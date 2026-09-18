Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине - 18.09.2026 Украина.ру
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Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине
Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине - 18.09.2026 Украина.ру
Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине
Американский журналист Такер Карлсон и бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель по очереди, как кувалдой по загривку, лупят Владимира Зеленского свободой слова и правдой-маткой.
2026-09-18T17:38
2026-09-18T17:38
мнения
оон
владимир зеленский
украина
россия
юлия мендель
цру
кабинет министров
европа
алексей кущ
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И отлично у них получается: полная картина жизни предстает перед глазами, как живая. И нынешняя и, что самое удивительное, будущая.Мендель в колонке для британского журнала The Spectator была определенно-точной и, явно не тая болезненных старых обидок, со знанием дела назвала бывшего шефа "мразотой". Потому что, по ее мнению, его пребывание у власти и "стратегия Зеленского — национальное самоубийство".Ну, а Такер с основательностью и аргументами сообщил, что истинной целью политики Зеленского является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса.При этом Такер уверен, что простые люди разных национальностей на Украине не поддерживают таких разрушительных шагов властей. Но чтобы сопротивление было меньшим, а задачи Запада – выполнены в полном объеме, Зеленский организовал и усугубляет демографический кризис. Более того, из-за гибели значительной части мужского населения в ходе боевых действий в страну уже начали завозить рабочую силу из-за рубежа. И в этом есть резон: проводится естественное и насильственное замещение автохтонов-хозяев страны пришлыми и приезжими, которые не будут так сильно протестовать.Самое интересное, что в начале сентября текущего года с аналогичным прогнозом на будущее выступил украинский экономист Алексей Кущ. По его словам, на Украине – демографическая катастрофа, при которой "нация фактически исчезает за два поколения, то есть за 50 лет".Главным аргументом для своих выводов он назвал падение коэффициента фертильности на Украине – примерно с 1,5 до 0,9, а для простого замещения поколений нужно 2,1. Все это и приведет к тому, что к 2051 году на Украине будут жить 25,2 миллиона человек (практически в два раза меньше, чем было на момент распада СССР в 1991 году – почти 52 млн).В Киеве уже признали, что с 2021 года потеряли 40% трудоспособного населения (74% работодателей испытывают нехватку кадров). На Украине сократилась средняя продолжительность жизни – на 6-9 лет. Высок уровень безвозвратной миграции (только каждый десятый вынужденный мигрант с Украины в Европу выразил желание вернуться домой после окончания СВО).И, главное: украинские женщины перестали рожать. Тут Куща еще в 2024 году поддержало и американское ЦРУ, которое в своем ежегодном справочнике-альманахе о состоянии дел в мире The World Factbook ("Всемирной книге фактов") указало: на Украине – самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на одни роды приходится примерно три смерти. Крик украинской матери, установлена в Софии, БолгарияЕще одна непреодолимая проблема – старение населения, рост числа пенсионеров. По данным исследования Киевской школы экономики (KSE), количество пенсионеров (10,2 миллиона) в Украине практически сравнялось с количеством работающих (10,7 миллиона). Причем количество работающих с 2021 года сократилось на 1,3 миллиона, и без того увеличив нагрузку на бюджет. Что, разумеется, усугубило проблему пенсионного обеспечения.В будущем картина будет только хуже: на Западе украинских пенсионеров не ждут, а вот работающие как уезжали за границу, так и будут уезжать. И домой уже не вернутся.Потому у других ведомств и структур прогнозы насчет украинского народонаселения не менее неутешительны. А разработанная и утвержденная распоряжением Кабинета Министров Украины № 922-р от 30 сентября 2024 года "Стратегия демографического развития Украины на период до 2040 года" все эти данные подтверждает.Прогноз же ООН от 2024 года символичен и показателен: к 2100 году на Украине будут жить от 9 до 23 миллионов человек, а базовый усредненный вариант — 15,3 миллиона. И вот именно эта цифра, 15 миллионов человек, и обращает на себя внимание: уж не к ней ли сводится выполнение плана Запада насчет развития Украины под западным руководством? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что этот же показатель мелькал в западных прогнозах и раскладах еще с самого начала независимости страны. В наше время эту цифру в интервью изданию "Украинская правда" 13 октября 2025 года озвучил Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, а в первом правительстве при президенте Зеленском – министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Эта цифра, конечно, отдает еще и конспирологией, потому что очень похожа на прогнозный показатель тех сил в мировом закулисье, которые поставили своей задачей "оптимизацию людей". То есть сокращение численности населения планеты в полном соответствии с потребностью в трудовых ресурсах концернов и компаний, консорциумов и холдингов, определяющих торгово-экономическое и производственно-хозяйственное лицо земного шара.