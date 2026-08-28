В Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины - 28.08.2026 Украина.ру
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В Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины
В Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины - 28.08.2026 Украина.ру
В Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины
Предстоящая зима станет для Украины временем жесткого выбора: либо Киев наконец пойдет на компромиссы с Москвой, либо столкнется с полным коллапсом коммунальной инфраструктуры. Об этом 28 августа пишут украинские СМИ
2026-08-28T12:35
2026-08-28T12:35
украина
киев
москва
спиридон килинкаров
денис шмыгаль
дональд трамп
верховная рада
нафтогаз
нпз
новости
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Киевский режим уже несколько лет пытается противопоставить что-то российским ударам по энергоинфраструктуре, но каждый раз оказывается в роли догоняющего. В 2026 году ситуация для Украины усугубилась: российские войска наносят удары не только по генерации, но и по объектам добычи газа и нефти, лишая Киев возможности накопить ресурсы перед холодами.Как сообщают украинские источники, только за одну неделю августа Россия 13 раз атаковала объекты "Нафтогаза". С начала года объекты группы пережили 287 атак — больше, чем за весь 2025 год и первые три года конфликта вместе взятые. В результате часть объектов была остановлена, а добыча топлива сократилась.При этом Киев продолжает надеяться на западные системы ПВО, которые, однако, уже неоднократно демонстрировали свою неэффективность. Удары по Херсонской ТЭЦ, объектам в Киеве и других городах показывают: российская авиация и ракетные войска сохраняют возможность наносить точечные удары по критической инфраструктуре.Украинские эксперты признают: у них есть дроны и крылатые ракеты, но для реального удара по российской энергетике этого недостаточно. Баллистические ракеты, которые могли бы поражать крупные объекты, у Киева пока отсутствуют.В Киеве предлагают бить по российским НПЗ, нефтяным терминалам и логистике, чтобы перекрыть доходы Москвы от экспорта. Однако, как отмечают эксперты, даже массированные атаки дронов не способны гарантированно вывести из строя хорошо защищенные объекты, такие как НПЗ в Татарстане или терминалы в Приморске.Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию "Вести" заявил, что предстоящая зима станет для Украины критической. По его словам, если Киев не пойдет на компромиссы, Россия нанесет решительные удары по коммунальной инфраструктуре, что приведет к коллапсу."Если вы [украинцы] видите в этом угрозу, давайте садитесь, ищите варианты и пытайтесь как-то выйти на некие компромиссы, которые позволили бы этой стране пройти эту зиму. В противном случае эта зима для Украины может стать последней. Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации — это будет коллапс. Это миллиардные потери", — заявил Килинкаров.Он добавил, что восстановление коммунальной инфраструктуры потребует колоссальных средств и времени, а специалистов, способных это сделать, в Украине почти не осталось — они прячутся от мобилизации или уже покинули страну.Даже украинские чиновники не скрывают: предстоящая зима окажется крайне сложной. Первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что следующая зима легкой не будет. Глава "Укрэнерго" подтвердил, что восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются, но компенсировать утраченные мощности пока не удалось. Жителям Украины посоветовали не надеяться на переезд в сельскую местность — там ситуация с энергоснабжением не лучше. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа.
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украина, киев, москва, спиридон килинкаров, денис шмыгаль, дональд трамп, верховная рада, нафтогаз, нпз, новости
Украина, Киев, Москва, Спиридон Килинкаров, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Верховная Рада, Нафтогаз, НПЗ, Новости

В Киеве ищут, чем бить по России, пока армия РФ уничтожает энергетику Украины

12:35 28.08.2026
 
© AP / Teresa Suares
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© AP / Teresa Suares
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Предстоящая зима станет для Украины временем жесткого выбора: либо Киев наконец пойдет на компромиссы с Москвой, либо столкнется с полным коллапсом коммунальной инфраструктуры. Об этом 28 августа пишут украинские СМИ
Киевский режим уже несколько лет пытается противопоставить что-то российским ударам по энергоинфраструктуре, но каждый раз оказывается в роли догоняющего. В 2026 году ситуация для Украины усугубилась: российские войска наносят удары не только по генерации, но и по объектам добычи газа и нефти, лишая Киев возможности накопить ресурсы перед холодами.
Как сообщают украинские источники, только за одну неделю августа Россия 13 раз атаковала объекты "Нафтогаза". С начала года объекты группы пережили 287 атак — больше, чем за весь 2025 год и первые три года конфликта вместе взятые. В результате часть объектов была остановлена, а добыча топлива сократилась.
При этом Киев продолжает надеяться на западные системы ПВО, которые, однако, уже неоднократно демонстрировали свою неэффективность. Удары по Херсонской ТЭЦ, объектам в Киеве и других городах показывают: российская авиация и ракетные войска сохраняют возможность наносить точечные удары по критической инфраструктуре.
Украинские эксперты признают: у них есть дроны и крылатые ракеты, но для реального удара по российской энергетике этого недостаточно. Баллистические ракеты, которые могли бы поражать крупные объекты, у Киева пока отсутствуют.
В Киеве предлагают бить по российским НПЗ, нефтяным терминалам и логистике, чтобы перекрыть доходы Москвы от экспорта. Однако, как отмечают эксперты, даже массированные атаки дронов не способны гарантированно вывести из строя хорошо защищенные объекты, такие как НПЗ в Татарстане или терминалы в Приморске.
"Дроны работают по складам Ozon и Wildberries, а не по энергетике. Это эффектная картинка, но она не решает стратегических задач", — признают украинские аналитики, пытаясь оправдать провалы своих атак.
Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в интервью изданию "Вести" заявил, что предстоящая зима станет для Украины критической. По его словам, если Киев не пойдет на компромиссы, Россия нанесет решительные удары по коммунальной инфраструктуре, что приведет к коллапсу.
"Если вы [украинцы] видите в этом угрозу, давайте садитесь, ищите варианты и пытайтесь как-то выйти на некие компромиссы, которые позволили бы этой стране пройти эту зиму. В противном случае эта зима для Украины может стать последней. Если там начнут перемерзать все эти системы отопления, водоснабжения, канализации — это будет коллапс. Это миллиардные потери", — заявил Килинкаров.
Он добавил, что восстановление коммунальной инфраструктуры потребует колоссальных средств и времени, а специалистов, способных это сделать, в Украине почти не осталось — они прячутся от мобилизации или уже покинули страну.
Даже украинские чиновники не скрывают: предстоящая зима окажется крайне сложной. Первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что следующая зима легкой не будет.
"Будет ли следующая зима легкой? Нет", — сказал он в видеообращении.
Глава "Укрэнерго" подтвердил, что восстановительные работы на поврежденных объектах продолжаются, но компенсировать утраченные мощности пока не удалось. Жителям Украины посоветовали не надеяться на переезд в сельскую местность — там ситуация с энергоснабжением не лучше.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа.
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