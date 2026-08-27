https://ukraina.ru/20260827/edinstvennyy-sluchay-kogda-vybory-na-ukraine-byli-by-v-interesakh-rossii-1082836604.html

Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России

Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России - 27.08.2026 Украина.ру

Единственный случай, когда выборы на Украине были бы в интересах России

Возможны ли выборы на Украине во время войны? Давайте разберём это предположение от бывшего "птенца дома Зеленских" Михаила Фёдорова, который теперь вместо Владимира Александровича узрел в себе спасителя страны

2026-08-27T12:48

2026-08-27T12:48

2026-08-27T12:48

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Тему выборов правильно разбить на три составляющие: техническую, геополитическую и внутриполитическую. Именно тогда мы поймём, насколько это возможно, а главное, есть ли в этом вообще какой-то смысл.Техническая сторона выборов. Вот это как раз самая лёгкая часть истории. Провести выборы даже во время широкомасштабной войны – далеко не самая сложная задача. При этом мы говорим не об электронной форме голосования и не о голосовании по почте, а о самом проверенном методе – личном присутствии людей на избирательных участках. Да, есть масса трудностей для организации избирательного процесса. Внутренние беженцы – это раз, миллионы выехавших за границу украинцев – это два, прифронтовые города, где само по себе опасно скопление людей, – это три, военные, сидящие на "нуле", – это четыре. Но это именно что трудности, и они решаются. Выборы, если только есть желание их провести, вполне возможны и во время войны.Беженцы могут проголосовать по открепительным удостоверениям, заранее подав заявку по месту своего фактического проживания. Для больших диаспор за границей, в той же Европе, открываются отдельные участки. Как это было на последних выборах в Молдавии. Есть же конкретный прецедент. В прифронтовых городах, да и вообще везде, где это возможно, избирательные участки можно, при желании, перевести под землю: в метро, на парковки, в бомбоубежища, подвальные помещения. Но, уместно напомнить, военно-политическое руководство России предлагало киевскому режиму прекратить удары ВКС в дни голосования. Идем дальше. Военным можно дать время на голосование: неделю, две, да хоть месяц. Большинство из них не сидят на нулевых позициях, а как раз расположены в тылу. Поэтому, если даже кто-то из них за условный месяц не сумеет попасть на ротацию и проголосовать, от общего количества избирателей Украины это будет даже не одна десятая процента.Ну и просто для понимания немного цифр. В июле этого года на Украине, по данным ООН, от боевых действий погибли 437 человек. Абстрагируемся от возможных причин и обстоятельств. Не о них речь. Это получается примерно 14 человек в день. Конечно же, это много, особенно для стремительно вымирающей страны. Но в автокатастрофах на территории, контролируемой Киевом, в том же июле в среднем погибало по 9 человек в день. Цифры сопоставимы, но никто ведь не предлагает полностью прекратить движение автомобильного транспорта, потому что гибнут люди. А, мол, как тогда проводить выборы? Так что в техническом плане проведение выборов не то чтобы задача совсем простая, но вполне выполнимая. Тот же Белгород или Донецк с Крымом находятся постоянно под украинскими террористическими ударами. И в отличие от российской армии, бьют ВСУ по мирным людям и гражданским объектам. Но Россия там проводит все избирательные циклы.Геополитическая сторона выборов. Здесь уже всё гораздо сложнее, потому что существует сценарная вилка. Выборы на Украине по базовым параметрам либо согласовываются с Россией и Западом, либо не согласовываются. Вот в этом как раз и заключена главная проблема. Согласованные между Западом, а он очень разобщён, и Россией выборы означают, что в принципе решается ключевой вопрос противостояния, а значит, закладываются новые параметры сосуществования. И сами выборы на Украине в таком случае превращаются в сугубо технический момент, потому что для новой украинской политической элиты будут заранее определены рамки допустимого. Пока такой сделки между Россией и Западом нет. И близко она пока ещё не просматривается. Несогласованные же с Россией выборы – это уже техническая атрибутика, когда Запад просто отодвигает от кормушки одних и ставит других, более подходящих в моменте исполнителей. Но пока установка Запада состоит в том, чтобы через Украину максимально ослаблять Россию, то и смысла для них проводить голосование нет ни малейшего. Во-первых, потому что Украина и так выполняет свою базовую функцию, а легитимность украинской власти как раз и обеспечивает сам Запад. Во-вторых, даже в полностью управляемой извне системе существует риск получить эксцесс исполнителя. Найти второго такого Зеленского будет очень сложно, если вообще возможно.Внутриполитическая сторона выборов. А вот она как раз самая сложная. Зеленский, проводя аналогию с цунами, говоря о выборах во время войны, в общем-то, прав. Выборы – это в теории конкурентный процесс. Это состязание идей, программ, ну и война компроматов. Но сейчас на Украине выстроена система жёсткого подавления любого инакомыслия, а еще и базовых прав граждан. Такая система с избирательным процессом никак даже в теории не стыкуется, как огурец и молоко. Соответственно, избирательный процесс либо разрушает построенную систему, причём ещё задолго до самого дня проведения выборов, либо превращает выборы в бутафорский процесс.Такие вот расклады. Технически проведение выборов на Украине во время войны глобальных сложностей не составляет. Но без большого геополитического соглашения по Украине, а также при тотальном отсутствии базовых прав и свобод внутри страны, голосование для простых украинцев не имеет ни малейшего полезного смысла. Да и для целей России тоже. Это было бы логично только в одном-единственном случае: если бы всё действительно шло к миру, к какой-то сделке и соглашению. И тогда выборы стали бы технической необходимостью для появления легитимного подписанта со стороны Украины. И только.

https://ukraina.ru/20260827/a-pochemu-by-i-net-posle-osvobozhdeniya-sum-tam-mozhet-poyavitsya-alternativnoe-ukrainskoe-1082812412.html

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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мнения, украина, россия, запад, владимир зеленский, выборы, весь павлив