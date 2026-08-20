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Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ

Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ - 20.08.2026 Украина.ру

Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ

Во власти на Украине сейчас нацисты и не замечать этого невозможно. Об этом 20 августа на брифинге в Москве заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2026-08-20T18:49

2026-08-20T18:49

2026-08-20T18:49

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"Нет нормальных людей на планете, которые не были бы возмущены участившимися в Европе фактами эксгумации останков вождей украинского агрессивного национализма и нацистских приспешников для их последующего торжественного перезахоронения на Украине", - констатировала Захарова.В России рассматривают это как вопиющее стирание исторической памяти и попустительство реабилитации лиц, запятнавших себя самыми чудовищными преступлениями и коллаборационизмом с нацистским режимом, отметила официальный представитель МИД РФ.Захарова напомнила: 11 августа на муниципальном кладбище "Кросвейк" в Роттердаме была проведена эксгумация останков основателя и первого руководителя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. На Украине труп встречали с государственными и воинскими почестями. Было проведено нарочито театрализованное оформление состоявшейся в ночное время церемонии с этими останками у Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве: военнослужащие ВСУ совместно с представителями Военной школы имени Коновальца выстроили перед храмом факельный коридор.Захарова констатировала зловещую историческую параллель: ночные факельные шествия являлись одним из наиболее узнаваемых элементов массовых ритуалов и пропагандистской эстетики гитлеровского режима. "Именно таким шествием 30 января 1933 года нацистские формирования отметили назначение Гитлера рейхсканцлером - сказала она. - Нам говорят, что нацистов на Украине сейчас нет. Ну что вы, они там есть, их там много, и они там у власти. Но это ненадолго".Весьма показательно, по мнению Захаровой, что государственное прославление основателя ОУН* сегодня сопровождается обращением к схожему визуальному, символическому и ритуальному ряду.Выкопанный на голландском кладбище труп Коновальца планируется перенести в создаваемый киевским режимом "пантеон национальных героев"."Речь идёт о последовательно реализуемой киевским режимом государственной программе исторической реабилитации украинского радикального национализма и формирования прямой идейной преемственности между ОУН* и современными вооружёнными формированиями Украины", - пояснила Захарова. Российские дипломаты не сомневаются в том, что в Нидерландах прекрасно осознавали политическую суть этой пиар-акции киевского режима и понимали, что речь идёт не о пожеланиях родственников, а о героизации основателя тоталитарного националистического движения.Накануне в новостях: Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине* Террористическая организация, запрещённая в РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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