Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины - 17.08.2026 Украина.ру
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Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины
Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины - 17.08.2026 Украина.ру
Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины
Грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность
2026-08-17T06:26
2026-08-17T06:26
эксклюзив
выборы
россия
украина
государственная дума рф
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Закрыть глаза на фактор СВО невозможно, и разные политические силы используют его по-разному: кто-то — продвигает технократические решения, а кто-то — без малого разжигает пожар мировой революции. И во всех без исключения программах Украина занимает одно из главных мест.Как устроены выборы в Госдуму-2026Но сначала немного о регламенте. Предстоящие выборы — это трехдневный марафон с 18 по 20 сентября.Схема распределения мест в нижней палате осталась классической: кандидаты в депутаты поборются за 450 мандатов.Половину мест делят партийные списки. Здесь работает заградительный барьер — сформировать парламентскую фракцию сможет только партия, набравшая не менее 5% голосов.Столько же мест уходят победителям в одномандатных округах по мажоритарной системе: набрал на один голос больше соперника — забрал значок депутата. Второй тур не предусмотрен.Главная особенность кампании 2026 года — дальнейший переход на "цифру". Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через "Госуслуги" охватит больше 30 регионов. В Москве, например, можно проголосовать через портал mos.ru и сети терминалов электронного голосования (ТЭГ) прямо на участках.Как партии используют украинский фактор"Единая Россия": поддержка ветеранов — новой элиты страныВ "Народной программе" блок поддержки участников СВО — это фундаментальный перечень обязательств государства перед защитниками Родины. Партия делает ставку на социальные лифты и кадровую интеграцию — от профессиональной переподготовки и вовлечения ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь до льготного зачисления в вузы и первоочередного приема детей в школы и детские сады."Единороссы" делают акцент именно на опеке ветеранов: сохранение рабочих мест на время службы, комплексная медреабилитация, бесплатная юридическая и нотариальная помощь. В финансово-бытовой сфере партия закрепляет кредитные каникулы, программы льготного автокредитования, мораторий на пени по ЖКХ, право на две пенсии для детей-инвалидов погибших бойцов и сквозной контроль за региональными мерами поддержки.КПРФ: защитники Донбасса в классовой войнеКомпартия превратила свою избирательную платформу в манифест мобилизационного социализма, объявив СВО и победу над "бандеровскими наркоманами в Киеве и фашистскими недобитками в Европе" невозможными без слома текущей социально-экономической модели. Конфликт трактуется как классовая битва с западным империализмом, где главным тыловым тормозом названы "олигархическая вольница" и рыночный хаос: партия требует национализации недр, энергетики, транспорта и банков, возврата к пятилетнему государственному планированию и смены курса Центробанка ради накачки реального сектора и оборонного сектора дешевыми "длинными" деньгами.ЛДПР и "100 дней перемен"В предвыборной программе либерал-демократов лидер Леонид Слуцкий ставит перед партией задачу экстренного спасения Отечества от вымирания, коррупции и внешних угроз. Партия прямо заявляет, что спецоперация "требует самых решительных мер и сокрушительных ударов на фронте", связывая геополитическую победу Русского мира с тотальной внутренней зачисткой тыла — от "продажных министров" и барыг в ЖКХ до агрессивных мигрантов. ЛДПР предлагает пакет законов прямого действия на первые 100 дней, обещая заставить систему работать на коренного жителя по принципу "хозяина в своем доме".Экономический контур победы партия видит в форсированной новой индустриализации и жестком протекционизме: национализации сырьевых гигантов 1990-х (в первую очередь ТЭК), создании Промышленного банка со ставкой 5% и роботизации производств вместо завоза иностранной рабочей силы. Дополнительные триллионы на развитие либерал-демократы намерены изъять через прогрессивный налог на сверхбогатых (до 45%), обложение роскоши, изъятие сверхприбылей банков и жесткие поборы с денежных переводов иностранцев за рубеж под лозунгом "приехал, отработал, уехал"."Справедливая Россия — За правду" (СРЗП): "Манифест справедливости" и защита защитниковПредвыборная платформа партии Сергея Миронова оформилась в "Манифест справедливости. 10 целей партии", составленный на основе анализа более 200 тыс. обращений граждан. Справороссы демонстративно поставили вопрос спецоперации на первое место в иерархии приоритетов: программную цель № 1 под названием "Защитить защитников" на съезде презентовал ветеран СВО и зампред партии Руслан Татаринов, закрепив за партией образ бескомпромиссного защитника интересов комбатантов и их семей.