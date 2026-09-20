https://ukraina.ru/20260920/na-boynyu-otpravyat-vsekh-nikto-ne-otsiditsya-eksperty-o-buduschem-ukrainy-1083299942.html

"На бойню отправят всех, никто не отсидится": эксперты о будущем Украины

"На бойню отправят всех, никто не отсидится": эксперты о будущем Украины - 20.09.2026 Украина.ру

"На бойню отправят всех, никто не отсидится": эксперты о будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, насколько законны распоряжения давно нелегитимного Зеленского и всех органов украинской власти, а также думают, не готовятся ли представители этих органов к бегству.

2026-09-20T06:02

2026-09-20T06:02

2026-09-20T06:02

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Ожидать можно чего угодно. Нынешняя Украина превратилась в страну абсурда, считает бывший глава украинского правительства Николай Азаров.По его мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, об этом свидетельствуют выдвигаемые разными деятелями абсурдные идеи. Например, предложение главы УГКЦ Святослава Шевчука "обезрусить" (дерусифицировать) церковную среду и украинскую душу.Вообще, мы видим сегодня множество идиотизмов, в их ряду и интервью Зеленского о невозможности проведения выборов, отметил Азаров."Он уже третий год, а точнее, два с половиной года занимает незаконно пост президента", – констатировал Азаров, пояснив, что ничего не мешало вовремя провести не только президентские выборы, но и выборы парламентские и всех органов власти.Раз этого не сделано, то все распоряжения, выданные этими самыми органами власти на всех уровнях, в том числе распоряжения самого Зеленского, являются юридически ничтожными, и они будут признаны таковыми, как только придет первая законная власть на Украине, пояснил политик.А некоторые распоряжения тогда легитимного президента подчиненные не выполнили. Как рассказала в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche покинувшая страну бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, когда подразделения российской армии подходили к Киеву в феврале-марте 2022 года, тот в панике требовал взорвать мосты и станций метрополитена, но "люди отказались делать это".Теперь, будем надеяться, станции киевского метро тоже уцелеют, но… все может быть. Ситуация складывается очень напряженная.Российский военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков высказал предположение, что украинская власть готовится к бегству."Прошла информация, что на Украине из Киева начинают вывозить документы. Частью вывозить, частью уничтожать – из государственных структур. Это происходит в тех случаях обычно, когда эти структуры готовятся к эвакуации", – сказал эксперт в эфире интернет-канала DELIB.По его мнению, "власти Украины не уверены в том… а может, даже уверены в том, что они не смогут пережить зиму и могут быть сметены разъяренным народом".Сивков предположил, что у народа в условиях "тотального замерзания", отсутствия воды и продовольствия "ничего другого не останется, кроме как снести эти власти, прекратить войну против России и попросить Россию оказать помощь тому же Киеву, другим городам Украины, чтобы спасти население…".Как вообще дошло до такого положения? Если бы сегодняшнюю ленту новостей опубликовали бы в Киеве или в Москве лет двадцать тому назад, ее сочли бы мрачной социальной фантастикой. Но сегодня это реальность.Покинувший страну известный украинский социолог Евгений Копатько считает, что лучшим для Украины периодом развития было время до 1991 года, после этого началась деградация.Националисты обвиняют во всех бедах Россию и СССР, но на самом деле Украина получила колоссальное наследие."И что через 35 лет с этим наследием случилось, где оно делось?" – задал социолог вопрос в беседе с журналистом Александром Лазаревым. И сам же ответил: "Земли-то нет, земля уже тоже не украинская, ресурсы – тоже не украинские".Копатько предположил, что теперь поляки "придут забирать свое, это вопрос времени". А потом и еще кто-то придет – охотников хватит.Украина находится в ситуации системного кризиса, практически коллапса, это пишут и в западных СМИ. И Юлия Мендель критикует Зеленского и его политику вполне здраво. Тот факт, что против нее Зеленский ввел санкции – еще одно свидетельство, что киевский режим находится в глубоком кризисе, может быть, это первые шаги к потере управления, ведь Зеленского "многие перестали бояться", считает Копатько.По его словам, противоречия в стране крайне обострились, а людей, которые могли бы с этим как-то справиться, на Украине сейчас нет.Что касается признаний Юлии Мендель, она теперь прозрела и выбрала путь деятельного раскаяния. Важно, чтобы она не молчала, рассказала все, что знает, отметила в эфире у Александра Шелеста* известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.Она добавила, что и сама раскаивается в том, что когда-то приняла участие в судьбе еще не политика, но актера Зеленского и всей его "гоп-бригады", трудоустроила их. Кто мог знать будущее? Но сегодня надо объяснять людям на Украине, в каком положении они оказались, что они фактически приговорены, на бойню отправят всех, отсидеться никому не удастся.Егорова обратилась к согражданам с призывом хотя бы в последний момент задуматься над тем, что происходит, не идти молча на заклание, не вести туда своих детей.По ее мнению, задуматься самое время, никаких признаков приближения мира нет, напротив, Запад накопил силы для попытки взять реванш за 1945 год. А украинцы для Запада – те же русские, их не жаль.У Запада есть план, он реализуется на наших глазах. А вот у нас, у русских и украинцев – у нас-то есть план сопротивления, можем ли мы объединиться и дать отпор? Этим вопросом задалась Егорова.Этот вопрос сегодня возникает у многих. Увы, ответа пока нет.* Признан в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20260918/pobegut-vse-uzhe-ponyatno-kuda-zelenskiy-zavel-ukrainu-1083260738.html

https://ukraina.ru/20260917/ruchnoy-krysoed-pochemu-zelenskiy-vse-esche-nuzhen-zapadu-1083258653.html

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эксклюзив, киев, россия, николай азаров, юлия мендель, владимир зеленский, украина, угкц