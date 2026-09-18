https://ukraina.ru/20260918/vyzhzhennaya-territoriya-bez-lishnikh-lyudey-kakoe-buduschee-gotovyat-ukraine-1083289241.html

Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине

Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине - 18.09.2026 Украина.ру

Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине

Американский журналист Такер Карлсон и бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель по очереди, как кувалдой по загривку, лупят Владимира Зеленского свободой слова и правдой-маткой.

2026-09-18T17:38

2026-09-18T17:38

2026-09-18T17:38

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И отлично у них получается: полная картина жизни предстает перед глазами, как живая. И нынешняя и, что самое удивительное, будущая.Мендель в колонке для британского журнала The Spectator была определенно-точной и, явно не тая болезненных старых обидок, со знанием дела назвала бывшего шефа "мразотой". Потому что, по ее мнению, его пребывание у власти и "стратегия Зеленского — национальное самоубийство".Ну, а Такер с основательностью и аргументами сообщил, что истинной целью политики Зеленского является уничтожение населения Украины и передача ее природных богатств под контроль зарубежного бизнеса.При этом Такер уверен, что простые люди разных национальностей на Украине не поддерживают таких разрушительных шагов властей. Но чтобы сопротивление было меньшим, а задачи Запада – выполнены в полном объеме, Зеленский организовал и усугубляет демографический кризис. Более того, из-за гибели значительной части мужского населения в ходе боевых действий в страну уже начали завозить рабочую силу из-за рубежа. И в этом есть резон: проводится естественное и насильственное замещение автохтонов-хозяев страны пришлыми и приезжими, которые не будут так сильно протестовать.Самое интересное, что в начале сентября текущего года с аналогичным прогнозом на будущее выступил украинский экономист Алексей Кущ. По его словам, на Украине – демографическая катастрофа, при которой "нация фактически исчезает за два поколения, то есть за 50 лет".Главным аргументом для своих выводов он назвал падение коэффициента фертильности на Украине – примерно с 1,5 до 0,9, а для простого замещения поколений нужно 2,1. Все это и приведет к тому, что к 2051 году на Украине будут жить 25,2 миллиона человек (практически в два раза меньше, чем было на момент распада СССР в 1991 году – почти 52 млн).В Киеве уже признали, что с 2021 года потеряли 40% трудоспособного населения (74% работодателей испытывают нехватку кадров). На Украине сократилась средняя продолжительность жизни – на 6-9 лет. Высок уровень безвозвратной миграции (только каждый десятый вынужденный мигрант с Украины в Европу выразил желание вернуться домой после окончания СВО).И, главное: украинские женщины перестали рожать. Тут Куща еще в 2024 году поддержало и американское ЦРУ, которое в своем ежегодном справочнике-альманахе о состоянии дел в мире The World Factbook ("Всемирной книге фактов") указало: на Украине – самый высокий уровень смертности и самый низкий уровень рождаемости в мире: на одни роды приходится примерно три смерти. Крик украинской матери, установлена в Софии, БолгарияЕще одна непреодолимая проблема – старение населения, рост числа пенсионеров. По данным исследования Киевской школы экономики (KSE), количество пенсионеров (10,2 миллиона) в Украине практически сравнялось с количеством работающих (10,7 миллиона). Причем количество работающих с 2021 года сократилось на 1,3 миллиона, и без того увеличив нагрузку на бюджет. Что, разумеется, усугубило проблему пенсионного обеспечения.В будущем картина будет только хуже: на Западе украинских пенсионеров не ждут, а вот работающие как уезжали за границу, так и будут уезжать. И домой уже не вернутся.Потому у других ведомств и структур прогнозы насчет украинского народонаселения не менее неутешительны. А разработанная и утвержденная распоряжением Кабинета Министров Украины № 922-р от 30 сентября 2024 года "Стратегия демографического развития Украины на период до 2040 года" все эти данные подтверждает.Прогноз же ООН от 2024 года символичен и показателен: к 2100 году на Украине будут жить от 9 до 23 миллионов человек, а базовый усредненный вариант — 15,3 миллиона. И вот именно эта цифра, 15 миллионов человек, и обращает на себя внимание: уж не к ней ли сводится выполнение плана Запада насчет развития Украины под западным руководством? Вопрос далеко не праздный, если учесть, что этот же показатель мелькал в западных прогнозах и раскладах еще с самого начала независимости страны. В наше время эту цифру в интервью изданию "Украинская правда" 13 октября 2025 года озвучил Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики, а в первом правительстве при президенте Зеленском – министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Эта цифра, конечно, отдает еще и конспирологией, потому что очень похожа на прогнозный показатель тех сил в мировом закулисье, которые поставили своей задачей "оптимизацию людей". То есть сокращение численности населения планеты в полном соответствии с потребностью в трудовых ресурсах концернов и компаний, консорциумов и холдингов, определяющих торгово-экономическое и производственно-хозяйственное лицо земного шара.