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Пентагон переложил на Европу ведущую роль в снабжении Киева

Пентагон переложил на Европу ведущую роль в снабжении Киева - 27.08.2026 Украина.ру

Пентагон переложил на Европу ведущую роль в снабжении Киева

Соединенные Штаты планомерно перекладывают на европейские государства ключевые обязательства по финансированию Украины и обеспечению коллективной безопасности, заявил 27 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби

2026-08-27T14:27

2026-08-27T14:27

2026-08-27T14:44

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В ходе официальной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте высокопоставленный представитель Пентагона подчеркнул, что европейский континент обладает колоссальными экономическими ресурсами.По мнению Колби, благодаря своему финансовому благополучию богатая Европа вполне способна самостоятельно нести основное оборонное бремя и сейчас берет на себя ведущую роль как в вопросах защиты своих границ, так и в снабжении киевского режима.Вашингтон уже давно требует от Европы тратить больше на оборону. Теперь США переходят от слов к делу и официально перекладывают снабжение Украины на Евросоюз.В итоге ЕС приходится брать новые долгосрочные кредиты для Киева, а платить за это в конечном счете придется европейским налогоплательщикам.Подробнее о затягивании конфликта – в материале "Бернем может пересмотреть финансовую помощь Киеву" — Вайнер о политике нового премьера

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новости, европа, киев, украина, пентагон, ес, нато