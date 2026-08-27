Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России - 27.08.2026 Украина.ру
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Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России
Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России - 27.08.2026 Украина.ру
Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России
Возможны ли выборы на Украине во время войны? Давайте разберём это предположение от бывшего "птенца дома Зеленских" Михаила Фёдорова, который теперь вместо Владимира Александровича узрел в себе спасителя страны
2026-08-27T12:48
2026-08-27T12:48
мнения
украина
россия
запад
владимир зеленский
выборы
весь павлив
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Тему выборов правильно разбить на три составляющие: техническую, геополитическую и внутриполитическую. Именно тогда мы поймём, насколько это возможно, а главное, есть ли в этом вообще какой-то смысл.Техническая сторона выборов. Вот это как раз самая лёгкая часть истории. Провести выборы даже во время широкомасштабной войны – далеко не самая сложная задача. При этом мы говорим не об электронной форме голосования и не о голосовании по почте, а о самом проверенном методе – личном присутствии людей на избирательных участках. Да, есть масса трудностей для организации избирательного процесса. Внутренние беженцы – это раз, миллионы выехавших за границу украинцев – это два, прифронтовые города, где само по себе опасно скопление людей, – это три, военные, сидящие на "нуле", – это четыре. Но это именно что трудности, и они решаются. Выборы, если только есть желание их провести, вполне возможны и во время войны.Беженцы могут проголосовать по открепительным удостоверениям, заранее подав заявку по месту своего фактического проживания. Для больших диаспор за границей, в той же Европе, открываются отдельные участки. Как это было на последних выборах в Молдавии. Есть же конкретный прецедент. В прифронтовых городах, да и вообще везде, где это возможно, избирательные участки можно, при желании, перевести под землю: в метро, на парковки, в бомбоубежища, подвальные помещения. Но, уместно напомнить, военно-политическое руководство России предлагало киевскому режиму прекратить удары ВКС в дни голосования. Идем дальше. Военным можно дать время на голосование: неделю, две, да хоть месяц. Большинство из них не сидят на нулевых позициях, а как раз расположены в тылу. Поэтому, если даже кто-то из них за условный месяц не сумеет попасть на ротацию и проголосовать, от общего количества избирателей Украины это будет даже не одна десятая процента.Ну и просто для понимания немного цифр. В июле этого года на Украине, по данным ООН, от боевых действий погибли 437 человек. Абстрагируемся от возможных причин и обстоятельств. Не о них речь. Это получается примерно 14 человек в день. Конечно же, это много, особенно для стремительно вымирающей страны. Но в автокатастрофах на территории, контролируемой Киевом, в том же июле в среднем погибало по 9 человек в день. Цифры сопоставимы, но никто ведь не предлагает полностью прекратить движение автомобильного транспорта, потому что гибнут люди. А, мол, как тогда проводить выборы? Так что в техническом плане проведение выборов не то чтобы задача совсем простая, но вполне выполнимая. Тот же Белгород или Донецк с Крымом находятся постоянно под украинскими террористическими ударами. И в отличие от российской армии, бьют ВСУ по мирным людям и гражданским объектам. Но Россия там проводит все избирательные циклы.Геополитическая сторона выборов. Здесь уже всё гораздо сложнее, потому что существует сценарная вилка. Выборы на Украине по базовым параметрам либо согласовываются с Россией и Западом, либо не согласовываются. Вот в этом как раз и заключена главная проблема. Согласованные между Западом, а он очень разобщён, и Россией выборы означают, что в принципе решается ключевой вопрос противостояния, а значит, закладываются новые параметры сосуществования. И сами выборы на Украине в таком случае превращаются в сугубо технический момент, потому что для новой украинской политической элиты будут заранее определены рамки допустимого. Пока такой сделки между Россией и Западом нет. И близко она пока ещё не