Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе - 20.09.2026 Украина.ру
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Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе
Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе - 20.09.2026 Украина.ру
Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе
В пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал очень странное заявление, которое многих поставило в тупик.
2026-09-20T07:12
2026-09-20T07:12
мнения
украина
россия
европа
дональд трамп
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еврокомиссия
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Один из журналистов сказал: руководство Польши опасается, что «Москва может атаковать партнеров Украины», и спросил, что Трамп думает по этому поводу.На это Трамп ответил дословно следующее: «Что ж, я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они нападают на союзников Украины уже примерно пять лет. Я думаю, все с этим согласны».Несмотря на то, что подавляющее число западных СМИ решили, что этот комментарий касается той самой сферической «гибридной войны» имени Петрова и Боширова, о которой твердят европейские лидеры и политики, на самом деле Трамп с большой долей вероятности говорил совсем о другом.Он говорил о старом добром русском бумеранге, который всякий раз вылетает из колодца, когда туда кто-то хочет плюнуть.Европа приняла самое активное участие в создании из Украины военного тарана против России и неуклонном наращивании военных сил Запада вплотную к ее границам, а после начала СВО начала масштабно и открыто оказывать киевскому режиму разностороннюю помощь, одновременно вводя против нашей страны все новые и новые санкции.Мало того: главной стратегической целью Европы стало нанесение России именно стратегического поражения в рамках исторического реванша. Как в апреле 2022 года заявила на тот момент глава МИД Великобритании Лиз Трасс, «война на Украине — это наша война, это война каждого из нас, потому что победа Украины является стратегическим императивом для всех нас».Этот же тезис вскоре повторил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «Украина должна победить, а путинская Россия должна потерпеть поражение».Европейцы руками Украины планировали атаковать и победить Россию, но сейчас до них дошло, что их атаки обернулись против них самих.Можно для примера опустить очевидные геополитические проигрыши Европы и сфокусироваться на экономическом измерении данного противостояния.Если кратко, устойчивость России заставила Европу оплачивать войну сразу по нескольким счетам: финансировать Украину, замещать дешёвую российскую энергию, компенсировать гражданам ценовой шок, увеличивать оборонные расходы и одновременно бороться с утратой конкурентоспособности на мировом рынке.Результат – на табло.За почти пять лет конфликта продукты питания в ЕС подорожали примерно на 34%, а общий уровень потребительских цен вырос на 26%.Стоимость электроэнергии для домохозяйств скакнула на 22%, газа — более чем на 57%. В 2022–2024 годах Европа на фоне антироссийских санкций переплатила за энергоимпорт около 600 млрд евро относительно ценовой базы 2021 года, после чего новый энергетический кризис 2026 года добавил к счёту ещё 90 млрд, что недавно подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.По последним данным, «энергетическая бедность» сейчас затрагивает более 46 миллионов европейцев, у которых просто нет денег на свет и тепло в своих домах.Параллельно дикую брешь в бюджете волшебного сада пробили оборонные расходы: они выросли с 214 млрд евро в 2021 году до 454 млрд евро в год в 2026-м, а всего за этот период совокупно из экономики «всеобщего равенства и процветания» было безвозвратно вынуто около 664 млрд евро.К этому прибавим 224,5 млрд евро уже предоставленной поддержки Украине и новый кредитный пакет на 90 миллиардов.Результатом стал не мгновенный экономический коллапс ЕС (жирок был накоплен все же приличный), а менее заметный и потому более опасный процесс: накопленная инфляция, долговременный «энергетический налог», экономическая стагнация, потеря промышленной конкурентоспособности и перенаправление сотен миллиардов евро из гражданского развития на Украину и собственные военные нужды, а также резкое снижение уровня жизни европейцев и соответствующий рост популярности оппозиционных партий.