Еще Томас Роберт Мальтус в начале позапрошлого века выдумал направление общественной мысли, ратующее за сокращение народонаселения – его назвали мальтузианство, а также "мальтузианскую ловушку": если не сдерживать рост населения, рано или поздно наступят нехватка еды, бедность и голод. А по данным современных технократов-глобалистов-изуверов, сейчас на земле живет от 2 до 4 миллиардов "лишних" людей.Значит, численность их нужно сокращать: "золотой миллиард" в "цветущем саду" остается неприкосновенным, а всех остальных в "окружающих джунглях" должно быть столько, сколько нужно, чтобы миллиарду жилось весело, сытно и комфортно.Экс-нардеп Украины первых созывов Лариса Скорик как-то вспоминала: "…Готовилось — очень, очень давно. Я очень хорошо помню свой разговор со Збигневом Бжезинским. Дело было в 1992 году. Общались мы в посольстве — во время приема, на Дне независимости Польши. И он мне сказал тогда такую фразу: "Больше, чем 17 миллионов украинцев, Европа не выдержит". И речь ведь шла не о тех, кто уедет отсюда, а вообще — украинцев в Украине".И потом кто только ни вспоминал об этих словах Бжезинского, экс-советника по нацбезопасности президента США Джимми Картера. Видимо, так он запускал пробный шар, приучал мир к новым идеям и планам.После госпереворта 2014 года, когда Запад вознамерился-таки нанести России стратегическое поражение военным путем, на Украине и решили апробировать новые идеи – свести насление до удобоваримой цифры. Кого убить на войне с Россией, из кого сделать резервуар дешевых трудовых ресурсов для Европы и всех нуждающихся, а кого и превратить в бесполезных пенсионеров, а потом заморить голодом и болезнями, как, собственно, сейчас и происходит в Украине. Всё это рисует один из вариантов будущего Украины, если СВО не закончится полной победой России и капитуляцией неонацистского режима – с уничтожением первопричин его возникновения.Запад может превратить остатки Украины в некую буферную зону или санитарный кордон между Европой и Россией. Если Россия согласится, это будет демилитаризированное и денацифицированное, безъядерное и нейтральное по статусу гособразование, не желающее вступать в НАТО и угрожать России.Но, по сути, это будет буферная и санитарная серая зона, для которой возможны два варианта развития. Один – восстановление всего порушенного и превращение в полноценное государство. Второй – обезлюдевшая и максимально деиндустриализированная территория, которая будет играть роль демпфера для гашения взаимных претензий и устремлений Европы и России. Без металлургии и химпрома, без рудпрома и углепрома, без машиностроения и легпрома. Без современных видов промышленности. Только обслуживание сельского хозяйства и промышленно-транспортной и энергетической логистики, объекты которой уже не будут принадлежать Украине.Например, по открытым данным, знаменитые украинские черноземы составляют около 9% мировых запасов, из которых 30% — европейские. Но 40% украинских земель уже не принадлежат Украине, их выкупили иностранцы. Они перегруппировываются между собой, делят и переделают пахотные угодья, но суть остается неизменной: они дерибанят уже свое, а не украинское, проданное при Зеленском.В такой стране население нужно будет в ограниченном количестве. Для работы на селе, для обслуживания железных и автодорог – для отправки произведенного хозяевам в Европу. Для обслуживания гидро- тепло и атомных электростанций. Для поддержания в рабочем состоянии нефте- и газопроводов, если сохранится торговля углеводородами с Россией. Для перевалок иных грузов в портах Черного моря и на Дунае, если они сохранятся украинскими.Нужно будет охранять и работать на том, что останется на Украине, поддерживать в порядке границы, обслуживать по всякому хозяев из "золотого миллиарда". Но для этого нужны будут 10-15 миллионов человек. Прислуги, а не хозяев. А не захотят украинцы, можно завезти иностранную рабсилу. Все, круг замыкается. Бжезинский сотоварищи как в воду глядели. С калькулятором в руке…Так что Мендель была права насчет Зеленского. А спасти Украину от такой участи может только Россия. Когда победит. Значит, нужно побеждать.Что на самом деле кроется за мирными инициативами Украины

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20260907/deti-ne-nuzhny-pervoklassniki-okazalis-lishnimi-na-ukraine-1083035006.html

https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html

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