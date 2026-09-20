"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге - 20.09.2026 Украина.ру
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"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге
"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге - 20.09.2026 Украина.ру
"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге
О том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война, в интервью изданию Украина.ру рассказал Благочинный Докучаевского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского храма города Докучаевска протоиерей Никита Панасюк.
2026-09-20T09:12
2026-09-20T09:12
интервью
днр
сво
рпц
всу
святогорская лавра
докучаевск
новороссия
протоиерей никита панасюк
александр чаленко
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- Отец Никита, мы живём во времена физики и математики, когда всё, кажется, можно просчитать. Поэтому в мире с каждым днем становится меньше тайного, непонятного и неизвестного. Есть ли в таком мире место вере в Бога?- Сегодня время иногда даже не человеческих, а античеловеческих научных открытий. Как-то мы возвращались из монастыря, со мной ехали несколько наших прихожанок. Дорога проходит здесь недалеко, в полях между Докучаевском и селом. Поднимаемся из балки, в воздухе висит наш степной орёл. Говорю: смотрите, мышек ловит. Подъезжаем ближе, а это дрон...Не могу передать до конца свои чувства: это было не просто страшно... Слава Богу, мы проскочили. И не только мы: навстречу ехали люди, я им сигналил, махал руками. Они думали, что я с ними здороваюсь, поэтому в ответ махали мне, а потом ехали туда, откуда мы только что приехали. Когда видели "птицу" в поле, испытывали, наверное, те же чувства.Эта штука запрограммирована только на одно – убить тебя. Есть заповедь о любви к врагам и её можно исполнить, хотя бы пожалеть о том, что вот тот негодный правитель на дурачка какого-то похож, поэтому его по-человечески жалко. А этот умеет, возможно, улыбаться, и в какой-то момент может улыбнуться тебе, или что-то такое сказать, что ты найдешь в своем сердце силы простить его. Пусть его осудит какой-нибудь Нюрнбергский трибунал, но ты в своем сердце не будешь иметь тягости желания мести.А как ты можешь полюбить дрон? Как ты можешь его простить, если он запрограммирован искусственным интеллектом только на одно – уничтожить тебя. Это антихристианское явление в том смысле, что оно уже изначально лишает тебя возможности полюбить его как врага. Это прямо какой-то Антихрист.Ведь можно было бы эти вещи направить на мирные, полезные цели. Там, где человек не справляется, могла бы ему на помощь прийти эта техника. Но мы живем, к сожалению, в условиях войны. Иногда наступает какой-то момент уныния и отчаяния. Но ты понимаешь, что всё равно в любых твоих личных глубоких переживаниях место для Бога остается неограниченным.- Для христианина очень важно, чтобы в его жизни произошло чудо. В вашей жизни до прихода и Свято-Владимирского храма были моменты, которые вы, священник, интерпретировали как чудо?- Была у нас одна женщина, которая много пила. Однажды она пришла в храм, когда мы только открылись в 1996 году. Сказала, что у неё умер ребёнок в Донецке, а денег его похоронить нет. Нужен гроб, нужно забрать тело из Донецка, на кладбище договориться, вырыть яму и предать тело земле. А мы в этот день поминали одну нашу прихожанку. Её дочка прямо в храме, в одном из пределов – у нас тогда специального помещения не было – поставила большую выварку борща. Мы просто в посуду людям насыпали угощение. Людей было много в храме, люди откликнулись и собрали деньги этой женщине: кто рубль, кто два, кто три... Вот у неё в руках уже какая-то сумма денег. Кто-то из прихожан дал доски, я отдал чёрную ткань, которую купил себе на пошив одежды, чтобы оббить гробик.Мы очень быстро это все сделали, к утру закончили, ждали её в храме, а она не пришла. Она обманула нас: никто не умер. Я очень расстроился, но одна наша прихожанка сказала: "Батюшка, это ерунда. Смотрите, как все сплотились, как все откликнулись". Это было чудом, что мы – живые люди, сердца у нас готовы к тому, чтобы откликнуться на беду. И теперь уже 30 лет мы живем в этом состоянии – живого человеческого сердца, которое открыто к беде других людей.