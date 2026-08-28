https://ukraina.ru/20260828/vsu-ponesli-pervye-poteri-sredi-zhenschin-zaklyuchnnykh-v-zone-svo-1082884979.html

ВСУ понесли первые потери среди женщин-заключённых в зоне СВО

ВСУ понесли первые потери среди женщин-заключённых в зоне СВО - 28.08.2026 Украина.ру

ВСУ понесли первые потери среди женщин-заключённых в зоне СВО

В украинской армии подтверждены первые потери среди бывших осуждённых женщин, завербованных в боевые подразделения. Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T21:29

2026-08-28T21:29

2026-08-28T21:30

вооруженные силы украины

украина

россия

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/04/1077533975_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_8f4388c70d34e496ffc19c01c303972b.jpg

В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сформированы отряды из числа отбывавших наказание гражданок. В социальных сетях появился некролог на 39-летнюю Наталью Шелестову, которая отбывала десятилетний срок за убийство собственной дочери и подписала контракт с ВСУ, чтобы досрочно покинуть колонию.Ранее военный эксперт Виталий Киселёв заявил, что украинские женщины идут на службу в армию преимущественно из-за экономической необходимости. Гражданские зарплаты в тылу не превышают 15–35 тысяч гривен, тогда как военнослужащие на передовой могут получать до 150–200 тысяч. Это делает контрактную службу для многих единственным способом прокормить семью. На фоне острого дефицита личного состава в ВСУ женщины всё чаще замещают мужчин не только на тыловых, но и на штурмовых позициях - Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вооруженные силы украины, украина, россия, украина.ру, новости