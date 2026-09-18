https://ukraina.ru/20260918/tsel--ne-rossiya-zachem-trampu-na-samom-dele-nuzhny-adskie-sanktsii-1083285153.html

"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции"

"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции" - 18.09.2026 Украина.ру

"Цель – не Россия": Зачем Трампу на самом деле нужны "адские санкции"

Президент США Дональд Трамп намерен подписать "адские санкции" против России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

2026-09-18T17:20

2026-09-18T17:20

2026-09-18T17:20

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Законопроект, инициатором которого является уже покойный сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), уже принят Сенатом и Палатой представителей американского Конгресса. Документ предусматривает введение вторичных торговых мер против стран, покупающих российские нефть и газ , а также санкции против высшего российского политического и военного руководства.По информации американского издания Politico, документ дает Трампу возможность ввести 100-процентные санкции против пяти крупнейших покупателей российского топлива, что встревожило союзников США. Как отмечается в публикации, с 2022 года Китай скупает 50% российского экспорта сырой нефти, Индия – 37%, Турция – 5%, Евросоюз – 5%.Евросоюз также стал крупнейшим покупателем российского СПГ (49%) и трубопроводного газа (32%), пишет газета.Поэтому неудивительно, что на новость о том, что американский президент все-таки планирует подписать проект закона о новых жестких ограничениях против России, тут же отреагировали Дели и Пекин. МИД Индии заявил, что власти страны ранее “очень четко сформулировали” потенциальное влияние таких мер на его отношения с Вашингтоном и “предпримут все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов”, говорится в статье.Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь тем временем заявил, что Пекин ведет нормальную торговлю со всеми странами на равноправной основе и “не потерпит давления или вмешательства со стороны третьих сторон”, напоминает издание."Что до ЕС, то критики законопроекта о санкциях утверждают, что он дает Трампу слишком обширные полномочия при раздаче льгот главным сторонникам России (например, Китаю), с которыми Вашингтон стремится заключить обширные торговые соглашения, или, наоборот, для расправы над “неугодными” союзниками США, включая ЕС, поскольку некоторые его страны-участницы (например, Словакия и Венгрия) продолжают закупать нефть и газ", – отмечает Politico.Администрация "действует пряником"Эпохальный законопроект о санкциях, нацеленный на российский энергетический сектор, является новой попыткой "покарать" Россию за спецоперацию и надавить на Путина, чтобы тот пошел на компромиссы, пишет The New York Times. Однако не все там однозначно: изюминка американского подхода в том, чтобы одновременно предложить России преимущества, которые заставят российское руководство задуматься о прекращении боевых действий, отмечается в статье."По словам двух осведомленных источников, Белый дом сейчас задумался о подписании с Россией деловых соглашений, не дожидаясь прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил, что сделки с Россией до окончания конфликта возможны, потому что они показали бы, что США всерьез настроены на перезагрузку отношений", – пишет издание.По словам американских журналистов, это противоречит подходу, за который выступают как республиканцы, так и демократы в Конгрессе, не говоря уже о европейских союзниках Киева и о самой Украине. Все они полагают, что Владимира Путина заставит пойти на компромисс лишь усиленное экономическое и военное давление, отмечают они.Однако администрация Трампа в отношениях с Путиным придерживается подхода "кнута и пряника" и сегодня, по-видимому, действует "пряником", констатирует The New York Times.Администрация США хочет создать для российской элиты больше стимулов добиваться мира и убедить "антиамериканских ястребов из путинского окружения", что Трамп действительно хочет перезагрузки отношений с Россией, пишет издание, ссылаясь на слова одного из чиновников американской администрации.Тем временем бывший дипломат ЕС в Киеве, а ныне сотрудник аналитической фирмы R. Politik Балаж Ярабик полагает, что США "задумались о крупных уступках России". По его словам, все признаки указывают именно на это. Ранее Вашингтон сопротивлялся подписанию каких-либо соглашений до прекращения огня, а теперь сигнализирует, что часть сделок можно будет заключить уже сегодня, если Москва продемонстрирует реальную сдержанность, отметил Ярабик.Покупали, покупаем и будем покупатьЗаконопроект имени сенатора Линдси Грэма* имеет внутриполитическую и внешнеполитическую направленность, отметил в интервью Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.По его словам, благодаря этому документу Трамп добился раскола в Демократической партии, поскольку 58 конгрессменов-демократов голосовали вместе с республиканцами."Это много. В преддверие выборов в Конгресс 3 ноября это серьезный месседж электорату. Это внутренний эффект данного закона", – полагает Вайнер.Когда речь о внешнеполитическом значении принятого обеими палатами американского Конгресса законопроекта, нужно обратить внимание на реакцию Индии и Китая, отметил политолог."Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже заявил, что его страна будет действовать исключительно в интересах собственного народа. Другими словами, он сказал: "мы покупали, покупаем и будем покупать российскую нефть. Тем более, нефть с Ближнего Востока сейчас купить невозможно". Китай нарастил покупки российской нефти по сравнению с прошлым годом в 30 раз. Я не думаю, что он будет останавливаться. А торговли между Россией и Америкой вообще нет", – рассказал Вайнер.По словам политолога, законопроект содержит короткий месседж для России как одной из сторон украинского конфликта. Там сказано: если военные действия будут прекращены, то в течение месяца Конгресс пересмотрит эти "адские санкции" и отменит их, напомнил Вайнер."Но как это на самом деле отразиться на конфликте, сказать сложно. Столько попыток было повлиять на конфликт, которые ни к чему не привели. Если стороны пойдут на компромисс, тогда есть шанс. Но пока на компромисс никто не идет", – подытожил Грег Вайнер.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20260918/vladimir-nezhdanov-esli-tramp-odobrit-adskie-sanktsii-protiv-rossii-kitay-budet-prinuzhdat-ssha-k-miru-1083264783.html

https://ukraina.ru/20260917/kongress-ssha-odobril-adskie-sanktsii-chto-eto-menyaet-dlya-rossii-1083262801.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сша, россия, китай, дональд трамп, грег вайнер, владимир путин, ес, politico