Очень много разных чудес у нас было. У меня на руках в этом храме вырос мальчик Данька. Когда ему исполнилось 18 лет, пошёл в ополчение в Донецке. Ходил в разведку. Был очень смелым и отчаянным и в гражданской жизни, и на войне. Он родился на Благовещение, а погиб в 2022 году, когда ему исполнилось 20 лет, под Марьинкой в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это наш герой.Вместе с отцом они шли освобождать Мариуполь. У Даньки было сквозное ранение в шею. Отец его потом мне рассказывал: мы лежим – кто-то лицом в землю, кто-то материться, кто-то кричит… Слышим: "Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою…" Поднимаем голову – а это Данька молится. Едем куда-то на задание в машине, а он сидит и читает на память 90-й псалом "Живый в помощи вышняго". Он всё время молился. Но в день Успения Богородицы погиб…- Вы служите в городе Докучаевске, южном пригороде Донецка. До 2022 года это фактически была линия фронта…- Отсюда, где мы с вами находимся, до ЛБС было меньше двух километров. Когда начались боевые действия, по Докучаевску били "Грады". Украинская артиллерия накрывала город 155-ми снарядами.Мы с нашим казачьим атаманом как-то сидели вечером у него во дворе, пили чай, общались, строили планы. За его спиной вдалеке я увидел ряд фонарей. Думал, что это наш центральный карьер, там светятся какие-то фонари. Спрашиваю у него: а что это за фонари? Он отвечает: так это Новотроицкий мост. То есть между нами и мостом – меньше 10 километров, но на этом месте стоят две армии, направленные друг на друга и ждут приказа. И так восемь лет. Понимаете, как мы жили?Иногда начинались перестрелки, с той стороны – наступление, которое мы отбивали. У ВСУ был такой прием, назывался "рассеянный бой", когда по всему городу летели пули, снаряды, "утёсы". У нас бетонный забор, в котором были дыры от крупнокалиберного пулемета "Утёс". То, что не попадало по нашим позициям, летело по городу. Мы в этом жили, но я глубоко верю в то, что Господь нас хранил.- В 2022 и в 2023 годах сильно досталось городу и храму?- В четырнадцатом году, мне даже не стыдно об этом говорить… Первый прилёт мы отметили с нашим прихожанином, моим другом, тем, что пожарили яичницу, достали бутылку водки, выпили: сняли, так сказать, стресс.Потом был второй прилёт – мы повторили. Потом – третий. Говорю другу: "Когда закончится война – неизвестно, но если мы каждый прилет будем так "отмечать", мы с тобой просто сопьёмся".Война. Власти нет. Жуткое было время. Мы взяли икону Божьей Матери, которую я привез со Святой горы Афон. Вместе помолились и пошли по городу. Я до крови истёр ноги тогда, но мы прошли по всему городу с молитвой – шёл и благословлял город. В 2022 году, 24 февраля, я уже никого не брал, сам пошел в храм и прочитал акафист перед этой же иконой, взял её – и с ней прошел по городу. Мы, православные, все верим в то, что именно она, Богородица, хранит нас.У нас был случай: прилет в четырехэтажку. На третьем этаже жила женщина, Татьяна. Это было в ночь на 25 января. Это не только день рождения Владимира Высоцкого, но и день Святой Татианы Мученицы. В День ангела в квартиру Татьяны влетает снаряд. Она погибла, мы потом её отпевали и похоронили. Этажом выше на кухне стоял молодой человек и молился у бабушкиной иконы, которая была больше метра высотой. Она долгие годы висела на стене в большой раме. Я видел эту икону, будучи у них в гостях.Во время молитвы уже начало прилетать рядом с его домом. Позади дома – "Горгаз". И тут за его спиной упала плита на трубу, труба – на икону, а за спиной уже небо было видно. Его не убило – икона спасла. Отец парня, бывший афганец, подъехал, поднялся к нему по этим руинам, помог спуститься. И увёз его.Были такие чудесные моменты, когда человек наклонился воткнуть в удлинитель зарядку для телефона, а в это время над его головой пролетает снаряд и врезается в стену.Одна женщина мне говорит: не люблю больше яблоки. Объясняет, почему: "Ночью проснулась, захотелось съесть яблоко. Встала, пошла на кухню и съела. В это время прогремело что-то как гром. Она заходит в спальню, в крыше – дыра, а на кровати лежит снаряд.