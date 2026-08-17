https://ukraina.ru/20260817/vybory-v-gosdumu-2026-pyat-glavnykh-syuzhetov-i-faktor-ukrainy-1082537445.html

Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины

Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины - 17.08.2026 Украина.ру

Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины

Грядущие выборы в Государственную Думу IX созыва — первая за много лет по-настоящему жёсткая проверка общества и политической системы России на прочность

2026-08-17T06:26

2026-08-17T06:26

2026-08-17T06:26

эксклюзив

выборы

россия

украина

государственная дума рф

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Закрыть глаза на фактор СВО невозможно, и разные политические силы используют его по-разному: кто-то — продвигает технократические решения, а кто-то — без малого разжигает пожар мировой революции. И во всех без исключения программах Украина занимает одно из главных мест.Как устроены выборы в Госдуму-2026Но сначала немного о регламенте. Предстоящие выборы — это трехдневный марафон с 18 по 20 сентября.Схема распределения мест в нижней палате осталась классической: кандидаты в депутаты поборются за 450 мандатов.Половину мест делят партийные списки. Здесь работает заградительный барьер — сформировать парламентскую фракцию сможет только партия, набравшая не менее 5% голосов.Столько же мест уходят победителям в одномандатных округах по мажоритарной системе: набрал на один голос больше соперника — забрал значок депутата. Второй тур не предусмотрен.Главная особенность кампании 2026 года — дальнейший переход на "цифру". Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через "Госуслуги" охватит больше 30 регионов. В Москве, например, можно проголосовать через портал mos.ru и сети терминалов электронного голосования (ТЭГ) прямо на участках.Как партии используют украинский фактор"Единая Россия": поддержка ветеранов — новой элиты страныВ "Народной программе" блок поддержки участников СВО — это фундаментальный перечень обязательств государства перед защитниками Родины. Партия делает ставку на социальные лифты и кадровую интеграцию — от профессиональной переподготовки и вовлечения ветеранов спецоперации в общественно-политическую жизнь до льготного зачисления в вузы и первоочередного приема детей в школы и детские сады."Единороссы" делают акцент именно на опеке ветеранов: сохранение рабочих мест на время службы, комплексная медреабилитация, бесплатная юридическая и нотариальная помощь. В финансово-бытовой сфере партия закрепляет кредитные каникулы, программы льготного автокредитования, мораторий на пени по ЖКХ, право на две пенсии для детей-инвалидов погибших бойцов и сквозной контроль за региональными мерами поддержки.КПРФ: защитники Донбасса в классовой войнеКомпартия превратила свою избирательную платформу в манифест мобилизационного социализма, объявив СВО и победу над "бандеровскими наркоманами в Киеве и фашистскими недобитками в Европе" невозможными без слома текущей социально-экономической модели. Конфликт трактуется как классовая битва с западным империализмом, где главным тыловым тормозом названы "олигархическая вольница" и рыночный хаос: партия требует национализации недр, энергетики, транспорта и банков, возврата к пятилетнему государственному планированию и смены курса Центробанка ради накачки реального сектора и оборонного сектора дешевыми "длинными" деньгами.ЛДПР и "100 дней перемен"В предвыборной программе либерал-демократов лидер Леонид Слуцкий ставит перед партией задачу экстренного спасения Отечества от вымирания, коррупции и внешних угроз. Партия прямо заявляет, что спецоперация "требует самых решительных мер и сокрушительных ударов на фронте", связывая геополитическую победу Русского мира с тотальной внутренней зачисткой тыла — от "продажных министров" и барыг в ЖКХ до агрессивных мигрантов. ЛДПР предлагает пакет законов прямого действия на первые 100 дней, обещая заставить систему работать на коренного жителя по принципу "хозяина в своем доме".Экономический контур победы партия видит в форсированной новой индустриализации и жестком протекционизме: национализации сырьевых гигантов 1990-х (в первую очередь ТЭК), создании Промышленного банка со ставкой 5% и роботизации производств вместо завоза иностранной рабочей силы. Дополнительные триллионы на развитие либерал-демократы намерены изъять через прогрессивный налог на сверхбогатых (до 45%), обложение роскоши, изъятие сверхприбылей банков и жесткие поборы с денежных переводов иностранцев за рубеж под лозунгом "приехал, отработал, уехал"."Справедливая Россия — За правду" (СРЗП): "Манифест справедливости" и защита защитниковПредвыборная платформа партии Сергея Миронова оформилась в "Манифест справедливости. 