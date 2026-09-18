Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию - 18.09.2026 Украина.ру
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Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию
Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию - 18.09.2026 Украина.ру
Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию
Расчеты ПВО ВС РФ в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили более 170 украинских беспилотников, летевших в сторону приграничных районов России. Об этом утром 18 сентября пишет РИА Новости
2026-09-18T07:19
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О работе зенитчиков, первыми встречающих ударные беспилотники врага, агентству сообщили в группировке войск "Север"."В ходе несения боевого дежурства расчётов радиолокационных станций в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь был обнаружен пролёт 171 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации", — рассказали военные.Координаты целей были незамедлительно переданы расчётам ПВО, расположенным в районах пролётов вражеских летательных аппаратов."В результате боевой работы расчётов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ", — говорится в сообщении.Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, пво, сумская область, киевская область, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Первый рубеж: силы ПВО "Севера" за ночь сбили более 170 БПЛА, летевших на Россию

07:19 18.09.2026 (обновлено: 07:22 18.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Расчеты ПВО ВС РФ в Харьковской и Сумской областях за ночь уничтожили более 170 украинских беспилотников, летевших в сторону приграничных районов России. Об этом утром 18 сентября пишет РИА Новости
О работе зенитчиков, первыми встречающих ударные беспилотники врага, агентству сообщили в группировке войск "Север".
"В ходе несения боевого дежурства расчётов радиолокационных станций в Харьковской и Сумской областях за прошедшую ночь был обнаружен пролёт 171 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации", — рассказали военные.
Координаты целей были незамедлительно переданы расчётам ПВО, расположенным в районах пролётов вражеских летательных аппаратов.
"В результате боевой работы расчётов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ", — говорится в сообщении.
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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