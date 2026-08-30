"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте - 30.08.2026 Украина.ру
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"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте
"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте - 30.08.2026 Украина.ру
"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте
Орехов обречен — украинские эксперты сами признают, что у ВСУ нет сил сдерживать наступление ВС РФ в Запорожской области. Гвардейцы 394-го полка уже освободили Долинку и создали плацдарм для удара по городу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-30T17:55
2026-08-30T17:55
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Рассказывая о ситуации на Запорожском направлении, Алехин сообщил об освобождении Долинки и продвижении к Орехову.Алехин сообщил, что гвардейцы 394-го полка вклинились в оборону противника юго-западнее Ровного и освободили Долинку. Взят под контроль крупный район обороны, от ВСУ зачищено свыше 300 строений, отметил обозреватель."Украинский эксперт Константин Машовец предрекает Орехову скорое падение", — сообщил Алехин. По его мнению, у ВСУ на этом направлении отсутствуют силы, чтобы сдержать наступление ВС РФ.По данным Машовца, ВСУ выбиты с северо-восточных окраин Степногорска. "Противник обеспокоен попытками охвата с севера и перебрасывает штурмовые части. Наиболее напряженная обстановка — в районах Новосолошино, Любицкого и Долинки", — добавил Алехин.Выход российских войск к Орехову способен серьезно осложнить оборону ВСУ, особенно если штурмовики выйдут в тыл линии обороны, построенной в 2023 году, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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"Орехову предрекают скорое падение": Алехин о крахе обороны ВСУ на Запорожском фронте

17:55 30.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Орехов обречен — украинские эксперты сами признают, что у ВСУ нет сил сдерживать наступление ВС РФ в Запорожской области. Гвардейцы 394-го полка уже освободили Долинку и создали плацдарм для удара по городу. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Рассказывая о ситуации на Запорожском направлении, Алехин сообщил об освобождении Долинки и продвижении к Орехову.
Алехин сообщил, что гвардейцы 394-го полка вклинились в оборону противника юго-западнее Ровного и освободили Долинку. Взят под контроль крупный район обороны, от ВСУ зачищено свыше 300 строений, отметил обозреватель.
"Украинский эксперт Константин Машовец предрекает Орехову скорое падение", — сообщил Алехин. По его мнению, у ВСУ на этом направлении отсутствуют силы, чтобы сдержать наступление ВС РФ.
По данным Машовца, ВСУ выбиты с северо-восточных окраин Степногорска. "Противник обеспокоен попытками охвата с севера и перебрасывает штурмовые части. Наиболее напряженная обстановка — в районах Новосолошино, Любицкого и Долинки", — добавил Алехин.
Выход российских войск к Орехову способен серьезно осложнить оборону ВСУ, особенно если штурмовики выйдут в тыл линии обороны, построенной в 2023 году, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Спецоперация за неделю: российская армия вскрывает главный оборонительный рубеж Донбасса" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему СВО: "У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине" на сайте Украина.ру.
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