Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области - 20.09.2026 Украина.ру
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Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области
Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области - 20.09.2026 Украина.ру
Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области
Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Об этом в комментарии для издания Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2026-09-20T07:00
2026-09-20T07:00
новости
белгородская область
харьковская область
геннадий алехин
михаил драпатый
вооруженные силы украины
украина.ру
"рубикон"
т-72 "урал"
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Вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Танки и личный состав уничтожили операторы Центра "Рубикон", атака была сорвана.Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены, - рассказал Алехин.На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Между Гоптовкой и Казачьей Лопанью российские части вклинились в оборону противника, расширив оперативно-тактический плацдарм.Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.Тем временем на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства, чтобы деблокировать окруженные подразделения украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы.В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов старшего возраста.Полностью материал Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области читайте на сайте Украина.ру
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Новости
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новости, белгородская область, харьковская область, геннадий алехин, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, "рубикон", т-72 "урал"
Новости, Белгородская область, Харьковская область, Геннадий Алехин, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, "Рубикон", Т-72 "Урал"

Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области

07:00 20.09.2026
 
© Фото : Пресс-служба Министерства обороны РФ
- РИА Новости, 1920, 20.09.2026
© Фото : Пресс-служба Министерства обороны РФ
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Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Об этом в комментарии для издания Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Танки и личный состав уничтожили операторы Центра "Рубикон", атака была сорвана.
Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены, - рассказал Алехин.
На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Между Гоптовкой и Казачьей Лопанью российские части вклинились в оборону противника, расширив оперативно-тактический плацдарм.
Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.
Тем временем на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства, чтобы деблокировать окруженные подразделения украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы.
В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов старшего возраста.
Полностью материал Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области читайте на сайте Украина.ру
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