просматривается. Несогласованные же с Россией выборы – это уже техническая атрибутика, когда Запад просто отодвигает от кормушки одних и ставит других, более подходящих в моменте исполнителей. Но пока установка Запада состоит в том, чтобы через Украину максимально ослаблять Россию, то и смысла для них проводить голосование нет ни малейшего. Во-первых, потому что Украина и так выполняет свою базовую функцию, а легитимность украинской власти как раз и обеспечивает сам Запад. Во-вторых, даже в полностью управляемой извне системе существует риск получить эксцесс исполнителя. Найти второго такого Зеленского будет очень сложно, если вообще возможно.Внутриполитическая сторона выборов. А вот она как раз самая сложная. Зеленский, проводя аналогию с цунами, говоря о выборах во время войны, в общем-то, прав. Выборы – это в теории конкурентный процесс. Это состязание идей, программ, ну и война компроматов. Но сейчас на Украине выстроена система жёсткого подавления любого инакомыслия, а еще и базовых прав граждан. Такая система с избирательным процессом никак даже в теории не стыкуется, как огурец и молоко. Соответственно, избирательный процесс либо разрушает построенную систему, причём ещё задолго до самого дня проведения выборов, либо превращает выборы в бутафорский процесс.Такие вот расклады. Технически проведение выборов на Украине во время войны глобальных сложностей не составляет. Но без большого геополитического соглашения по Украине, а также при тотальном отсутствии базовых прав и свобод внутри страны, голосование для простых украинцев не имеет ни малейшего полезного смысла. Да и для целей России тоже. Это было бы логично только в одном-единственном случае: если бы всё действительно шло к миру, к какой-то сделке и соглашению. И тогда выборы стали бы технической необходимостью для появления легитимного подписанта со стороны Украины. И только.
https://ukraina.ru/20260827/a-pochemu-by-i-net-posle-osvobozhdeniya-sum-tam-mozhet-poyavitsya-alternativnoe-ukrainskoe-1082812412.html
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Михаил Павлив
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мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, выборы, весь павлив
Мнения, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, выборы, весь Павлив

Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России

12:48 27.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков на Украине к региональным выборам
Подготовка избирательных участков на Украине к региональным выборам - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Возможны ли выборы на Украине во время войны? Давайте разберём это предположение от бывшего "птенца дома Зеленских" Михаила Фёдорова, который теперь вместо Владимира Александровича узрел в себе спасителя страны
Тему выборов правильно разбить на три составляющие: техническую, геополитическую и внутриполитическую. Именно тогда мы поймём, насколько это возможно, а главное, есть ли в этом вообще какой-то смысл.
Техническая сторона выборов. Вот это как раз самая лёгкая часть истории. Провести выборы даже во время широкомасштабной войны далеко не самая сложная задача. При этом мы говорим не об электронной форме голосования и не о голосовании по почте, а о самом проверенном методе личном присутствии людей на избирательных участках.
Да, есть масса трудностей для организации избирательного процесса. Внутренние беженцы это раз, миллионы выехавших за границу украинцев это два, прифронтовые города, где само по себе опасно скопление людей, это три, военные, сидящие на "нуле", это четыре. Но это именно что трудности, и они решаются. Выборы, если только есть желание их провести, вполне возможны и во время войны.
Беженцы могут проголосовать по открепительным удостоверениям, заранее подав заявку по месту своего фактического проживания. Для больших диаспор за границей, в той же Европе, открываются отдельные участки. Как это было на последних выборах в Молдавии. Есть же конкретный прецедент.
В прифронтовых городах, да и вообще везде, где это возможно, избирательные участки можно, при желании, перевести под землю: в метро, на парковки, в бомбоубежища, подвальные помещения. Но, уместно напомнить, военно-политическое руководство России предлагало киевскому режиму прекратить удары ВКС в дни голосования.
