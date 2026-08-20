https://ukraina.ru/20260820/pomoch-komfortnee-goret-v-adu-nardep-skazal-chto-rada-mozhet-sdelat-dlya-ukraintsev-1082654546.html

"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев

"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев - 20.08.2026 Украина.ру

"Помочь комфортнее гореть в аду": нардеп сказал, что Рада может сделать для украинцев

Верховная рада в текущих условиях способна лишь "помочь украинцам комфортнее гореть в аду". Такое заявление в YouTube сделал депутат украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович

2026-08-20T14:59

2026-08-20T14:59

2026-08-20T14:59

новости

украина

киев

дмитрий песков

верховная рада

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101910/20/1019102038_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf88e03f8ef791cffd790966c8cbaff3.jpg

"Как бы мы ни пытались помочь… Все, что мы можем как Верховная рада — это помочь украинцам … комфортнее гореть в аду", — констатировал Колтунович, после чего сразу принес извинения за использование столь "жесткой метафоры".По убеждению парламентария, на сегодняшний день самым главным и первоочередным вопросом для Украины является немедленное прекращение боевых действий. Народный депутат подчеркнул, что только после завершения конфликта в стране автоматически снимутся или начнут эффективно решаться тяжелейшие проблемы, напрямую связанные с выплатами зарплат, принудительной мобилизацией и катастрофической демографической ситуацией. Также в своем выступлении Колтунович назвал все 35 лет независимости Украины "историческим поражением". В качестве главных доказательств он напомнил, что население страны стремительно вымирает, а энергетика, промышленность и другие важные сферы государства практически полностью разрушены.Подробнее о трудностях с завершением конфликта - в материале СВО продолжается: Песков заявил об отсутствии поводов для оптимизма из-за позиции Киева на сайте Украина.ру.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, дмитрий песков, верховная рада, рада