https://ukraina.ru/20261007/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083652422.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 07.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 7 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-07T03:19

2026-10-07T03:19

2026-10-07T03:19

украина.ру

россия

крым

краснодарский край

херсонская область

калужская область

орловская область

московская область

брянская область

ульяновская область

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 6 октября и в ночь на 7 октября объявлялась в Крыму, Херсонской, Калужской, Орловской, Московской, Тульской, Брянской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Ульяновской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Херсонской, Курской, Брянской, Запорожской, Орловской, Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Краснодарском крае, в Московской, Пензенской, Владимирской, Астраханской, Волгоградской областях, в Татарстане, Мордовии.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В Новороссийске Краснодарского края объявлена опасность по безэкипажным катерам (БЭК).Росавиация из-за тревоги по БПЛА в ночь на 7 октября ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Тамбова (22:40 мск), Пензы (22:45 мск), Саратова (23:10 мск), Чебоксар (1:38 мск), Ульяновска (1:49 мск), Саранска, Самары (2:01 мск), Казани (2:14 мск), Ижевска (2:55 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотника, за сутки — 978.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261006/zhertvy-razrushennye-doma-pochti-tysyacha-bpla-pvo-nochyu-otrazila-rekordnyy-nalet-vrazheskikh-dronov-1083635343.html

россия

крым

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херсонская область

калужская область

орловская область

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брянская область

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