Еще Томас Роберт Мальтус в начале позапрошлого века выдумал направление общественной мысли, ратующее за сокращение народонаселения – его назвали мальтузианство, а также "мальтузианскую ловушку": если не сдерживать рост населения, рано или поздно наступят нехватка еды, бедность и голод. А по данным современных технократов-глобалистов-изуверов, сейчас на земле живет от 2 до 4 миллиардов "лишних" людей.Значит, численность их нужно сокращать: "золотой миллиард" в "цветущем саду" остается неприкосновенным, а всех остальных в "окружающих джунглях" должно быть столько, сколько нужно, чтобы миллиарду жилось весело, сытно и комфортно.Экс-нардеп Украины первых созывов Лариса Скорик как-то вспоминала: "…Готовилось — очень, очень давно. Я очень хорошо помню свой разговор со Збигневом Бжезинским. Дело было в 1992 году. Общались мы в посольстве — во время приема, на Дне независимости Польши. И он мне сказал тогда такую фразу: "Больше, чем 17 миллионов украинцев, Европа не выдержит". И речь ведь шла не о тех, кто уедет отсюда, а вообще — украинцев в Украине".И потом кто только ни вспоминал об этих словах Бжезинского, экс-советника по нацбезопасности президента США Джимми Картера. Видимо, так он запускал пробный шар, приучал мир к новым идеям и планам.После госпереворта 2014 года, когда Запад вознамерился-таки нанести России стратегическое поражение военным путем, на Украине и решили апробировать новые идеи – свести насление до удобоваримой цифры. Кого убить на войне с Россией, из кого сделать резервуар дешевых трудовых ресурсов для Европы и всех нуждающихся, а кого и превратить в бесполезных пенсионеров, а потом заморить голодом и болезнями, как, собственно, сейчас и происходит в Украине. Всё это рисует один из вариантов будущего Украины, если СВО не закончится полной победой России и капитуляцией неонацистского режима – с уничтожением первопричин его возникновения.Запад может превратить остатки Украины в некую буферную зону или санитарный кордон между Европой и Россией. Если Россия согласится, это будет демилитаризированное и денацифицированное, безъядерное и нейтральное по статусу гособразование, не желающее вступать в НАТО и угрожать России.Но, по сути, это будет буферная и санитарная серая зона, для которой возможны два варианта развития. Один – восстановление всего порушенного и превращение в полноценное государство. Второй – обезлюдевшая и максимально деиндустриализированная территория, которая будет играть роль демпфера для гашения взаимных претензий и устремлений Европы и России. Без металлургии и химпрома, без рудпрома и углепрома, без машиностроения и легпрома. Без современных видов промышленности. Только обслуживание сельского хозяйства и промышленно-транспортной и энергетической логистики, объекты которой уже не будут принадлежать Украине.Например, по открытым данным, знаменитые украинские черноземы составляют около 9% мировых запасов, из которых 30% — европейские. Но 40% украинских земель уже не принадлежат Украине, их выкупили иностранцы. Они перегруппировываются между собой, делят и переделают пахотные угодья, но суть остается неизменной: они дерибанят уже свое, а не украинское, проданное при Зеленском.В такой стране население нужно будет в ограниченном количестве. Для работы на селе, для обслуживания железных и автодорог – для отправки произведенного хозяевам в Европу. Для обслуживания гидро- тепло и атомных электростанций. Для поддержания в рабочем состоянии нефте- и газопроводов, если сохранится торговля углеводородами с Россией. Для перевалок иных грузов в портах Черного моря и на Дунае, если они сохранятся украинскими.Нужно будет охранять и работать на том, что останется на Украине, поддерживать в порядке границы, обслуживать по всякому хозяев из "золотого миллиарда". Но для этого нужны будут 10-15 миллионов человек. Прислуги, а не хозяев. А не захотят украинцы, можно завезти иностранную рабсилу. Все, круг замыкается. Бжезинский сотоварищи как в воду глядели. С калькулятором в руке…Так что Мендель была права насчет Зеленского. А спасти Украину от такой участи может только Россия. Когда победит. Значит, нужно побеждать.Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20260907/deti-ne-nuzhny-pervoklassniki-okazalis-lishnimi-na-ukraine-1083035006.html
https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html
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мнения, оон, владимир зеленский, украина, россия, юлия мендель, цру, кабинет министров, европа, алексей кущ, весь скачко
Мнения, ООН, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Юлия Мендель, ЦРУ, Кабинет министров, Европа, Алексей Кущ, весь Скачко

Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине

17:38 18.09.2026
 
© Фото : pansion.dp.ua
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : pansion.dp.ua
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Американский журналист Такер Карлсон и бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель по очереди, как кувалдой по загривку, лупят Владимира Зеленского свободой слова и правдой-маткой.
