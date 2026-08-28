https://ukraina.ru/20260828/kompromiss-vpolne-realen-vayner-obyasnil-vozmozhen-li-koreyskiy-variant-dlya-ukrainy-1082855734.html

"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины

"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины - 28.08.2026 Украина.ру

"Компромисс вполне реален": Вайнер объяснил, возможен ли "корейский вариант" для Украины

На Украине стороны могут прийти к соглашению по образцу "корейского варианта" — с прекращением огня по линии фронта и последующим мирным договором. Результаты СВО уже есть, в том числе в плане освобождения территорий ДНР и ЛНР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-08-28T05:30

2026-08-28T05:30

2026-08-28T05:30

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Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли президент США Дональд Трамп пойти на уступки России, учитывая, что Москва не отказывается от своих принципиальных условий, политолог заявил, что теоретически компромисс вполне реален.По убеждению Вайнера, стороны могут найти компромисс. "Скорее всего заключат соглашение по образцу "корейского варианта" — например, может состояться прекращение боевых действий по фактической линии соприкосновения и последующее подписание договора о мире", — пояснил эксперт.Отвечая на уточняющий вопрос о реакции российского общества на "корейский сценарий", Вайнер отметил, что конкретные результаты СВО уже есть. "Есть много побед и достижений, в том числе, что касается освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик. В общем, компромисс вполне реален, а его подробности — увидим", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.

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