы ею давно стали. Это огромная ошибка».Русский бумеранг – это страшное оружие, которое наверняка скоро запретят с высокой трибуны ООН как смертельную опасность для всего цивилизованного человечества.

https://ukraina.ru/20260919/bufernoy-zony-malo-tolko-polnyy-razgrom-ukrainy-otobet-u-zapada-zhelanie-voevat-s-rossiey-1083304386.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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мнения, украина, россия, европа, дональд трамп, жозеп боррель, ес, мид, еврокомиссия