https://ukraina.ru/20260920/tanki-vsu-goryat-pod-udarami-rossiyskikh-dronov-polkovnik-rasskazal-o-boyakh-na-granitse-belgorodskoy-1083304758.html

Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области

Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области - 20.09.2026 Украина.ру

Танки ВСУ горят под ударами российских дронов. Полковник рассказал о боях на границе Белгородской области

Продолжаются бои у Казачьей Лопани на границе с Белгородской областью. Противник пытался вернуть утраченные ранее оборонительные участки. "Северяне" отразили несколько контратак врага. Об этом в комментарии для издания Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2026-09-20T07:00

2026-09-20T07:00

2026-09-20T07:00

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украина.ру

"рубикон"

т-72 "урал"

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Вблизи селения Орешанка, в районе Золочева были обнаружены боевые группы противника из состава 22-й отдельной механизированной бригады и три танка. Танки и личный состав уничтожили операторы Центра "Рубикон", атака была сорвана.Они вскрыли позиции танков ВСУ – двух Т-72 и одного PT-91 польского производства. Все цели успешно поражены, - рассказал Алехин.На Липцевском участке фронта в районе Гоптовки наши штурмовики продвигаются на трёх участках по лесопосадкам. Между Гоптовкой и Казачьей Лопанью российские части вклинились в оборону противника, расширив оперативно-тактический плацдарм.Учитывая контроль над транспортными узлами и развязками, подразделения группировки войск "Север" выходят на важную линию обороны противника Слатино-Липцы.Тем временем на Харьковском направлении главком ВСУ генерал Драпатый пытается перебросить дополнительные силы и средства, чтобы деблокировать окруженные подразделения украинской армии. Однако командирам группировки ВСУ "Хартия" нечем пополнять и доукомплектовывать линейные роты и штурмовые группы.В бой бросают недолечившихся в полевых госпиталях, а также слабообученных резервистов старшего возраста.Полностью материал Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорвать Резниковский котел в Харьковской области читайте на сайте Украина.ру

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новости, белгородская область, харьковская область, геннадий алехин, михаил драпатый, вооруженные силы украины, украина.ру, "рубикон", т-72 "урал"