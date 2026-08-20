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Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля

Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля - 20.08.2026 Украина.ру

Фигурантов "Форреста Гампа" назвали, зачем Зеленскому здоровый Хмара. Итоги 20 июля

Специализированная антикоррупционная прокуратура назвала фигурантов дел "Форрест Гамп" и "Фемида". В Минобороны Украине рассказали, за что уволили нового главу ведомства Евгения Хмару с военной службы

2026-08-20T17:45

2026-08-20T17:45

2026-08-20T17:47

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Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения в отношении подозреваемого экс-депутата Максима Микитася перечислил список фигурантов, упоминаемых в делах "Форрест Гамп" и "Фемида", сообщил "Центр противодействия коррупции".Прокурор назвал следующие имена: экс-замглавы Офиса президента Ирина Мудрая, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса президента Виктор Дубовик, замминистра юстиции Елена Ференс, бывший нардеп Максим Микитась, действующий нардеп Вадим Столар, бывший депутат Днепропетровского областного совета, бизнесмен Василий Астион.Ряд имён касается государственного "Сенс Банка" (бывший "Альфа-банк Украина" - Ред.). Это – отстранённый глава наблюдательного совета Николай Гладишенко, председатель правления банка Олег Ступак, начальник департамента банка Людмила Снигур.Ряд лиц непосредственно связаны с Микитасём. Это – подчинённый экс-нардепа, руководитель ООО "Метробуд" Валентин Елизаров, водитель экс-нардепа, номинальный глава ООО "Монтаж Сервис" Егор Меркулов, охранник экс-нардепа, номинальный директор ООО "Философия Девелопмент" Александр Остапенко, а также Никита Тарковский.Также 20 августа НАБУ и САП раскрыли схему захвата фигурантами операции "Форрест Гамп" объектов недвижимости и других активов путем вмешательства в работу сетей министерства юстиции.Как утверждается в обнародованных НАБУ и САП файлах, Микитась, Мудрая и Столар совершали рейдерские захваты предприятий и объектов недвижимости путем подделки документов о праве собственности на них, а также с помощью судебных решений.Так, осенью 2025 года они завладели активами на сумму более 248 млн грн. (около 463 млн руб. _ Ред.) В мае 2026 года Микитась, Мудрая и Столар пытались завладеть объектами в Киеве на сумму более 207 млн грн (около 386 млн руб. – Ред.). Кроме того, они пытались завладеть предприятием, чтобы получить контроль над недвижимостью в центре Киева общей стоимостью более 500 млн грн. (коло 933 руб. – Ред).Для реализации схемы подозреваемые привлекали хакеров, которые под видом государственных регистраторов проникли в реестр юридических лиц и внесли поддельные документы и ложные сведения о переходе объектов в собственность подставных лиц.В частности, одно из предприятий за два дня переоформили на охранников одного из соорганизаторов преступной группы. Вероятно, речь идёт о Микитасе.Кроме того, подозреваемые обеспечили возбуждение уголовного дела по заявлению своих людей, а также наложение ареста на одно из захваченных предприятий, чтобы в отношении него нельзя было совершить какие-либо регистрационные действия.Для этого организаторы схемы подкупали сотрудников прокуратуры.Также подозреваемые оказывали влияние на высокопоставленных чиновников Минюста и лоббировали отклонение жалоб на их рейдерские действия.В частности, благодаря этому в конце 2025 года Минюст признал законным переход права собственности на одно из предприятий к лицу, подконтрольному преступной организации. 31 декабря тогдашняя и. о. министра юстиции Людмила Сугак утвердила соответствующее решение.Одно из предприятий подозреваемые в рейдерстве захватили путём инициирования процедуры банкротства в суде. Для этого в январе 2026 года они сотрудничали с судьей хозяйственного суда Киева. В конце января этот судья удовлетворил иск о банкротстве и запретил совершать регистрационные действия в отношении компании.26 марта судья прекратил полномочия директора предприятия в ответ на иск подконтрольного фигурантам дела арбитражного управляющего компании-банкрота.В случае с ещё одной компанией фигуранты воспользовались рассмотрением жалобы в Минюсте на их рейдерские действия, которое длилось более 2 месяцев, и создали фиктивную задолженность в захваченной компании, что позволило инициировать процедуру банкротства.Хакеры также использовались для того, чтобы вносить в госреестр фиктивные постановления о переходе объектов в центре Киева в собственность подконтрольных им лиц. Однако в этом случае схема не сработала, т.к. должностные лица Минюста отказались от участия в ней.Как отмечалось в файлах НАБУ, действующий нардеп Украины – Столар – финансировал преступную группу на сумму $514 тыс.. Эти деньги нужны были для оплаты услуг хакеров, а также для подкупа судей, прокуроров и других должностных лиц.Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный 20 августа выступил в Верховной раде и заявил, что НБУ выступает за отставку всех упомянутых в файлах антикоррупционных органов лиц.Ранее отставки некоторых из упомянутых функционеров "Сенс Банка" выступили и некоторые депутаты Рады."