А вот еще: первое перемирие, накануне праздника Сретения, то есть 14 февраля 2015 года. Мы совершали вечернюю службу в храме, а вокруг него в парковой зоне, в 10-20 метрах, ложились снаряды, от которых полы скрипели. Думал, сейчас всё на нас ляжет. Хотел остановить службу и распустить людей по домам, а выходить на улицу было страшно. В хоре пели моя жена и дочь. Пели так, что перекрывали звуки разрывов.Я сам себе говорил: возьми себя в руки и продолжай. Мы отслужили службу. В конце службы на коленях прочитали несколько молитв о мире. Помолились Божьей Матери и разошлись по домам. Пришли домой втроем, взяли икону Богородицы и ходили вокруг дома, благословляя Докучаевск. Рядом с нами шла наша собака, кошка – мы впятером молились за наш город.Я верю в то, что Матерь Божия продолжает нас хранить, хотя впереди нас ждут ещё сложные времена. Враг коварен, не щадит никого. У нас в храме был прихожанин – Василий Турянский. Он работал на комбинате: молодой, симпатичный, скромный парень. Начал ходить в храм, у него появилось желание уйти в монастырь. Ушёл в Святогорскую лавру. И сначала его постригли в иночество с именем Евсевий, а впоследствии он стал Варсонофием.Накануне памяти Иоанна, затворника Святогорского, 23 августа 2026 года, отец Варсонофий оказался на горе в Лавре. Видимо, по своим монашеским делам. Люди в военной форме – а кроме украинских военных там никого не было – подошли к нему. Дальше нам стало известно, что его принуждали отвечать на призыв "Славы Украине! Героям слава!*". Он сказал: "Я – монах, поэтому у меня одна слава: Слава Господу нашему Иисусу Христу!".Его убили. Зверски. В день его смерти его мама, наша прихожанка, в нашем храме причащалась тела и крови Господа Иисуса, и он в Лавре – тоже. То есть они объединены были одним причастием, одним Господом. У нас теперь есть новый мученик, новый исповедник. Я верю в то, что этот человек – святой, он пострадал за Христа.Митрополит Горловский Митрофан сегодня находится в больнице в Москве. Разорвался дрон, который летел на него. У митрополита очень сильно пострадали ноги. В больнице его посетил Патриарх, благословил, своё отеческое внимание уделил.- Знаю, что к вам в храм часто приходят бойцы, которые сражаются в зоне СВО...- Пришли как-то два бойца, были одеты по гражданке. Это было в воскресенье накануне первого сентября. В храме – дети, которые пришли на молебен перед началом учебного года. Бойцы подошли на исповедь. Один говорит: "Я каюсь в том... Наверное, это грех... Что я здесь – на СВО..."Говорю ему: "Повернись назад. Ты видишь, кто стоит за твоей спиной? Вот это Маша, это Ванечка, это Вероника, их бабушки и дедушки стоят. А вон Мария – это мама монаха Варсонофия. Их 12 лет здесь убивают. И дети не могут понять, за что. А ты пришел сюда, чтобы остановить это безумие. Твой священный долг – остановить это безумие. Для этого СВО сейчас и идет".Читайте также статью донецкой поэтессы Анны Ревякиной о настоятеле Свято-Владимирского храма Докучаевска Отец Никита: "Сделайте музыку громче, чтобы не слышали, как нас убивают"*Лозунг признан экстремистским в РФ
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Александр Чаленко
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интервью, днр, сво, рпц, всу, святогорская лавра, докучаевск, новороссия, протоиерей никита панасюк, александр чаленко, православие, хиппи, священник, церковь, анна ревякина
Интервью, ДНР, СВО, РПЦ, ВСУ, Святогорская лавра, Докучаевск, Новороссия, Протоиерей Никита Панасюк, Александр Чаленко, Православие, Хиппи, священник, Церковь, Анна Ревякина

"Боец, ты не должен каяться за СВО: ты пришел защищать детей". Протоиерей Никита Панасюк о войне и Боге

09:12 20.09.2026
 
© Фото : Александр ЧаленкоПротоиерей Никита Панасюк
Протоиерей Никита Панасюк - РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© Фото : Александр Чаленко
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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О том, что значит быть священником там, где уже 12 лет идет война, в интервью изданию Украина.ру рассказал Благочинный Докучаевского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского храма города Докучаевска протоиерей Никита Панасюк.
