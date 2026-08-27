Только один расчёт БПЛА за неделю уничтожил в Сумской области 15 "дронов-ждунов" ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру
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Только один расчёт БПЛА за неделю уничтожил в Сумской области 15 "дронов-ждунов" ВСУ
Только один расчёт БПЛА за неделю уничтожил в Сумской области 15 "дронов-ждунов" ВСУ - 27.08.2026 Украина.ру
Только один расчёт БПЛА за неделю уничтожил в Сумской области 15 "дронов-ждунов" ВСУ
Расчёт войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю уничтожил в Сумской области 15 затаившихся в засаде украинских дронов. Об этом 27 августа пишет РИА Новости
2026-08-27T07:41
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Формирования киевского режима регулярно применяют тактику так называемых "дронов-ждунов", когда беспилотники выдвигаются в заданный район, совершают посадку и ожидают появления цели для нанесения удара. Об успешном противодействии таким приёмам нацистских операторов рассказал агентству командир роты БПЛА с позывным Грот."Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" при помощи сбросов с квадрокоптеров за неделю успешно уничтожил 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые находились в режиме ожидания цели", — рассказал ротный.По его словам, одной из главных задач при создании буферной зоны в Сумской области является именно уничтожение таких дронов.Минобороны РФ ранее уточнило, что дроны-ждуны, в зависимости от модификации и ёмкости аккумулятора, способны находиться в режиме ожидания от нескольких часов до двух недель. При появлении цели время подлёта для поражения составляет 30-40 секунд, что значительно усложняет защиту от них.Подробнее о тенденциях в развитии военных беспилотников - в публикации "ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, новости СВО, Спецоперация, Сумская область, БПЛА, беспилотники, дроны, fpv-дрон, Удары дронами, ВСУ, Вооруженные силы Украины, война на Украине

Только один расчёт БПЛА за неделю уничтожил в Сумской области 15 "дронов-ждунов" ВСУ

07:41 27.08.2026 (обновлено: 07:43 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей БобылевРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Расчёт войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю уничтожил в Сумской области 15 затаившихся в засаде украинских дронов. Об этом 27 августа пишет РИА Новости
Формирования киевского режима регулярно применяют тактику так называемых "дронов-ждунов", когда беспилотники выдвигаются в заданный район, совершают посадку и ожидают появления цели для нанесения удара. Об успешном противодействии таким приёмам нацистских операторов рассказал агентству командир роты БПЛА с позывным Грот.
"Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" при помощи сбросов с квадрокоптеров за неделю успешно уничтожил 15 вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые находились в режиме ожидания цели", — рассказал ротный.
По его словам, одной из главных задач при создании буферной зоны в Сумской области является именно уничтожение таких дронов.
Минобороны РФ ранее уточнило, что дроны-ждуны, в зависимости от модификации и ёмкости аккумулятора, способны находиться в режиме ожидания от нескольких часов до двух недель. При появлении цели время подлёта для поражения составляет 30-40 секунд, что значительно усложняет защиту от них.
Подробнее о тенденциях в развитии военных беспилотников - в публикации "ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте.
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