Кто-то может парировать, что часть денег на противостояние с Россией и помощь Украине вернулась и вернется европейской промышленности через военные заказы, но значительная доля выделенных средств была взята на открытом рынке в долг, а кредиты должны погашаться. Именно поэтому в Евросоюзе, где превышение госдолга над ВВП на более чем 60% считается «красной зоной», средний госдолг уже приближается к 90% от ВВП.Иными словами, Европа все быстрее погружается в долговую яму.На этом фоне не удивляют регулярные банкротства крупных европейских компаний и массовые увольнения, что еще сильнее бьет по евробюджету.Болезненный эффект произвела и потеря для Европы российского рынка, который до украинского конфликта приносил ей около 90 млрд евро в год.Еще в июле 2022 года премьер Венгрии Виктор Орбан предупреждал: «Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу; теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в лёгкие». Впрочем, его сразу записали в агенты Путина, и все продолжили говорить про скорую победу над Россией.Но настал 2026 год, и граммофонная пластинка начала вращаться в другую сторону.На днях премьер-министр Саксонии, заместитель председателя ХДС Михаэль Кречмер в интервью немецким СМИ заявил: «Это не наша война. Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной войны. Я бы сказал, что мы ею давно стали. Это огромная ошибка».Русский бумеранг – это страшное оружие, которое наверняка скоро запретят с высокой трибуны ООН как смертельную опасность для всего цивилизованного человечества.
https://ukraina.ru/20260919/bufernoy-zony-malo-tolko-polnyy-razgrom-ukrainy-otobet-u-zapada-zhelanie-voevat-s-rossiey-1083304386.html
https://ukraina.ru/20260905/ni-deneg-ni-oruzhiya-evropa-bolshe-ne-mozhet-soderzhat-ukrainu-1083016361.html
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Кирилл Стрельников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, украина, россия, европа, дональд трамп, жозеп боррель, ес, мид, еврокомиссия
Мнения, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, ЕС, МИД, Еврокомиссия

Трамп впервые раскрыл грязную правду о многолетних тайных ударах России по Европе

07:12 20.09.2026
 
© ФотоТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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В пятницу президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сделал очень странное заявление, которое многих поставило в тупик.
Один из журналистов сказал: руководство Польши опасается, что «Москва может атаковать партнеров Украины», и спросил, что Трамп думает по этому поводу.
На это Трамп ответил дословно следующее: «Что ж, я думаю, что они уже нападали на союзников Украины. Они нападают на союзников Украины уже примерно пять лет. Я думаю, все с этим согласны».
Несмотря на то, что подавляющее число западных СМИ решили, что этот комментарий касается той самой сферической «гибридной войны» имени Петрова и Боширова, о которой твердят европейские лидеры и политики, на самом деле Трамп с большой долей вероятности говорил совсем о другом.
Он говорил о старом добром русском бумеранге, который всякий раз вылетает из колодца, когда туда кто-то хочет плюнуть.
Европа приняла самое активное участие в создании из Украины военного тарана против России и неуклонном наращивании военных сил Запада вплотную к ее границам, а после начала СВО начала масштабно и открыто оказывать киевскому режиму разностороннюю помощь, одновременно вводя против нашей страны все новые и новые санкции.
Мало того: главной стратегической целью Европы стало нанесение России именно стратегического поражения в рамках исторического реванша. Как в апреле 2022 года заявила на тот момент глава МИД Великобритании Лиз Трасс, «война на Украине — это наша война, это война каждого из нас, потому что победа Украины является стратегическим императивом для всех нас».
Этот же тезис вскоре повторил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: «Украина должна победить, а путинская Россия должна потерпеть поражение».
Боевая работа артиллерийского расчёта гаубицы Д-30 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
Вчера, 16:35
Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с РоссиейГосдеп США одобрил продажу Украине (за европейские деньги) вооружений на общую сумму 2,68 миллиарда долларов. Киев в основном хочет приобрести противоракеты, другие расходные материалы и технику к системам ПВО, а также ударные ракеты повышенной дальности и самоходные пусковые установки к ним.
Европейцы руками Украины планировали атаковать и победить Россию, но сейчас до них дошло, что их атаки обернулись против них самих.
