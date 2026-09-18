"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции"
© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп намерен подписать "адские санкции" против России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Законопроект, инициатором которого является уже покойный сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), уже принят Сенатом и Палатой представителей американского Конгресса. Документ предусматривает введение вторичных торговых мер против стран, покупающих российские нефть и газ , а также санкции против высшего российского политического и военного руководства.
По информации американского издания Politico, документ дает Трампу возможность ввести 100-процентные санкции против пяти крупнейших покупателей российского топлива, что встревожило союзников США. Как отмечается в публикации, с 2022 года Китай скупает 50% российского экспорта сырой нефти, Индия – 37%, Турция – 5%, Евросоюз – 5%.
Евросоюз также стал крупнейшим покупателем российского СПГ (49%) и трубопроводного газа (32%), пишет газета.
Поэтому неудивительно, что на новость о том, что американский президент все-таки планирует подписать проект закона о новых жестких ограничениях против России, тут же отреагировали Дели и Пекин. МИД Индии заявил, что власти страны ранее “очень четко сформулировали” потенциальное влияние таких мер на его отношения с Вашингтоном и “предпримут все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов”, говорится в статье.
Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь тем временем заявил, что Пекин ведет нормальную торговлю со всеми странами на равноправной основе и “не потерпит давления или вмешательства со стороны третьих сторон”, напоминает издание.
"Что до ЕС, то критики законопроекта о санкциях утверждают, что он дает Трампу слишком обширные полномочия при раздаче льгот главным сторонникам России (например, Китаю), с которыми Вашингтон стремится заключить обширные торговые соглашения, или, наоборот, для расправы над “неугодными” союзниками США, включая ЕС, поскольку некоторые его страны-участницы (например, Словакия и Венгрия) продолжают закупать нефть и газ", – отмечает Politico.
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Администрация "действует пряником"
Эпохальный законопроект о санкциях, нацеленный на российский энергетический сектор, является новой попыткой "покарать" Россию за спецоперацию и надавить на Путина, чтобы тот пошел на компромиссы, пишет The New York Times.
Однако не все там однозначно: изюминка американского подхода в том, чтобы одновременно предложить России преимущества, которые заставят российское руководство задуматься о прекращении боевых действий, отмечается в статье.
"По словам двух осведомленных источников, Белый дом сейчас задумался о подписании с Россией деловых соглашений, не дожидаясь прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что сделки с Россией до окончания конфликта возможны, потому что они показали бы, что США всерьез настроены на перезагрузку отношений", – пишет издание.
По словам американских журналистов, это противоречит подходу, за который выступают как республиканцы, так и демократы в Конгрессе, не говоря уже о европейских союзниках Киева и о самой Украине. Все они полагают, что Владимира Путина заставит пойти на компромисс лишь усиленное экономическое и военное давление, отмечают они.
Однако администрация Трампа в отношениях с Путиным придерживается подхода "кнута и пряника" и сегодня, по-видимому, действует "пряником", констатирует The New York Times.
Администрация США хочет создать для российской элиты больше стимулов добиваться мира и убедить "антиамериканских ястребов из путинского окружения", что Трамп действительно хочет перезагрузки отношений с Россией, пишет издание, ссылаясь на слова одного из чиновников американской администрации.
Тем временем бывший дипломат ЕС в Киеве, а ныне сотрудник аналитической фирмы R. Politik Балаж Ярабик полагает, что США "задумались о крупных уступках России". По его словам, все признаки указывают именно на это. Ранее Вашингтон сопротивлялся подписанию каких-либо соглашений до прекращения огня, а теперь сигнализирует, что часть сделок можно будет заключить уже сегодня, если Москва продемонстрирует реальную сдержанность, отметил Ярабик.
Покупали, покупаем и будем покупать
Законопроект имени сенатора Линдси Грэма* имеет внутриполитическую и внешнеполитическую направленность, отметил в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
Вчера, 18:01Конгресс США одобрил "адские санкции": что это меняет для РоссииАмериканские конгрессмены всё же создали условия для ужесточения ограничительных мер в отношении России. Но дополнительной поддержки Украины это не предусматривает – Белый дом будет использовать это основания для достижения гораздо больших геополитических целей.
По его словам, благодаря этому документу Трамп добился раскола в Демократической партии, поскольку 58 конгрессменов-демократов голосовали вместе с республиканцами.
"Это много. В преддверие выборов в Конгресс 3 ноября это серьезный месседж электорату. Это внутренний эффект данного закона", – полагает Вайнер.
Когда речь о внешнеполитическом значении принятого обеими палатами американского Конгресса законопроекта, нужно обратить внимание на реакцию Индии и Китая, отметил политолог.
"Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже заявил, что его страна будет действовать исключительно в интересах собственного народа. Другими словами, он сказал: "мы покупали, покупаем и будем покупать российскую нефть. Тем более, нефть с Ближнего Востока сейчас купить невозможно". Китай нарастил покупки российской нефти по сравнению с прошлым годом в 30 раз. Я не думаю, что он будет останавливаться. А торговли между Россией и Америкой вообще нет", – рассказал Вайнер.
По словам политолога, законопроект содержит короткий месседж для России как одной из сторон украинского конфликта. Там сказано: если военные действия будут прекращены, то в течение месяца Конгресс пересмотрит эти "адские санкции" и отменит их, напомнил Вайнер.
"Но как это на самом деле отразиться на конфликте, сказать сложно. Столько попыток было повлиять на конфликт, которые ни к чему не привели. Если стороны пойдут на компромисс, тогда есть шанс. Но пока на компромисс никто не идет", – подытожил Грег Вайнер.
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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