Также отдельный акцент сделан на теме внутренней безопасности: цель № 9 прямо требует взять миграционные потоки под жесткий государственный контроль. В итоге позиция СРЗП сводится к связке фронта и тыла — максимальная концентрация вокруг защиты участников СВО на передовой сочетается с масштабным социальным перераспределением благ внутри страны и защитой граждан от коммунальных монополий и бесконтрольной миграции."Новые люди": инновации на благо ПобедыПартия Алексея Нечаева перевела тему СВО в плоскость технологической адаптации и экономики. Вместо раздачи бюджетных льгот "Новые люди" сделали ставку на проект "Новый старт" — целевую программу практической реинтеграции ветеранов боевых действий в изменившийся рынок труда через обучение работе с искусственным интеллектом.Логика партийцев строится на признании разрыва между фронтовой реальностью и тылом: бойцы уходили в одно время, а возвращаются в совершенно другую среду. "Новые люди" позиционируют себя как единственную партию "про экономику и будущее", для которой возвращение военных с фронта — это не повод для раздувания чиновничьего аппарата, а вызов по их скоростной интеграции в предпринимательский сектор.Пять главных политических интриг сентябряДело "Яблока"Главное предвыборное событие конца августа — апелляция на решение Верховного суда от 10 августа о снятии партии "Яблоко" с выборов. В суде сошлись крайние полюса: иск о ликвидации списка подала радикально-патриотическая "Родина", а ответчиком выступили единственные открытые пацифисты предвыборного сезона. Суд счёл доводы "Родины": нарушение авторских прав, возможное финансирование из-за рубежа, активная пропаганда партии экстремистскими организациями в запрещённых социальных сетях — достаточными. Однако "яблочники" сдаваться не собираются. Придётся ли Элле Памфиловой вносить изменения в бюллетень?Рывок "Новых людей"Партия Нечаева совершила самый мощный прыжок пятилетки. В ресурсном рейтинге Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) "Новые люди" набрали 55 баллов, фактически сравнявшись с КПРФ (56) и обогнав ЛДПР (54). Пять лет назад эксперты гадали, проползут ли "Новые люди" через 5%-ный барьер. Сегодня интрига в другом: сможет ли партия молодых технократов выбить коммунистов со второго места, превратив вечную дуэль КПРФ и ЛДПР за "серебро" в борьбу за бронзовую медаль.Кризис СРЗП"Справедливая Россия — За правду" превратилась чуть ли не в главного аутсайдера среди партий, которые имеют реальные шансы на прохождение в парламент. Лишь 25% опрошенных политтехнологов уверенно гарантируют партии прохождение в Думу. Сергей Миронов попытался усидеть на двух стульях — объединить социализм и ультрапатриотизм, но, отмечают эксперты, размыл собственное позиционирование, есть проблемы и с региональной сеткой. Для СРЗП кампания-2026 — это попытка не вылететь на политическую обочину.Lucky Punch в одномандатных округахПока федеральный список "Единой России" спокойно забирает свое, в одномандатных округах вполне могут случиться сюрпризы. В условиях низкого интереса к уже примелькавшимся кандидатам открывается окно для lucky punch — неожиданных побед оппозиционеров и статусных самовыдвиженцев. Точечная работа "от двери к двери" и локальный протест могут "взорвать" сразу несколько округов.ДЭГ как главный инструмент протестаЭлектронное голосование больше не принадлежит чиновникам монопольно. За последние годы, отмечают эксперты РАСО, произошла тотальная "VPN-изация" и цифровая адаптация населения. Городской средний класс привык решать любые вопросы через экран смартфона. Социологи фиксируют парадокс: протестно настроенный избиратель, который раньше игнорировал выборы или боялся электронных систем, вполне может сказать своё слово через ДЭГ.Самое же показательное во всей предвыборной гонке 2026 года: для всех, за исключением не допущенного к выборам "Яблока", СВО, как и необходимость победы в ней, стали нормальностью, которую не нужно пытаться изменить. Вместо этого крупнейшие политические игроки делают ставку на то, как обыграть последствия этой операции, экономические или социальные. И уже от избирателя зависит, будет ли это условный "ветеранский гектар", бюджетное место в вузе или грант на развитие собственного бизнеса.
https://ukraina.ru/20260816/zakon-o-svyatynyakh-zelenskiy-naznachaet-novykh-bogov-ukrainy-1082531768.html
https://ukraina.ru/20260715/aleksandr-kazakov-informatsionnaya-operatsiya-zapada-idet-na-spad--sleduyuschaya-budet-k-vyboram-1081490173.html
https://ukraina.ru/20260815/ukraina-zakapyvaytes-pod-zemlyu-resursov-bolshe-net-rossiya-na-vs-nashla-protivodeystvie-1082522711.html
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Никита Волкович
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, выборы, россия, украина, государственная дума рф
Эксклюзив, выборы, Россия, Украина, Государственная дума РФ

Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины

06:26 17.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Никита Волкович
Все материалы
Грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность
Закрыть глаза на фактор СВО невозможно, и разные политические силы используют его по-разному: кто-то — продвигает технократические решения, а кто-то — без малого разжигает пожар мировой революции. И во всех без исключения программах Украина занимает одно из главных мест.
