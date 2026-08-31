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Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС

Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС - 31.08.2026 Украина.ру

Путин прибыл в Киргизию на саммит ШОС

Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе Кремля

2026-08-31T15:37

2026-08-31T15:37

2026-08-31T15:37

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В аэропорту Манас российского лидера встретил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев.Саммит ШОС проходит в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. В заключительный день состоится заседание совета лидеров стран организации. Кроме того, у Путина запланирован ряд двусторонних встреч.Ранее в новостях: В Киргизии начались совместные военные учения с РоссиейБольше новостей представлено в обзоре Украина готова помочь США с дронами... если Штаты заплатят Patriot. Хроника событий на утро 31 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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