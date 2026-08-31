Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин посетил Московский педагогический госуниверситет
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Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Кремля
В аэропорту Манас российского лидера встретил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.
Саммит ШОС проходит в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В заключительный день состоится заседание совета лидеров стран организации.
Кроме того, у Путина запланирован ряд двусторонних встреч.
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