Как устроены выборы в Госдуму-2026
Но сначала немного о регламенте. Предстоящие выборы — это трехдневный марафон с 18 по 20 сентября.
Схема распределения мест в нижней палате осталась классической: кандидаты в депутаты поборются за 450 мандатов.
Половину мест делят партийные списки. Здесь работает заградительный барьер — сформировать парламентскую фракцию сможет только партия, набравшая не менее 5% голосов.
Столько же мест уходят победителям в одномандатных округах по мажоритарной системе: набрал на один голос больше соперника — забрал значок депутата. Второй тур не предусмотрен.
Главная особенность кампании 2026 года — дальнейший переход на "цифру". Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через "Госуслуги" охватит больше 30 регионов. В Москве, например, можно проголосовать через портал mos.ru и сети терминалов электронного голосования (ТЭГ) прямо на участках.
Как партии используют украинский фактор
"Единая Россия": поддержка ветеранов — новой элиты страны
В "Народной программе" блок поддержки участников СВО — это фундаментальный перечень обязательств государства перед защитниками Родины. Партия делает ставку на социальные лифты и кадровую интеграцию — от профессиональной переподготовки и вовлечения ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь до льготного зачисления в вузы и первоочередного приема детей в школы и детские сады.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2026
Вчера, 14:34
Закон о святынях: Зеленский назначает новых богов Украины
"Единороссы" делают акцент именно на опеке ветеранов: сохранение рабочих мест на время службы, комплексная медреабилитация, бесплатная юридическая и нотариальная помощь. В финансово-бытовой сфере партия закрепляет кредитные каникулы, программы льготного автокредитования, мораторий на пени по ЖКХ, право на две пенсии для детей-инвалидов погибших бойцов и сквозной контроль за региональными мерами поддержки.
КПРФ: защитники Донбасса в классовой войне
Компартия превратила свою избирательную платформу в манифест мобилизационного социализма, объявив СВО и победу над "бандеровскими наркоманами в Киеве и фашистскими недобитками в Европе" невозможными без слома текущей социально-экономической модели.
Конфликт трактуется как классовая битва с западным империализмом, где главным тыловым тормозом названы "олигархическая вольница" и рыночный хаос: партия требует национализации недр, энергетики, транспорта и банков, возврата к пятилетнему государственному планированию и смены курса Центробанка ради накачки реального сектора и оборонного сектора дешевыми "длинными" деньгами.
ЛДПР и "100 дней перемен"
В предвыборной программе либерал-демократов лидер Леонид Слуцкий ставит перед партией задачу экстренного спасения Отечества от вымирания, коррупции и внешних угроз.
Партия прямо заявляет, что спецоперация "требует самых решительных мер и сокрушительных ударов на фронте", связывая геополитическую победу Русского мира с тотальной внутренней зачисткой тыла — от "продажных министров" и барыг в ЖКХ до агрессивных мигрантов. ЛДПР предлагает пакет законов прямого действия на первые 100 дней, обещая заставить систему работать на коренного жителя по принципу "хозяина в своем доме".
Экономический контур победы партия видит в форсированной новой индустриализации и жестком протекционизме: национализации сырьевых гигантов 1990-х (в первую очередь ТЭК), создании Промышленного банка со ставкой 5% и роботизации производств вместо завоза иностранной рабочей силы.
Дополнительные триллионы на развитие либерал-демократы намерены изъять через прогрессивный налог на сверхбогатых (до 45%), обложение роскоши, изъятие сверхприбылей банков и жесткие поборы с денежных переводов иностранцев за рубеж под лозунгом "приехал, отработал, уехал".
"Справедливая Россия — За правду" (СРЗП): "Манифест справедливости" и защита защитников
Предвыборная платформа партии Сергея Миронова оформилась в "Манифест справедливости. 10 целей партии", составленный на основе анализа более 200 тыс. обращений граждан.
Справороссы демонстративно поставили вопрос спецоперации на первое место в иерархии приоритетов: программную цель № 1 под названием "Защитить защитников" на съезде презентовал ветеран СВО и зампред партии Руслан Татаринов, закрепив за партией образ бескомпромиссного защитника интересов комбатантов и их семей.
