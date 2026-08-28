ВСУ понесли первые потери среди женщин-заключённых в зоне СВО
21:29 28.08.2026 (обновлено: 21:30 28.08.2026)
© ФотоЖенщины в ВСУ
© Фото
В украинской армии подтверждены первые потери среди бывших осуждённых женщин, завербованных в боевые подразделения. Об этом сообщили 28 августа РИА новости
В составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала" сформированы отряды из числа отбывавших наказание гражданок.
В социальных сетях появился некролог на 39-летнюю Наталью Шелестову, которая отбывала десятилетний срок за убийство собственной дочери и подписала контракт с ВСУ, чтобы досрочно покинуть колонию.
Ранее военный эксперт Виталий Киселёв заявил, что украинские женщины идут на службу в армию преимущественно из-за экономической необходимости.
Гражданские зарплаты в тылу не превышают 15–35 тысяч гривен, тогда как военнослужащие на передовой могут получать до 150–200 тысяч.
Это делает контрактную службу для многих единственным способом прокормить семью.
На фоне острого дефицита личного состава в ВСУ женщины всё чаще замещают мужчин не только на тыловых, но и на штурмовых позициях - Украинок гонит в ВСУ нищета — военный эксперт.
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