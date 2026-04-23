Полковник Геннадий Алехин: Наемники подняли бунт против командиров ВСУ, которые бросили их под Купянск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-04-23T15:59

Штурмовые группы подразделений группировок войск "Запад" и "Север" планомерно захватывают господствующие высоты вокруг населенных пунктов и рек Северский Донец, Волчья и Студенок на северо-востоке и южной части Харьковской области. Такие тактические действия дают большие преимущества операторам БПЛА. Активную поддержку нашим армейским частям оказывают спецподразделения "Ахмат" (батальон "Ваха"), бойцы из состава Центра "Рубикон" а также расчеты артиллерийских комплексов и РХБЗ. Они наносят удары по выявленным и замаскированным огневым позициям, и местам временной дислокации противника.После основательной зачистки населенного пункта Волчанские Хутора и близлежащих лесных массивов, штурмовые отряды 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий осуществили прорыв в сторону Зыбино. В результате решительных и маневренных действий наших штурмовиков, подразделения 113-й бригады территориальной обороны ВСУ были полностью выбиты из села Зыбино. Выход на новый рубеж позволил физически перерезать важную автодорогу С-210815 и создает реальную возможность разорвать связь с узловым центром снабжения противника в Белом Колодезе. Такой маневр наших войск позволяет полностью блокировать украинские подразделения на линии Бочково – Волоховка – Караичное и отсечь правый фланг украинской группировки от основных сил. Мотострелки уже успешно форсировали реку и закрепились на новых позициях у села Караичное.Группировка войск "Запад" развивает наступление в районе Купянска. Завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового. В настоящее время соединениями и воинскими частями группировки ведутся уличные бои по уничтожению формирований противника в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.Противник предпринял несколько отчаянных контратак под Купянском в районе населенного пункта Песчаное (не путать с одноименным названием села на границе с Белгородской областью).Это село расположено в Купянском районе на берегу реки Песчаной у границы с ЛНР в 22 километрах к юго-востоку от Купянска. На этом участке подразделения группировки "Запад" расширяют зону контроля к востоку от реки Оскол, что позволит обезопасить фланги и тылы группировки, наступающей на Купянск. Попытка украинских сил переломить ситуацию у Песчаного обернулась тяжелейшим провалом. Контратаки, предпринятые навстречу наступающим российским подразделениям, полностью провалились. Основу среди украинских контратакующих подразделений бригады "Хартия" составили наемники из Латинской Америки. После разгрома контратаки значительная часть наемников (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. При этом открыто угрожали командованию ВСУ применить оружие.Стоит отметить, что конфликты между наемниками и командованием ВСУ на фронте не являются чем-то новым. Разногласия, нередко доходящие до потасовок и кулачных боев случались еще в учебных лагерях под Чугуевым, где проходило боевое слаживание и доукомплектование штурмовых и диверсионных групп, в состав которых входили иностранные наемники. Наемники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки, если им не дадут беспрепятственный коридор для отхода. Стало известно по информации, требующей подтверждения, что ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня Vampire по лагерю собственных наемников в Харьковской области.

https://ukraina.ru/20260422/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-otchayanno-kontratakuyut-v-kharkovskoy-oblasti-no-popadayut-v-ognevye-1078171699.html

