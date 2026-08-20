"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев - 20.08.2026 Украина.ру
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"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев
"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев - 20.08.2026 Украина.ру
"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев
Верховная рада в текущих условиях способна лишь "помочь украинцам комфортнее гореть в аду". Такое заявление в YouTube сделал депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович
2026-08-20T14:59
2026-08-20T14:59
новости
украина
киев
дмитрий песков
верховная рада
рада
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"Как бы мы ни пытались помочь… Все, что мы можем как Верховная рада — это помочь украинцам … комфортнее гореть в аду", — констатировал Колтунович, после чего сразу принес извинения за использование столь "жесткой метафоры".По убеждению парламентария, на сегодняшний день самым главным и первоочередным вопросом для Украины является немедленное прекращение боевых действий. Народный депутат подчеркнул, что только после завершения конфликта в стране автоматически снимутся или начнут эффективно решаться тяжелейшие проблемы, напрямую связанные с выплатами зарплат, принудительной мобилизацией и катастрофической демографической ситуацией. Также в своем выступлении Колтунович назвал все 35 лет независимости Украины "историческим поражением". В качестве главных доказательств он напомнил, что население страны стремительно вымирает, а энергетика, промышленность и другие важные сферы государства практически полностью разрушены.Подробнее о трудностях с завершением конфликта - в материале СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, дмитрий песков, верховная рада, рада
Новости, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Верховная Рада, Рада

"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев

14:59 20.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАдминистративные здания Киева
Административные здания Киева - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Верховная рада в текущих условиях способна лишь "помочь украинцам комфортнее гореть в аду". Такое заявление в YouTube сделал депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович
"Как бы мы ни пытались помочь… Все, что мы можем как Верховная рада — это помочь украинцам … комфортнее гореть в аду", — констатировал Колтунович, после чего сразу принес извинения за использование столь "жесткой метафоры".
По убеждению парламентария, на сегодняшний день самым главным и первоочередным вопросом для Украины является немедленное прекращение боевых действий.
Народный депутат подчеркнул, что только после завершения конфликта в стране автоматически снимутся или начнут эффективно решаться тяжелейшие проблемы, напрямую связанные с выплатами зарплат, принудительной мобилизацией и катастрофической демографической ситуацией.
Также в своем выступлении Колтунович назвал все 35 лет независимости Украины "историческим поражением". В качестве главных доказательств он напомнил, что население страны стремительно вымирает, а энергетика, промышленность и другие важные сферы государства практически полностью разрушены.
Подробнее о трудностях с завершением конфликта - в материале СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева на сайте Украина.ру.
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