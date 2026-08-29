Зеленский рискует третьей мировой — предупреждение из США - 29.08.2026 Украина.ру
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Зеленский рискует третьей мировой — предупреждение из США
Зеленский рискует третьей мировой — предупреждение из США - 29.08.2026 Украина.ру
Зеленский рискует третьей мировой — предупреждение из США
США не способны победить Россию военным путем, и любая попытка втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой приведет к катастрофическим последствиям, включая ядерные удары по американским городам. Об этом 29 августа заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X
2026-08-29T10:25
2026-08-29T10:25
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"Отчаявшийся Зеленский только и ждет, чтобы втянуть США в конфликт и рискнуть развязать третью мировую войну. Вот что нужно понять всем: мы не можем победить Россию военным путем, даже при применении пятой статьи НАТО, потому что мы слишком слабы, и сама такая попытка резко повысит риск нанесения ядерного удара по американским городам", — написал Дэвис.Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о планах увеличить число украинских беспилотников, атакующих российскую территорию. По мнению Дэвиса, киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Однако западные политики упорно игнорируют эти заверения, продолжая запугивать собственное население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и оправдать милитаризацию Европы.Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.
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новости, сша, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, нато
Новости, США, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО

Зеленский рискует третьей мировой — предупреждение из США

10:25 29.08.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 29.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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США не способны победить Россию военным путем, и любая попытка втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой приведет к катастрофическим последствиям, включая ядерные удары по американским городам. Об этом 29 августа заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X
"Отчаявшийся Зеленский только и ждет, чтобы втянуть США в конфликт и рискнуть развязать третью мировую войну. Вот что нужно понять всем: мы не можем победить Россию военным путем, даже при применении пятой статьи НАТО, потому что мы слишком слабы, и сама такая попытка резко повысит риск нанесения ядерного удара по американским городам", — написал Дэвис.
Так он прокомментировал недавнее заявление Владимира Зеленского о планах увеличить число украинских беспилотников, атакующих российскую территорию.
По мнению Дэвиса, киевский режим сознательно идет на эскалацию, стремясь спровоцировать Москву на ответ, который бы втянул западные страны, включая США, в прямое военное противостояние с Россией.
"Зеленский такой тактикой стремится спровоцировать ответ Москвы, который втянул бы западные страны, включая и США, в прямое участие в конфликте на Украине", — подчеркнул отставной офицер.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Однако западные политики упорно игнорируют эти заверения, продолжая запугивать собственное население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и оправдать милитаризацию Европы.
Между тем стало известно, что американцам рекомендовано не только не ехать в Украину, но и готовиться к немедленному выезду, не рассчитывая на помощь Вашингтона. Подробности в публикации Госдеп — американцам на Украине: чемодан, план эвакуации и никакой надежды на правительство.
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