Можно для примера опустить очевидные геополитические проигрыши Европы и сфокусироваться на экономическом измерении данного противостояния.
Если кратко, устойчивость России заставила Европу оплачивать войну сразу по нескольким счетам: финансировать Украину, замещать дешёвую российскую энергию, компенсировать гражданам ценовой шок, увеличивать оборонные расходы и одновременно бороться с утратой конкурентоспособности на мировом рынке.
Результат – на табло.
За почти пять лет конфликта продукты питания в ЕС подорожали примерно на 34%, а общий уровень потребительских цен вырос на 26%.
Стоимость электроэнергии для домохозяйств скакнула на 22%, газа — более чем на 57%. В 2022–2024 годах Европа на фоне антироссийских санкций переплатила за энергоимпорт около 600 млрд евро относительно ценовой базы 2021 года, после чего новый энергетический кризис 2026 года добавил к счёту ещё 90 млрд, что недавно подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По последним данным, «энергетическая бедность» сейчас затрагивает более 46 миллионов европейцев, у которых просто нет денег на свет и тепло в своих домах.
Параллельно дикую брешь в бюджете волшебного сада пробили оборонные расходы: они выросли с 214 млрд евро в 2021 году до 454 млрд евро в год в 2026-м, а всего за этот период совокупно из экономики «всеобщего равенства и процветания» было безвозвратно вынуто около 664 млрд евро.
К этому прибавим 224,5 млрд евро уже предоставленной поддержки Украине и новый кредитный пакет на 90 миллиардов.
Результатом стал не мгновенный экономический коллапс ЕС (жирок был накоплен все же приличный), а менее заметный и потому более опасный процесс: накопленная инфляция, долговременный «энергетический налог», экономическая стагнация, потеря промышленной конкурентоспособности и перенаправление сотен миллиардов евро из гражданского развития на Украину и собственные военные нужды, а также резкое снижение уровня жизни европейцев и соответствующий рост популярности оппозиционных партий.
Трамп не сможет выполнить требования Зеленского по поставкам ракет для систем ПВО Patriot из-за их дефицита на фоне войны с Ираном, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер - РИА Новости, 1920, 05.09.2026
5 сентября, 05:03
Ни денег, ни оружия: Европа больше не может содержать УкраинуНАТО не укладывается в сроки по оказанию военной поддержки Украине. Об этом 3 сентября пишет газета Politico со ссылкой на хорошо информированные источники.
Кто-то может парировать, что часть денег на противостояние с Россией и помощь Украине вернулась и вернется европейской промышленности через военные заказы, но значительная доля выделенных средств была взята на открытом рынке в долг, а кредиты должны погашаться. Именно поэтому в Евросоюзе, где превышение госдолга над ВВП на более чем 60% считается «красной зоной», средний госдолг уже приближается к 90% от ВВП.
Иными словами, Европа все быстрее погружается в долговую яму.
На этом фоне не удивляют регулярные банкротства крупных европейских компаний и массовые увольнения, что еще сильнее бьет по евробюджету.
Болезненный эффект произвела и потеря для Европы российского рынка, который до украинского конфликта приносил ей около 90 млрд евро в год.
Еще в июле 2022 года премьер Венгрии Виктор Орбан предупреждал: «Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу; теперь ясно, что европейская экономика выстрелила себе в лёгкие». Впрочем, его сразу записали в агенты Путина, и все продолжили говорить про скорую победу над Россией.
Но настал 2026 год, и граммофонная пластинка начала вращаться в другую сторону.
На днях премьер-министр Саксонии, заместитель председателя ХДС Михаэль Кречмер в интервью немецким СМИ заявил: «Это не наша война. Мы всегда говорили, что не должны становиться стороной войны. Я бы сказал, что мы ею давно стали. Это огромная ошибка».
Русский бумеранг – это страшное оружие, которое наверняка скоро запретят с высокой трибуны ООН как смертельную опасность для всего цивилизованного человечества.
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