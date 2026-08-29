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Фёдоров не мог быстро покинуть Украину из-за доступа к секретам — депутат
Фёдоров не мог быстро покинуть Украину из-за доступа к секретам — депутат - 29.08.2026 Украина.ру
Фёдоров не мог быстро покинуть Украину из-за доступа к секретам — депутат
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, успевший отметиться скандальными заявлениями и отставкой, столкнулся с неожиданной проблемой при попытке покинуть страну. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
2026-08-29T17:45
2026-08-29T17:45
2026-08-29T17:45
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Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, Фёдоров, будучи носителем государственной тайны, не мог быстро пройти процедуру получения разрешения на выезд за границу.По словам Гончаренко*, экс-министр имел доступ к секретной информации, а значит, перед любой поездкой за рубеж он обязан был получить разрешение Службы безопасности Украины и режимного подразделения Министерства обороны. Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Фёдоров, еще недавно распоряжавшийся военными тайнами и координировавший оборонные закупки, теперь сам оказался заложником бюрократических процедур, которые он же и курировал. Гончаренко* напомнил, что носителю государственной тайны могут ограничить выезд за границу на срок до пяти лет после увольнения, если сведения, к которым он имел доступ, не были рассекречены.Ситуация выглядит как классическая шизофрения киевского режима: вроде бы Фёдоров нужен Западу как "эксперт", но при этом его собственная страна не спешит выпускать его из-под контроля. Украинская бюрократия, как всегда, работает на опережение — и, видимо, на удержание своих "ценных кадров" в пределах досягаемости.Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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новости, украина, сша, россия, михаил федоров, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада
Новости, Украина, США, Россия, Михаил Федоров, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада
Фёдоров не мог быстро покинуть Украину из-за доступа к секретам — депутат
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, успевший отметиться скандальными заявлениями и отставкой, столкнулся с неожиданной проблемой при попытке покинуть страну. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости
Как заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, Фёдоров, будучи носителем государственной тайны, не мог быстро пройти процедуру получения разрешения на выезд за границу.
По словам Гончаренко*, экс-министр имел доступ к секретной информации, а значит, перед любой поездкой за рубеж он обязан был получить разрешение Службы безопасности Украины и режимного подразделения Министерства обороны.
"Эти структуры должны были проверить актуальность секретных сведений, к которым бывший министр имел доступ", — написал депутат в своем Телеграм-канале.
Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Фёдоров, еще недавно распоряжавшийся военными тайнами и координировавший оборонные закупки, теперь сам оказался заложником бюрократических процедур, которые он же и курировал.
Гончаренко* напомнил, что носителю государственной тайны могут ограничить выезд за границу на срок до пяти лет после увольнения, если сведения, к которым он имел доступ, не были рассекречены.
Ситуация выглядит как классическая шизофрения киевского режима: вроде бы Фёдоров нужен Западу как "эксперт", но при этом его собственная страна не спешит выпускать его из-под контроля. Украинская бюрократия, как всегда, работает на опережение — и, видимо, на удержание своих "ценных кадров" в пределах досягаемости.
Тем временем в США предупреждают: Зеленский рискует третьей мировой. В публикации отмечается, что киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.