Также отдельный акцент сделан на теме внутренней безопасности: цель № 9 прямо требует взять миграционные потоки под жесткий государственный контроль. В итоге позиция СРЗП сводится к связке фронта и тыла — максимальная концентрация вокруг защиты участников СВО на передовой сочетается с масштабным социальным перераспределением благ внутри страны и защитой граждан от коммунальных монополий и бесконтрольной миграции.
"Новые люди": инновации на благо Победы
Партия Алексея Нечаева перевела тему СВО в плоскость технологической адаптации и экономики. Вместо раздачи бюджетных льгот "Новые люди" сделали ставку на проект "Новый старт" — целевую программу практической реинтеграции ветеранов боевых действий в изменившийся рынок труда через обучение работе с искусственным интеллектом.
В Макеевке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
15 июля, 13:29
Казаков: Информационная операция Запада идет на спад — следующая будет к выборамИнформационная операция Запада против России, стартовавшая в конце апреля, уже идет на спад, а саммит в Анкаре был лишь этапом "доработки". Следующая подобная операция будет приурочена к выборам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Логика партийцев строится на признании разрыва между фронтовой реальностью и тылом: бойцы уходили в одно время, а возвращаются в совершенно другую среду.
"Новые люди" позиционируют себя как единственную партию "про экономику и будущее", для которой возвращение военных с фронта — это не повод для раздувания чиновничьего аппарата, а вызов по их скоростной интеграции в предпринимательский сектор.
Пять главных политических интриг сентября
Дело "Яблока"
Главное предвыборное событие конца августа — апелляция на решение Верховного суда от 10 августа о снятии партии "Яблоко" с выборов. В суде сошлись крайние полюса: иск о ликвидации списка подала радикально-патриотическая "Родина", а ответчиком выступили единственные открытые пацифисты предвыборного сезона.
Суд счёл доводы "Родины": нарушение авторских прав, возможное финансирование из-за рубежа, активная пропаганда партии экстремистскими организациями в запрещённых социальных сетях — достаточными. Однако "яблочники" сдаваться не собираются. Придётся ли Элле Памфиловой вносить изменения в бюллетень?
Рывок "Новых людей"
Партия Нечаева совершила самый мощный прыжок пятилетки. В ресурсном рейтинге Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) "Новые люди" набрали 55 баллов, фактически сравнявшись с КПРФ (56) и обогнав ЛДПР (54).
Пять лет назад эксперты гадали, проползут ли "Новые люди" через 5%-ный барьер. Сегодня интрига в другом: сможет ли партия молодых технократов выбить коммунистов со второго места, превратив вечную дуэль КПРФ и ЛДПР за "серебро" в борьбу за бронзовую медаль.
Кризис СРЗП
"Справедливая Россия — За правду" превратилась чуть ли не в главного аутсайдера среди партий, которые имеют реальные шансы на прохождение в парламент. Лишь 25% опрошенных политтехнологов уверенно гарантируют партии прохождение в Думу. Сергей Миронов попытался усидеть на двух стульях — объединить социализм и ультрапатриотизм, но, отмечают эксперты, размыл собственное позиционирование, есть проблемы и с региональной сеткой.
Для СРЗП кампания-2026 — это попытка не вылететь на политическую обочину.
Lucky Punch в одномандатных округах
Пока федеральный список "Единой России" спокойно забирает свое, в одномандатных округах вполне могут случиться сюрпризы.
В условиях низкого интереса к уже примелькавшимся кандидатам открывается окно для lucky punch — неожиданных побед оппозиционеров и статусных самовыдвиженцев. Точечная работа "от двери к двери" и локальный протест могут "взорвать" сразу несколько округов.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 22:27
Украина: "Закапывайтесь под землю!" Ресурсов больше нет, Россия на всё нашла противодействие
ДЭГ как главный инструмент протеста
Электронное голосование больше не принадлежит чиновникам монопольно. За последние годы, отмечают эксперты РАСО, произошла тотальная "VPN-изация" и цифровая адаптация населения. Городской средний класс привык решать любые вопросы через экран смартфона.
Социологи фиксируют парадокс: протестно настроенный избиратель, который раньше игнорировал выборы или боялся электронных систем, вполне может сказать своё слово через ДЭГ.
Самое же показательное во всей предвыборной гонке 2026 года: для всех, за исключением не допущенного к выборам "Яблока", СВО, как и необходимость победы в ней, стали нормальностью, которую не нужно пытаться изменить.
Вместо этого крупнейшие политические игроки делают ставку на то, как обыграть последствия этой операции, экономические или социальные. И уже от избирателя зависит, будет ли это условный "ветеранский гектар", бюджетное место в вузе или грант на развитие собственного бизнеса.
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