- Отец Никита, мы живём во времена физики и математики, когда всё, кажется, можно просчитать. Поэтому в мире с каждым днем становится меньше тайного, непонятного и неизвестного. Есть ли в таком мире место вере в Бога?
- Сегодня время иногда даже не человеческих, а античеловеческих научных открытий. Как-то мы возвращались из монастыря, со мной ехали несколько наших прихожанок. Дорога проходит здесь недалеко, в полях между Докучаевском и селом. Поднимаемся из балки, в воздухе висит наш степной орёл. Говорю: смотрите, мышек ловит.
Подъезжаем ближе, а это дрон...
Не могу передать до конца свои чувства: это было не просто страшно... Слава Богу, мы проскочили. И не только мы: навстречу ехали люди, я им сигналил, махал руками. Они думали, что я с ними здороваюсь, поэтому в ответ махали мне, а потом ехали туда, откуда мы только что приехали. Когда видели "птицу" в поле, испытывали, наверное, те же чувства.
Эта штука запрограммирована только на одно – убить тебя. Есть заповедь о любви к врагам и её можно исполнить, хотя бы пожалеть о том, что вот тот негодный правитель на дурачка какого-то похож, поэтому его по-человечески жалко. А этот умеет, возможно, улыбаться, и в какой-то момент может улыбнуться тебе, или что-то такое сказать, что ты найдешь в своем сердце силы простить его.
Пусть его осудит какой-нибудь Нюрнбергский трибунал, но ты в своем сердце не будешь иметь тягости желания мести.
© Фото : Александр Чаленко
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
А как ты можешь полюбить дрон? Как ты можешь его простить, если он запрограммирован искусственным интеллектом только на одно – уничтожить тебя. Это антихристианское явление в том смысле, что оно уже изначально лишает тебя возможности полюбить его как врага. Это прямо какой-то Антихрист.
Ведь можно было бы эти вещи направить на мирные, полезные цели. Там, где человек не справляется, могла бы ему на помощь прийти эта техника. Но мы живем, к сожалению, в условиях войны. Иногда наступает какой-то момент уныния и отчаяния. Но ты понимаешь, что всё равно в любых твоих личных глубоких переживаниях место для Бога остается неограниченным.
- Для христианина очень важно, чтобы в его жизни произошло чудо. В вашей жизни до прихода и Свято-Владимирского храма были моменты, которые вы, священник, интерпретировали как чудо?
- Была у нас одна женщина, которая много пила. Однажды она пришла в храм, когда мы только открылись в 1996 году. Сказала, что у неё умер ребёнок в Донецке, а денег его похоронить нет. Нужен гроб, нужно забрать тело из Донецка, на кладбище договориться, вырыть яму и предать тело земле.
© Фото : Александр Чаленко
Свято-Владимирский собор, Докучаевск (ДНР)
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Свято-Владимирский собор, Докучаевск (ДНР)
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Свято-Владимирский собор, Докучаевск (ДНР)
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© Фото : Александр Чаленко
© Фото : Александр Чаленко
Свято-Владимирский собор, Докучаевск (ДНР)
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
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© Фото : Александр Чаленко
А мы в этот день поминали одну нашу прихожанку. Её дочка прямо в храме, в одном из пределов – у нас тогда специального помещения не было – поставила большую выварку борща. Мы просто в посуду людям насыпали угощение. Людей было много в храме, люди откликнулись и собрали деньги этой женщине: кто рубль, кто два, кто три... Вот у неё в руках уже какая-то сумма денег. Кто-то из прихожан дал доски, я отдал чёрную ткань, которую купил себе на пошив одежды, чтобы оббить гробик.
Мы очень быстро это все сделали, к утру закончили, ждали её в храме, а она не пришла. Она обманула нас: никто не умер. Я очень расстроился, но одна наша прихожанка сказала: "Батюшка, это ерунда. Смотрите, как все сплотились, как все откликнулись".
Это было чудом, что мы – живые люди, сердца у нас готовы к тому, чтобы откликнуться на беду. И теперь уже 30 лет мы живем в этом состоянии – живого человеческого сердца, которое открыто к беде других людей.
