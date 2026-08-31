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"Молния-2" и FPV: Российские бойцы рассказали, как выбили противника из Анновки

"Молния-2" и FPV: Российские бойцы рассказали, как выбили противника из Анновки - 31.08.2026 Украина.ру

"Молния-2" и FPV: Российские бойцы рассказали, как выбили противника из Анновки

Российские бойцы при освобождении Анновки, являющейся окраиной Доброполья в ДНР, выбивали врага из укреплённых зданий ударами БПЛА "Молния-2" и FPV-дронов с термобарическими зарядами, рассказал командир ударной роты батальона беспилотных систем Алексей Виноградов. Об этом в ночь на 31 августа пишет РИА Новости

2026-08-31T05:53

2026-08-31T05:53

2026-08-31T05:53

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Подразделения ВС РФ освободили населённый пункт Анновка 25 августа."Были подвалы, были многоэтажные здания, трехэтажные, четырехэтажные. И с помощью расчётов БПЛА самолётного типа "Молния-2" и FPV-дронов с боеприпасами. На одно здание уходило по 10 "самолетов", — рассказал Виноградов.Для ВСУ Анновка была очень важна, поскольку расположенный на северо-восточной окраине города населённый пункт расположен на прямой дороге на Краматорск."Взяв этот пункт, мы перерезали им обеспечение и снабжение в Доброполье", — уточнил офицер .По его словам, российские операторы дронов на оптоволокне работая на упреждение срывали все попытки противника активно применять для ротации и подвоза боеприпасов мотоциклы, квадроциклы и наземные роботизированные комплексы.Дроны также уничтожали инженерные заграждения врага, включая колючую проволоку и противотанковые ежи, что позволило проделать проходы для штурмовых групп."Пехота заходила в населенный пункт малыми группами, иногда по одному человеку, под прикрытием беспилотников, минимизируя потери", — добавил Виноградов.По данным Минобороны РФ, российские войска продолжают успешные наступательные действия и на других направлениях СВО. Подробнее об этом - в публикации "Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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