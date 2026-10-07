Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 07.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 07.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 7 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-07T03:19
2026-10-07T03:19
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брянская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 6 октября и в ночь на 7 октября объявлялась в Крыму, Херсонской, Калужской, Орловской, Московской, Тульской, Брянской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Ульяновской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Херсонской, Курской, Брянской, Запорожской, Орловской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Московской, Пензенской, Владимирской, Астраханской, Волгоградской областях, в Татарстане, Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В Новороссийске Краснодарского края объявлена опасность по безэкипажным катерам (БЭК).Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 7 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:40 мск), Пензы (22:45 мск), Саратова (23:10 мск), Чебоксар (1:38 мск), Ульяновска (1:49 мск), Саранска, Самары (2:01 мск), Казани (2:14 мск), Ижевска (2:55 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотника, за сутки — 978.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261006/zhertvy-razrushennye-doma-pochti-tysyacha-bpla-pvo-nochyu-otrazila-rekordnyy-nalet-vrazheskikh-dronov-1083635343.html
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украина.ру, россия, крым, краснодарский край, херсонская область, калужская область, орловская область, московская область, брянская область, ульяновская область, самара, саратовская область, смоленск, курская область, запорожская область, нижегородская область, ростовская область, воронежская область, рязанская область, липецк, белгородская область, татарстан, владлен татарский, пенза, волгоградская область, новороссийск, казань, саранск, аэропорт, аэропорты, росавиация, пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

03:19 07.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 7 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 6 октября и в ночь на 7 октября объявлялась в Крыму, Херсонской, Калужской, Орловской, Московской, Тульской, Брянской областях.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Ульяновской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Херсонской, Курской, Брянской, Запорожской, Орловской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Московской, Пензенской, Владимирской, Астраханской, Волгоградской областях, в Татарстане, Мордовии.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
В Новороссийске Краснодарского края объявлена опасность по безэкипажным катерам (БЭК).
Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 7 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:40 мск), Пензы (22:45 мск), Саратова (23:10 мск), Чебоксар (1:38 мск), Ульяновска (1:49 мск), Саранска, Самары (2:01 мск), Казани (2:14 мск), Ижевска (2:55 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотника, за сутки — 978.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 06.10.2026
Вчера, 10:36
Жертвы, разрушенные дома, почти тысяча БПЛА: ПВО ночью отразила рекордный налет вражеских дроновРоссийские силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников над регионами страны, сообщило 6 октября Минобороны РФ
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03:19Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
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