Отдельный вопрос к НБУ. Вчера я обнародовал данные, что Людмила Снигур (начальница департамента финансового и валютного мониторинга банка) была задействована в этой сехе. Потом, из записей НАБУ, мы видели вот этот диалог. Все подозрительные платежи банк должен был проверять "в ручном режиме", т.е. их должны были анализировать сотрудники финучреждения! И задача была поставлена не видеть подозрительную операцию. Это не то, что нарушение, это ещё одно уголовное преступление. НБУ по финмону (финансовому мониторингу – Ред.) имеет все полномочия немедленно уволить это лицо. Тем более, её тоже привёл тот же Весёлый. Но почему-то по состоянию на сейчас она до сих пор на должности…", – заявил в частности утром 20 августа народный депутат Украины Ярослав Железняк.Депутат цитировал отрывок из файлов НАБУ."Ни при каком, ни при каком раскладе финмон так просто не выпустит. Значит, мы завтра открываем счёт, закидываем деньги. Он говорит: "Я в ручном режиме делаю окно, и выпускаем деньги". В ручном режиме", – на плёнках Микитась.Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева заявила, что обнародованные НАБУ и САП данные прослушек её ужаснули."Коррупция тут у нас возникает не как случайная взятка или в лице чиновника, который не удержался перед искушением. Это даже история не о группе людей, которые решили чуть-чуть заработать на государстве. Это буквально способ управления государством: система со своими правилами, посредниками кассирами, банками, договорённостями и людьми, у которых достаточно власти, чтобы раздавать указания высоким должностным лицам, "топать ножками" и контролировать собирание чёрного кэша для внесения залога за Германа Галущенко", – подчеркнула она после первых обысков 19 августа.Мусаева призвала "сделать всё возможное", чтобы обеспечить независимость НАБУ и САП, которым удалась такая масштабная и технологичная операция по борьбе с коррупцией, как "Форрест Гамп".Зачем Зеленскому ХмараВ министерстве обороны Украины заявили, что уволили нового главу этого ведомства Евгения Хмару с военной службы не по состоянию здоровья."Евгений Хмара занимает должность министра обороны Украины в качестве гражданского лица. Закон Украины "О национальной безопасности Украины" требует, чтобы эту должность занимало исключительно гражданское лицо", – указывалось в заявлении Минобороны Украины.В МОУ подчеркнули, что Хмара был уволен с военной службы на основании подпункта "е" пункта 3 части пятой статьи 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"."Эта норма касается именно генералов и адмиралов: если они не занимают штатной должности, находятся в распоряжении, закон позволяет уволить такого генерала с военной службы", — подчеркнули в Минобороны.В министерстве добавили, что Хмара "прошёл военно-врачебную комиссию по строгой шкале для спецподразделения СБУ и полностью годен к военной службе"."Поэтому спекуляции вокруг причин его увольнения якобы из-за ВВК – ложь", – указывалось в заявлении министерства обороны Украины.Днём ранее, 19 августа, Верховная Рада назначила Хмару министром обороны Украины. Тогда же член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц рассказал, почему на должности главы Минобороны назначили именно Хмару.Он напомнил, что Хмара – кадровый офицер СБУ, генерал-майор."На службу пришел ещё при Януковиче в 2011-м. Весной 2023-го возглавил Центр антитеррористических операций СБУ. В августе 2025-го стал начальником центра специальных операций "А" – украинской "Альфы". С января 2026-го исполнял обязанности председателя СБУ после ухода с должности Василия Малюка* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.)", – указал Коц.Также военкор указал, что Хмара является сторонником ассиметричной войны, а также призывал к ударам по российской оборонной промышленности, логистике, топливно-энергетической инфраструктуре. Хмара также настаивал на необходимости нанесения ударов вглубь территории России. Выступает за ужесточение мобилизации.Кроме того, заявил Коц, сообщалось, что Хмара поручал территориальным центрам комплектования проверять женщин на предмет возможной мобилизации и собирать списки мужчин призывного возраста, находящихся в странах ЕС."Да, должность министра обороны на Украине – управленческая и представительская. Он контролирует оборонный аппарат, заведует закупками и занимается планированием. Сугубо военными вопросами заведует главнокомандующий ВСУ. Но можно однозначно утверждать, что назначение СБУ-шника Хмары – это точно не про мир, а про дальнейшую эскалацию. И одним из первых его решений на посту министра может стать значительное ужесточение мобилизации", – подчеркнул Коц.Он также отметил ещё одну версию назначения Хмары."Что ещё более вероятно – Зеленскому Хмара нужен для осуществления контроля над финансовыми потоками, проходящими через оборонное ведомство. Фёдоров (экс-министр обороны – Ред.) был, по сути, протеже Европы, мешавший коррупционерам в украинских верхах пилить западные деньги", – указал Коц.Новый же министр из подконтрольного Зеленскому СБУ закроет на это глаза, подытожил военкор.О конфликте экс-министра обороны Михаила Фёдорова с Владимиром Зеленским – в статье Владимира Скачко "Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения".

https://ukraina.ru/20260820/poslushnyy-khmara-polykhayuschiy-kiev-rukhnuvshiy-bespilotnik-khronika-sobytiy-na-utro-20-avgusta-1082641129.html

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хроники, эксклюзив, александр коц, максим микитась, набу, сбу, минобороны, украина, киев, россия