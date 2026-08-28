"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины - 28.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/kompromiss-vpolne-realen-vayner-obyasnil-vozmozhen-li-koreyskiy-variant-dlya-ukrainy-1082855734.html
"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины
"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины - 28.08.2026 Украина.ру
"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины
На Украине стороны могут прийти к соглашению по образцу "корейского варианта" — с прекращением огня по линии фронта и последующим мирным договором. Результаты СВО уже есть, в том числе в плане освобождения территорий ДНР и ЛНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-28T05:30
2026-08-28T05:30
новости
украина
луганская народная республика
грег вайнер
донецкая народная республика
украина.ру
сво
новости сво россия
новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067391384_0:383:2960:2048_1920x0_80_0_0_2ebb8faa4372de587bd831a7873bf80a.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли президент США Дональд Трамп пойти на уступки России, учитывая, что Москва не отказывается от своих принципиальных условий, политолог заявил, что теоретически компромисс вполне реален.По убеждению Вайнера, стороны могут найти компромисс. "Скорее всего заключат соглашение по образцу "корейского варианта" — например, может состояться прекращение боевых действий по фактической линии соприкосновения и последующее подписание договора о мире", — пояснил эксперт.Отвечая на уточняющий вопрос о реакции российского общества на "корейский сценарий", Вайнер отметил, что конкретные результаты СВО уже есть. "Есть много побед и достижений, в том числе, что касается освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик. В общем, компромисс вполне реален, а его подробности — увидим", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067391384_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_a150503dd3195a07dd0293fc476a3e6e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, луганская народная республика, грег вайнер, донецкая народная республика, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, переговоры, война, война на украине
Новости, Украина, Луганская Народная Республика, Грег Вайнер, Донецкая Народная Республика, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, переговоры, война, война на Украине

"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины

05:30 28.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Украине стороны могут прийти к соглашению по образцу "корейского варианта" — с прекращением огня по линии фронта и последующим мирным договором. Результаты СВО уже есть, в том числе в плане освобождения территорий ДНР и ЛНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли президент США Дональд Трамп пойти на уступки России, учитывая, что Москва не отказывается от своих принципиальных условий, политолог заявил, что теоретически компромисс вполне реален.
По убеждению Вайнера, стороны могут найти компромисс. "Скорее всего заключат соглашение по образцу "корейского варианта" — например, может состояться прекращение боевых действий по фактической линии соприкосновения и последующее подписание договора о мире", — пояснил эксперт.
Отвечая на уточняющий вопрос о реакции российского общества на "корейский сценарий", Вайнер отметил, что конкретные результаты СВО уже есть.
"Есть много побед и достижений, в том числе, что касается освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик. В общем, компромисс вполне реален, а его подробности — увидим", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЛуганская Народная РеспубликаГрег ВайнерДонецкая Народная РеспубликаУкраина.руСВОновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперацияпереговорывойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:59Дугин прав: нам надо закапываться под землю. Причем глубоко!
06:31Оператор БПЛА ВСУ пытался убить мать с младенцем при эвакуации из Константиновки
06:30Алексей Самойлов: ВСУ могут оставить Купянск, чтобы попытаться удержать Славянск, Краматорск и Запорожье
06:06Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя
06:03"Может привести к разделу Украины". Эксперты и политики о том, чем закончится конфликт
06:00"Угроза для всей обороны ВСУ": штурмовые группы ВС РФ закрепились в Ковшаровке — Алехин
05:45"Запасы ВСУ истощаются": Шаландин о том, как Россия переигрывает Украину в дроновой войне
05:30"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины
05:15Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой
05:00"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"
04:45Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
04:37Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник
04:30"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"
04:15"Это будет казус-белли": почему Маск не разрешает использовать "Старлиник" для ударов по РФ
03:56Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:39Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО
02:52Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии
02:04"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве
01:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:55Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА
Лента новостейМолния