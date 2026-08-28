"Орешник" не применяют для ударов по Киеву - парламентарий объяснил, почему - 28.08.2026 Украина.ру
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"Орешник" не применяют для ударов по Киеву - парламентарий объяснил, почему
"Орешник" не применяют для ударов по Киеву - парламентарий объяснил, почему - 28.08.2026 Украина.ру
"Орешник" не применяют для ударов по Киеву - парламентарий объяснил, почему
ВС РФ стремятся избежать жертв среди гражданских лиц при применении ракетного комплекса "Орешник" против имеющих отношение к ВСУ объектов в Киеве и Киевской области. Об этом заявил изданию "Газета.Ru" член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник
2026-08-28T12:11
2026-08-28T12:11
новости
киев
россия
госдума
всу
"орешник"
ракетные удары по украине
мирные жители
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Парламентарий ответил на вопрос о том, почему такие виды вооружений ВС РФ, как "Орешник" не применяют для ударов по столице Украины."Потому что в округе очень много что можно повредить, в том числе и гражданские объекты. Мы не так воспитаны, чтобы стрелять по гражданским. Удары точечные будут применены и высокоточное оружие", — сказал он."Орешник" не будет применяться по городам с плотной застройкой из-за высокой вероятности повреждения близлежащих объектов и зданий, отметил Колесник.Ранее, в ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам военного управления Украины, применив ракетный комплекс "Орешник", а также ракеты "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и другие.В ночь на 2 июня российские войска также нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты"."Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.Украинские власти вновь заявили о критической нехватке ракет для американских систем ПВО Patriot.Это был ответ на террористическую атаку киевского режима по колледжу и общежитию в Старобельске, в результате которой погибли 22 человека, включая детей и подростков.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку системных ударов по Киеву, рекомендовала иностранным дипломатам и гражданам покинуть украинскую столицу. Однако, как свидетельствуют очевидцы, сам Зеленский последовал этой рекомендации одним из первых.Тем временем стало известно, что Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасовБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, госдума, всу, "орешник", ракетные удары по украине, мирные жители
Новости, Киев, Россия, Госдума, ВСУ, "Орешник", ракетные удары по Украине, мирные жители

"Орешник" не применяют для ударов по Киеву - парламентарий объяснил, почему

12:11 28.08.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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ВС РФ стремятся избежать жертв среди гражданских лиц при применении ракетного комплекса "Орешник" против имеющих отношение к ВСУ объектов в Киеве и Киевской области. Об этом заявил изданию "Газета.Ru" член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник
Парламентарий ответил на вопрос о том, почему такие виды вооружений ВС РФ, как "Орешник" не применяют для ударов по столице Украины.
"Потому что в округе очень много что можно повредить, в том числе и гражданские объекты. Мы не так воспитаны, чтобы стрелять по гражданским. Удары точечные будут применены и высокоточное оружие", — сказал он.
"Орешник" не будет применяться по городам с плотной застройкой из-за высокой вероятности повреждения близлежащих объектов и зданий, отметил Колесник.
Ранее, в ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам военного управления Украины, применив ракетный комплекс "Орешник", а также ракеты "Искандер", "Кинжал", "Циркон" и другие.
В ночь на 2 июня российские войска также нанесли массированный ракетный удар по украинской столице. Москва предупреждала о неизбежности возмездия заранее. Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном трагедии в Старобельске, назвал произошедшее "кровавым преступлением киевской хунты".
"Ну что же, похоже, что сознательно, именно сознательно, совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", — заявил глава государства, анонсировав "разговор в закрытом режиме" об ответе России.
Украинские власти вновь заявили о критической нехватке ракет для американских систем ПВО Patriot.
Это был ответ на террористическую атаку киевского режима по колледжу и общежитию в Старобельске, в результате которой погибли 22 человека, включая детей и подростков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку системных ударов по Киеву, рекомендовала иностранным дипломатам и гражданам покинуть украинскую столицу. Однако, как свидетельствуют очевидцы, сам Зеленский последовал этой рекомендации одним из первых.
Тем временем стало известно, что Украина получит ЗРК из ЕС, переживая за дефицит боеприпасов
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Триумф" Трампа, тайные переговоры в Москве и контакты с Европой. Хроника событий на утро 28 августа
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