И отлично у них получается: полная картина жизни предстает перед глазами, как живая. И нынешняя и, что самое удивительное, будущая.
Мендель в колонке для британского журнала The Spectator была определенно-точной и, явно не тая болезненных старых обидок, со знанием дела назвала бывшего шефа "мразотой". Потому что, по ее мнению, его пребывание у власти и "стратегия Зеленского — национальное самоубийство".
Ну, а Такер с основательностью и аргументами сообщил, что истинной целью политики Зеленского является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса.
При этом Такер уверен, что простые люди разных национальностей на Украине не поддерживают таких разрушительных шагов властей. Но чтобы сопротивление было меньшим, а задачи Запада – выполнены в полном объеме, Зеленский организовал и усугубляет демографический кризис.
Более того, из-за гибели значительной части мужского населения в ходе боевых действий в страну уже начали завозить рабочую силу из-за рубежа. И в этом есть резон: проводится естественное и насильственное замещение автохтонов-хозяев страны пришлыми и приезжими, которые не будут так сильно протестовать.
Самое интересное, что в начале сентября текущего года с аналогичным прогнозом на будущее выступил украинский экономист Алексей Кущ. По его словам, на Украине – демографическая катастрофа, при которой "нация фактически исчезает за два поколения, то есть за 50 лет".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Главным аргументом для своих выводов он назвал падение коэффициента фертильности на Украине – примерно с 1,5 до 0,9, а для простого замещения поколений нужно 2,1. Все это и приведет к тому, что к 2051 году на Украине будут жить 25,2 миллиона человек (практически в два раза меньше, чем было на момент распада СССР в 1991 году – почти 52 млн).
В Киеве уже признали, что с 2021 года потеряли 40% трудоспособного населения (74% работодателей испытывают нехватку кадров). На Украине сократилась средняя продолжительность жизни – на 6-9 лет. Высок уровень безвозвратной миграции (только каждый десятый вынужденный мигрант с Украины в Европу выразил желание вернуться домой после окончания СВО).
И, главное: украинские женщины перестали рожать. Тут Куща еще в 2024 году поддержало и американское ЦРУ, которое в своем ежегодном справочнике-альманахе о состоянии дел в мире The World Factbook ("Всемирной книге фактов") указало: на Украине – самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на одни роды приходится примерно три смерти.
© Фото : БТА
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
© Фото : БТА
Крик украинской матери, установлена в Софии, Болгария
Еще одна непреодолимая проблема – старение населения, рост числа пенсионеров. По данным исследования Киевской школы экономики (KSE), количество пенсионеров (10,2 миллиона) в Украине практически сравнялось с количеством работающих (10,7 миллиона). Причем количество работающих с 2021 года сократилось на 1,3 миллиона, и без того увеличив нагрузку на бюджет. Что, разумеется, усугубило проблему пенсионного обеспечения.
В будущем картина будет только хуже: на Западе украинских пенсионеров не ждут, а вот работающие как уезжали за границу, так и будут уезжать. И домой уже не вернутся.
Потому у других ведомств и структур прогнозы насчет украинского народонаселения не менее неутешительны. А разработанная и утвержденная распоряжением Кабинета Министров Украины № 922-р от 30 сентября 2024 года "Стратегия демографического развития Украины на период до 2040 года" все эти данные подтверждает.
Прогноз же ООН от 2024 года символичен и показателен: к 2100 году на Украине будут жить от 9 до 23 миллионов человек, а базовый усредненный вариант — 15,3 миллиона.
И вот именно эта цифра, 15 миллионов человек, и обращает на себя внимание: уж не к ней ли сводится выполнение плана Запада насчет развития Украины под западным руководством? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что этот же показатель мелькал в западных прогнозах и раскладах еще с самого начала независимости страны.
В наше время эту цифру в интервью изданию "Украинская правда" 13 октября 2025 года озвучил Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, а в первом правительстве при президенте Зеленском – министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Эта цифра, конечно, отдает еще и конспирологией, потому что очень похожа на прогнозный показатель тех сил в мировом закулисье, которые поставили своей задачей "оптимизацию людей". То есть сокращение численности населения планеты в полном соответствии с потребностью в трудовых ресурсах концернов и компаний, консорциумов и холдингов, определяющих торгово-экономическое и производственно-хозяйственное лицо земного шара.
Еще Томас Роберт Мальтус в начале позапрошлого века выдумал направление общественной мысли, ратующее за сокращение народонаселения – его назвали мальтузианство, а также "мальтузианскую ловушку": если не сдерживать рост населения, рано или поздно наступят нехватка еды, бедность и голод. А по данным современных технократов-глобалистов-изуверов, сейчас на земле живет от 2 до 4 миллиардов "лишних" людей.