10 целей партии", составленный на основе анализа более 200 тыс. обращений граждан. Справороссы демонстративно поставили вопрос спецоперации на первое место в иерархии приоритетов: программную цель № 1 под названием "Защитить защитников" на съезде презентовал ветеран СВО и зампред партии Руслан Татаринов, закрепив за партией образ бескомпромиссного защитника интересов комбатантов и их семей.Также отдельный акцент сделан на теме внутренней безопасности: цель № 9 прямо требует взять миграционные потоки под жесткий государственный контроль. В итоге позиция СРЗП сводится к связке фронта и тыла — максимальная концентрация вокруг защиты участников СВО на передовой сочетается с масштабным социальным перераспределением благ внутри страны и защитой граждан от коммунальных монополий и бесконтрольной миграции."Новые люди": инновации на благо ПобедыПартия Алексея Нечаева перевела тему СВО в плоскость технологической адаптации и экономики. Вместо раздачи бюджетных льгот "Новые люди" сделали ставку на проект "Новый старт" — целевую программу практической реинтеграции ветеранов боевых действий в изменившийся рынок труда через обучение работе с искусственным интеллектом.Логика партийцев строится на признании разрыва между фронтовой реальностью и тылом: бойцы уходили в одно время, а возвращаются в совершенно другую среду. "Новые люди" позиционируют себя как единственную партию "про экономику и будущее", для которой возвращение военных с фронта — это не повод для раздувания чиновничьего аппарата, а вызов по их скоростной интеграции в предпринимательский сектор.Пять главных политических интриг сентябряДело "Яблока"Главное предвыборное событие конца августа — апелляция на решение Верховного суда от 10 августа о снятии партии "Яблоко" с выборов. В суде сошлись крайние полюса: иск о ликвидации списка подала радикально-патриотическая "Родина", а ответчиком выступили единственные открытые пацифисты предвыборного сезона. Суд счёл доводы "Родины": нарушение авторских прав, возможное финансирование из-за рубежа, активная пропаганда партии экстремистскими организациями в запрещённых социальных сетях — достаточными. Однако "яблочники" сдаваться не собираются. Придётся ли Элле Памфиловой вносить изменения в бюллетень?Рывок "Новых людей"Партия Нечаева совершила самый мощный прыжок пятилетки. В ресурсном рейтинге Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) "Новые люди" набрали 55 баллов, фактически сравнявшись с КПРФ (56) и обогнав ЛДПР (54). Пять лет назад эксперты гадали, проползут ли "Новые люди" через 5%-ный барьер. Сегодня интрига в другом: сможет ли партия молодых технократов выбить коммунистов со второго места, превратив вечную дуэль КПРФ и ЛДПР за "серебро" в борьбу за бронзовую медаль.Кризис СРЗП"Справедливая Россия — За правду" превратилась чуть ли не в главного аутсайдера среди партий, которые имеют реальные шансы на прохождение в парламент. Лишь 25% опрошенных политтехнологов уверенно гарантируют партии прохождение в Думу. Сергей Миронов попытался усидеть на двух стульях — объединить социализм и ультрапатриотизм, но, отмечают эксперты, размыл собственное позиционирование, есть проблемы и с региональной сеткой. Для СРЗП кампания-2026 — это попытка не вылететь на политическую обочину.Lucky Punch в одномандатных округахПока федеральный список "Единой России" спокойно забирает свое, в одномандатных округах вполне могут случиться сюрпризы. В условиях низкого интереса к уже примелькавшимся кандидатам открывается окно для lucky punch — неожиданных побед оппозиционеров и статусных самовыдвиженцев. Точечная работа "от двери к двери" и локальный протест могут "взорвать" сразу несколько округов.ДЭГ как главный инструмент протестаЭлектронное голосование больше не принадлежит чиновникам монопольно. За последние годы, отмечают эксперты РАСО, произошла тотальная "VPN-изация" и цифровая адаптация населения. Городской средний класс привык решать любые вопросы через экран смартфона. Социологи фиксируют парадокс: протестно настроенный избиратель, который раньше игнорировал выборы или боялся электронных систем, вполне может сказать своё слово через ДЭГ.Самое же показательное во всей предвыборной гонке 2026 года: для всех, за исключением не допущенного к выборам "Яблока", СВО, как и необходимость победы в ней, стали нормальностью, которую не нужно пытаться изменить. Вместо этого крупнейшие политические игроки делают ставку на то, как обыграть последствия этой операции, экономические или социальные. И уже от избирателя зависит, будет ли это условный "ветеранский гектар", бюджетное место в вузе или грант на развитие собственного бизнеса.

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https://ukraina.ru/20260815/ukraina-zakapyvaytes-pod-zemlyu-resursov-bolshe-net-rossiya-na-vs-nashla-protivodeystvie-1082522711.html

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Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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эксклюзив, выборы, россия, украина, государственная дума рф