Очень много разных чудес у нас было. У меня на руках в этом храме вырос мальчик Данька. Когда ему исполнилось 18 лет, пошёл в ополчение в Донецке. Ходил в разведку. Был очень смелым и отчаянным и в гражданской жизни, и на войне. Он родился на Благовещение, а погиб в 2022 году, когда ему исполнилось 20 лет, под Марьинкой в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это наш герой.
© Фото : из личного архива прот. Никиты ПанасюкаДанька, прихожанин Свято-Владимирского храма г.Докучаевска. Пошел на СВО в 18 лет, а погиб - в 20 лет
Данька, прихожанин Свято-Владимирского храма г.Докучаевска - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : из личного архива прот. Никиты Панасюка
Данька, прихожанин Свято-Владимирского храма г.Докучаевска. Пошел на СВО в 18 лет, а погиб - в 20 лет
Вместе с отцом они шли освобождать Мариуполь. У Даньки было сквозное ранение в шею.
Отец его потом мне рассказывал: мы лежим – кто-то лицом в землю, кто-то материться, кто-то кричит… Слышим: "Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою…" Поднимаем голову – а это Данька молится. Едем куда-то на задание в машине, а он сидит и читает на память 90-й псалом "Живый в помощи вышняго". Он всё время молился. Но в день Успения Богородицы погиб…
- Вы служите в городе Докучаевске, южном пригороде Донецка. До 2022 года это фактически была линия фронта…
- Отсюда, где мы с вами находимся, до ЛБС было меньше двух километров. Когда начались боевые действия, по Докучаевску били "Грады". Украинская артиллерия накрывала город 155-ми снарядами.
Мы с нашим казачьим атаманом как-то сидели вечером у него во дворе, пили чай, общались, строили планы. За его спиной вдалеке я увидел ряд фонарей. Думал, что это наш центральный карьер, там светятся какие-то фонари. Спрашиваю у него: а что это за фонари? Он отвечает: так это Новотроицкий мост. То есть между нами и мостом – меньше 10 километров, но на этом месте стоят две армии, направленные друг на друга и ждут приказа. И так восемь лет. Понимаете, как мы жили?
Иногда начинались перестрелки, с той стороны – наступление, которое мы отбивали. У ВСУ был такой прием, назывался "рассеянный бой", когда по всему городу летели пули, снаряды, "утёсы". У нас бетонный забор, в котором были дыры от крупнокалиберного пулемета "Утёс". То, что не попадало по нашим позициям, летело по городу. Мы в этом жили, но я глубоко верю в то, что Господь нас хранил.
© Фото : из личного архива
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : из личного архива
© Фото : из личного архива
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : из личного архива
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Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : из личного архива
Протоиерей Никита Панасюк
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© Фото : из личного архива
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© Фото : из личного архива
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© Фото : из личного архива
4 из 4
© Фото : из личного архива
- В 2022 и в 2023 годах сильно досталось городу и храму?
- В четырнадцатом году, мне даже не стыдно об этом говорить… Первый прилёт мы отметили с нашим прихожанином, моим другом, тем, что пожарили яичницу, достали бутылку водки, выпили: сняли, так сказать, стресс.
Потом был второй прилёт – мы повторили. Потом – третий. Говорю другу: "Когда закончится война – неизвестно, но если мы каждый прилет будем так "отмечать", мы с тобой просто сопьёмся".
Война. Власти нет. Жуткое было время. Мы взяли икону Божьей Матери, которую я привез со Святой горы Афон. Вместе помолились и пошли по городу. Я до крови истёр ноги тогда, но мы прошли по всему городу с молитвой – шёл и благословлял город. В 2022 году, 24 февраля, я уже никого не брал, сам пошел в храм и прочитал акафист перед этой же иконой, взял её – и с ней прошел по городу. Мы, православные, все верим в то, что именно она, Богородица, хранит нас.
У нас был случай: прилет в четырехэтажку. На третьем этаже жила женщина, Татьяна. Это было в ночь на 25 января. Это не только день рождения Владимира Высоцкого, но и день Святой Татианы Мученицы.
В День ангела в квартиру Татьяны влетает снаряд. Она погибла, мы потом её отпевали и похоронили. Этажом выше на кухне стоял молодой человек и молился у бабушкиной иконы, которая была больше метра высотой. Она долгие годы висела на стене в большой раме. Я видел эту икону, будучи у них в гостях.
