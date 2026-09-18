Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне - 18.09.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне
Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне - 18.09.2026 Украина.ру
Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 292 украинских беспилотников, за сутки — 933. Об этом Минобороны РФ вечером 17 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-18T00:34
2026-09-18T00:34
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, а в прошедшие сутки киевский режим резко нарастил количество дронов, видимо "сэкономив" их в предыдущие дни."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Каспийского и Чёрного морей.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 16 сентября до 8:00 мск 17 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, над акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей был сбит 641 украинский беспилотник.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 933 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 6,7 раза больше показателя предыдущего периода.Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотника, за сутки — 139.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили над Россией почти в семь раз больше БПЛА, чем накануне

00:34 18.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 292 украинских беспилотников, за сутки — 933. Об этом Минобороны РФ вечером 17 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, а в прошедшие сутки киевский режим резко нарастил количество дронов, видимо "сэкономив" их в предыдущие дни.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, над акваториями Каспийского и Чёрного морей.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 16 сентября до 8:00 мск 17 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, над акваториями Азовского, Каспийского и Чёрного морей был сбит 641 украинский беспилотник.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 933 украинских ударных БПЛА дальнего действия, что в 6,7 раза больше показателя предыдущего периода.
Ранее сообщалось, что за предшествующий день силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 68 украинских беспилотника, за сутки — 139.
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