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ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море - 20.08.2026 Украина.ру
ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что истребитель F-16 ВВС страны уничтожил морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T15:04
2026-08-20T15:04
2026-08-20T15:05
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Мируцэ рассказал, что утром береговая охрана зафиксировала дрон в нескольких сотнях метров от места бурения. БЭК находился в исключительной экономической зоне Румынии, в 80 милях к востоку от Констанцы.Для обеспечения безопасности сотен работающих там специалистов и критической инфраструктуры подняли два F-16, один из которых ликвидировал цель.Ранее румынское оборонное ведомство информировало, что минувшей ночью неопознанный БПЛА вторгся в воздушное пространство страны и упал в ненаселенном районе у границы с Украиной.С момента пересечения границы за движением воздушной цели наблюдали экипажи двух истребителей F-18 Военно-воздушных сил Испании. Для проведения разведки также задействовали румынский вертолет IAR-330 SOCAT, пилоты которого подтвердили факт крушения.Официальный Бухарест традиционно обвинял в происшествиях с украинскими беспилотниками Россию. Прибалтийские члены ЕС придерживались такого же подхода, отрицая факты и целенаправленно распространяя ложь с русофобскими измышлениями. Ни одного случая извинений за дезинформацию при разоблачении фейков о беспилотниках не зафиксировано.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Послушный Хмара, полыхающий Киев, рухнувший беспилотник. Хроника событий на утро 20 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, румыния, черное море, украина, ввс, украина.ру, f-16, дроны, беспилотники, ес, газ, происшествия
Новости, Румыния, Черное море, Украина, ВВС, Украина.ру, F-16, дроны, беспилотники, ЕС, газ, происшествия
ВВС Румынии уничтожили морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения в Черном море
15:04 20.08.2026 (обновлено: 15:05 20.08.2026)
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что истребитель F-16 ВВС страны уничтожил морской беспилотник с взрывчаткой в районе газового месторождения Neptun Deep в Черном море. Об этом сообщает 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Мируцэ рассказал, что утром береговая охрана зафиксировала дрон в нескольких сотнях метров от места бурения. БЭК находился в исключительной экономической зоне Румынии, в 80 милях к востоку от Констанцы.
Для обеспечения безопасности сотен работающих там специалистов и критической инфраструктуры подняли два F-16, один из которых ликвидировал цель.
Ранее румынское оборонное ведомство информировало, что минувшей ночью неопознанный БПЛА вторгся в воздушное пространство страны и упал в ненаселенном районе у границы с Украиной.
С момента пересечения границы за движением воздушной цели наблюдали экипажи двух истребителей F-18 Военно-воздушных сил Испании. Для проведения разведки также задействовали румынский вертолет IAR-330 SOCAT, пилоты которого подтвердили факт крушения.
Официальный Бухарест традиционно обвинял в происшествиях с украинскими беспилотниками Россию. Прибалтийские члены ЕС придерживались такого же подхода, отрицая факты и целенаправленно распространяя ложь с русофобскими измышлениями. Ни одного случая извинений за дезинформацию при разоблачении фейков о беспилотниках не зафиксировано.
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