Идем дальше. Военным можно дать время на голосование: неделю, две, да хоть месяц. Большинство из них не сидят на нулевых позициях, а как раз расположены в тылу. Поэтому, если даже кто-то из них за условный месяц не сумеет попасть на ротацию и проголосовать, от общего количества избирателей Украины это будет даже не одна десятая процента.
Ну и просто для понимания немного цифр. В июле этого года на Украине, по данным ООН, от боевых действий погибли 437 человек. Абстрагируемся от возможных причин и обстоятельств. Не о них речь. Это получается примерно 14 человек в день. Конечно же, это много, особенно для стремительно вымирающей страны. Но в автокатастрофах на территории, контролируемой Киевом, в том же июле в среднем погибало по 9 человек в день.
Цифры сопоставимы, но никто ведь не предлагает полностью прекратить движение автомобильного транспорта, потому что гибнут люди. А, мол, как тогда проводить выборы? Так что в техническом плане проведение выборов не то чтобы задача совсем простая, но вполне выполнимая.
Тот же Белгород или Донецк с Крымом находятся постоянно под украинскими террористическими ударами. И в отличие от российской армии, бьют ВСУ по мирным людям и гражданским объектам. Но Россия там проводит все избирательные циклы.
Геополитическая сторона выборов. Здесь уже всё гораздо сложнее, потому что существует сценарная вилка. Выборы на Украине по базовым параметрам либо согласовываются с Россией и Западом, либо не согласовываются. Вот в этом как раз и заключена главная проблема.
Согласованные между Западом, а он очень разобщён, и Россией выборы означают, что в принципе решается ключевой вопрос противостояния, а значит, закладываются новые параметры сосуществования. И сами выборы на Украине в таком случае превращаются в сугубо технический момент, потому что для новой украинской политической элиты будут заранее определены рамки допустимого.
Пока такой сделки между Россией и Западом нет. И близко она пока ещё не просматривается. Несогласованные же с Россией выборы это уже техническая атрибутика, когда Запад просто отодвигает от кормушки одних и ставит других, более подходящих в моменте исполнителей.
Сумы - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
06:36
А почему бы и нет: после освобождения Сум там может появиться альтернативное украинское правительствоВ среду, 26 августа, российская армия освободила поселок Писаревку, который находится в 19 км по прямой от областного центра – города Сумы (по дороге – 22 км). Об этом сообщило Министерство обороны РФ
Но пока установка Запада состоит в том, чтобы через Украину максимально ослаблять Россию, то и смысла для них проводить голосование нет ни малейшего. Во-первых, потому что Украина и так выполняет свою базовую функцию, а легитимность украинской власти как раз и обеспечивает сам Запад.
Во-вторых, даже в полностью управляемой извне системе существует риск получить эксцесс исполнителя. Найти второго такого Зеленского будет очень сложно, если вообще возможно.
Внутриполитическая сторона выборов. А вот она как раз самая сложная. Зеленский, проводя аналогию с цунами, говоря о выборах во время войны, в общем-то, прав.
Выборы это в теории конкурентный процесс. Это состязание идей, программ, ну и война компроматов. Но сейчас на Украине выстроена система жёсткого подавления любого инакомыслия, а еще и базовых прав граждан. Такая система с избирательным процессом никак даже в теории не стыкуется, как огурец и молоко. Соответственно, избирательный процесс либо разрушает построенную систему, причём ещё задолго до самого дня проведения выборов, либо превращает выборы в бутафорский процесс.
Такие вот расклады.
Технически проведение выборов на Украине во время войны глобальных сложностей не составляет. Но без большого геополитического соглашения по Украине, а также при тотальном отсутствии базовых прав и свобод внутри страны, голосование для простых украинцев не имеет ни малейшего полезного смысла.
Да и для целей России тоже. Это было бы логично только в одном-единственном случае: если бы всё действительно шло к миру, к какой-то сделке и соглашению. И тогда выборы стали бы технической необходимостью для появления легитимного подписанта со стороны Украины. И только.
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