- РИА Новости, 1920, 07.09.2026
7 сентября, 05:34
Дети не нужны: первоклассники оказались лишними на УкраинеЗамминистра образования Украины Андрей Витренко заявил, что количество первоклассников в школах страны за последние 7 лет снизилось вдвое. Если в 2018–2019 годах их было 453 тыс., то в этом году впервые в школы пошли лишь 242 тыс. детей
Значит, численность их нужно сокращать: "золотой миллиард" в "цветущем саду" остается неприкосновенным, а всех остальных в "окружающих джунглях" должно быть столько, сколько нужно, чтобы миллиарду жилось весело, сытно и комфортно.
Экс-нардеп Украины первых созывов Лариса Скорик как-то вспоминала: "…Готовилось — очень, очень давно. Я очень хорошо помню свой разговор со Збигневом Бжезинским. Дело было в 1992 году. Общались мы в посольстве — во время приема, на Дне независимости Польши. И он мне сказал тогда такую фразу: "Больше, чем 17 миллионов украинцев, Европа не выдержит". И речь ведь шла не о тех, кто уедет отсюда, а вообще — украинцев в Украине".
И потом кто только ни вспоминал об этих словах Бжезинского, экс-советника по нацбезопасности президента США Джимми Картера. Видимо, так он запускал пробный шар, приучал мир к новым идеям и планам.
После госпереворта 2014 года, когда Запад вознамерился-таки нанести России стратегическое поражение военным путем, на Украине и решили апробировать новые идеи – свести насление до удобоваримой цифры. Кого убить на войне с Россией, из кого сделать резервуар дешевых трудовых ресурсов для Европы и всех нуждающихся, а кого и превратить в бесполезных пенсионеров, а потом заморить голодом и болезнями, как, собственно, сейчас и происходит в Украине.
Всё это рисует один из вариантов будущего Украины, если СВО не закончится полной победой России и капитуляцией неонацистского режима – с уничтожением первопричин его возникновения.
Запад может превратить остатки Украины в некую буферную зону или санитарный кордон между Европой и Россией. Если Россия согласится, это будет демилитаризированное и денацифицированное, безъядерное и нейтральное по статусу гособразование, не желающее вступать в НАТО и угрожать России.
Но, по сути, это будет буферная и санитарная серая зона, для которой возможны два варианта развития. Один – восстановление всего порушенного и превращение в полноценное государство. Второй – обезлюдевшая и максимально деиндустриализированная территория, которая будет играть роль демпфера для гашения взаимных претензий и устремлений Европы и России.
Без металлургии и химпрома, без рудпрома и углепрома, без машиностроения и легпрома. Без современных видов промышленности. Только обслуживание сельского хозяйства и промышленно-транспортной и энергетической логистики, объекты которой уже не будут принадлежать Украине.
Например, по открытым данным, знаменитые украинские черноземы составляют около 9% мировых запасов, из которых 30% — европейские. Но 40% украинских земель уже не принадлежат Украине, их выкупили иностранцы. Они перегруппировываются между собой, делят и переделают пахотные угодья, но суть остается неизменной: они дерибанят уже свое, а не украинское, проданное при Зеленском.
В такой стране население нужно будет в ограниченном количестве. Для работы на селе, для обслуживания железных и автодорог – для отправки произведенного хозяевам в Европу. Для обслуживания гидро- тепло и атомных электростанций. Для поддержания в рабочем состоянии нефте- и газопроводов, если сохранится торговля углеводородами с Россией. Для перевалок иных грузов в портах Черного моря и на Дунае, если они сохранятся украинскими.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
5 сентября, 12:44
Украина не сможет противостоять России в 2027 годуОфициальные лица киевского режима всерьёз рассуждают о том, что Украина вместе с Польшей может подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. А свободные даты для этого есть только в 2040-х.
Нужно будет охранять и работать на том, что останется на Украине, поддерживать в порядке границы, обслуживать по всякому хозяев из "золотого миллиарда". Но для этого нужны будут 10-15 миллионов человек. Прислуги, а не хозяев. А не захотят украинцы, можно завезти иностранную рабсилу. Все, круг замыкается. Бжезинский сотоварищи как в воду глядели. С калькулятором в руке…
Так что Мендель была права насчет Зеленского. А спасти Украину от такой участи может только Россия. Когда победит. Значит, нужно побеждать.
Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины
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МненияООНВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияЮлия МендельЦРУКабинет министровЕвропаАлексей Кущвесь Скачко
 
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