Во время молитвы уже начало прилетать рядом с его домом. Позади дома – "Горгаз". И тут за его спиной упала плита на трубу, труба – на икону, а за спиной уже небо было видно. Его не убило – икона спасла. Отец парня, бывший афганец, подъехал, поднялся к нему по этим руинам, помог спуститься. И увёз его.
Были такие чудесные моменты, когда человек наклонился воткнуть в удлинитель зарядку для телефона, а в это время над его головой пролетает снаряд и врезается в стену.
Одна женщина мне говорит: не люблю больше яблоки. Объясняет, почему: "Ночью проснулась, захотелось съесть яблоко. Встала, пошла на кухню и съела. В это время прогремело что-то как гром. Она заходит в спальню, в крыше – дыра, а на кровати лежит снаряд.
А вот еще: первое перемирие, накануне праздника Сретения, то есть 14 февраля 2015 года. Мы совершали вечернюю службу в храме, а вокруг него в парковой зоне, в 10-20 метрах, ложились снаряды, от которых полы скрипели. Думал, сейчас всё на нас ляжет. Хотел остановить службу и распустить людей по домам, а выходить на улицу было страшно. В хоре пели моя жена и дочь. Пели так, что перекрывали звуки разрывов.
Я сам себе говорил: возьми себя в руки и продолжай. Мы отслужили службу. В конце службы на коленях прочитали несколько молитв о мире. Помолились Божьей Матери и разошлись по домам. Пришли домой втроем, взяли икону Богородицы и ходили вокруг дома, благословляя Докучаевск. Рядом с нами шла наша собака, кошка – мы впятером молились за наш город.
Я верю в то, что Матерь Божия продолжает нас хранить, хотя впереди нас ждут ещё сложные времена. Враг коварен, не щадит никого. У нас в храме был прихожанин – Василий Турянский. Он работал на комбинате: молодой, симпатичный, скромный парень. Начал ходить в храм, у него появилось желание уйти в монастырь. Ушёл в Святогорскую лавру. И сначала его постригли в иночество с именем Евсевий, а впоследствии он стал Варсонофием.
Накануне памяти Иоанна, затворника Святогорского, 23 августа 2026 года, отец Варсонофий оказался на горе в Лавре. Видимо, по своим монашеским делам. Люди в военной форме – а кроме украинских военных там никого не было – подошли к нему. Дальше нам стало известно, что его принуждали отвечать на призыв "Славы Украине! Героям слава!*". Он сказал: "Я – монах, поэтому у меня одна слава: Слава Господу нашему Иисусу Христу!".
Его убили. Зверски. В день его смерти его мама, наша прихожанка, в нашем храме причащалась тела и крови Господа Иисуса, и он в Лавре – тоже. То есть они объединены были одним причастием, одним Господом. У нас теперь есть новый мученик, новый исповедник. Я верю в то, что этот человек – святой, он пострадал за Христа.
Митрополит Горловский Митрофан сегодня находится в больнице в Москве. Разорвался дрон, который летел на него. У митрополита очень сильно пострадали ноги. В больнице его посетил Патриарх, благословил, своё отеческое внимание уделил.
- Знаю, что к вам в храм часто приходят бойцы, которые сражаются в зоне СВО...
- Пришли как-то два бойца, были одеты по гражданке. Это было в воскресенье накануне первого сентября. В храме – дети, которые пришли на молебен перед началом учебного года. Бойцы подошли на исповедь. Один говорит: "Я каюсь в том... Наверное, это грех... Что я здесь – на СВО..."
Говорю ему: "Повернись назад. Ты видишь, кто стоит за твоей спиной? Вот это Маша, это Ванечка, это Вероника, их бабушки и дедушки стоят. А вон Мария – это мама монаха Варсонофия. Их 12 лет здесь убивают. И дети не могут понять, за что. А ты пришел сюда, чтобы остановить это безумие. Твой священный долг – остановить это безумие. Для этого СВО сейчас и идет".
Читайте также статью донецкой поэтессы Анны Ревякиной о настоятеле Свято-Владимирского храма Докучаевска Отец Никита: "Сделайте музыку громче, чтобы не слышали, как нас убивают"
*Лозунг признан экстремистским в РФ
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