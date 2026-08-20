Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ - 20.08.2026 Украина.ру
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Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ
Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ - 20.08.2026 Украина.ру
Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ
Во власти на Украине сейчас нацисты и не замечать этого невозможно. Об этом 20 августа на брифинге в Москве заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
2026-08-20T18:49
2026-08-20T18:49
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"Нет нормальных людей на планете, которые не были бы возмущены участившимися в Европе фактами эксгумации останков вождей украинского агрессивного национализма и нацистских приспешников для их последующего торжественного перезахоронения на Украине", - констатировала Захарова.В России рассматривают это как вопиющее стирание исторической памяти и попустительство реабилитации лиц, запятнавших себя самыми чудовищными преступлениями и коллаборационизмом с нацистским режимом, отметила официальный представитель МИД РФ.Захарова напомнила: 11 августа на муниципальном кладбище "Кросвейк" в Роттердаме была проведена эксгумация останков основателя и первого руководителя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. На Украине труп встречали с государственными и воинскими почестями. Было проведено нарочито театрализованное оформление состоявшейся в ночное время церемонии с этими останками у Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве: военнослужащие ВСУ совместно с представителями Военной школы имени Коновальца выстроили перед храмом факельный коридор.Захарова констатировала зловещую историческую параллель: ночные факельные шествия являлись одним из наиболее узнаваемых элементов массовых ритуалов и пропагандистской эстетики гитлеровского режима. "Именно таким шествием 30 января 1933 года нацистские формирования отметили назначение Гитлера рейхсканцлером - сказала она. - Нам говорят, что нацистов на Украине сейчас нет. Ну что вы, они там есть, их там много, и они там у власти. Но это ненадолго".Весьма показательно, по мнению Захаровой, что государственное прославление основателя ОУН* сегодня сопровождается обращением к схожему визуальному, символическому и ритуальному ряду.Выкопанный на голландском кладбище труп Коновальца планируется перенести в создаваемый киевским режимом "пантеон национальных героев"."Речь идёт о последовательно реализуемой киевским режимом государственной программе исторической реабилитации украинского радикального национализма и формирования прямой идейной преемственности между ОУН* и современными вооружёнными формированиями Украины", - пояснила Захарова. Российские дипломаты не сомневаются в том, что в Нидерландах прекрасно осознавали политическую суть этой пиар-акции киевского режима и понимали, что речь идёт не о пожеланиях родственников, а о героизации основателя тоталитарного националистического движения.Накануне в новостях: Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине* Террористическая организация, запрещённая в РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, москва, мария захарова, коновалец, адольф гитлер, оун, вооруженные силы украины, украина.ру, украинский неонацизм, украинские неонацисты, нацисты
Новости, Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, Коновалец, Адольф Гитлер, ОУН, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, украинский неонацизм, украинские неонацисты, нацисты

Нацисты у власти на Украине, но это ненадолго - МИД РФ

18:49 20.08.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Во власти на Украине сейчас нацисты и не замечать этого невозможно. Об этом 20 августа на брифинге в Москве заявила заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нет нормальных людей на планете, которые не были бы возмущены участившимися в Европе фактами эксгумации останков вождей украинского агрессивного национализма и нацистских приспешников для их последующего торжественного перезахоронения на Украине", - констатировала Захарова.
В России рассматривают это как вопиющее стирание исторической памяти и попустительство реабилитации лиц, запятнавших себя самыми чудовищными преступлениями и коллаборационизмом с нацистским режимом, отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова напомнила: 11 августа на муниципальном кладбище "Кросвейк" в Роттердаме была проведена эксгумация останков основателя и первого руководителя Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. На Украине труп встречали с государственными и воинскими почестями.

Было проведено нарочито театрализованное оформление состоявшейся в ночное время церемонии с этими останками у Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве: военнослужащие ВСУ совместно с представителями Военной школы имени Коновальца выстроили перед храмом факельный коридор.

Захарова констатировала зловещую историческую параллель: ночные факельные шествия являлись одним из наиболее узнаваемых элементов массовых ритуалов и пропагандистской эстетики гитлеровского режима.
"Именно таким шествием 30 января 1933 года нацистские формирования отметили назначение Гитлера рейхсканцлером - сказала она. - Нам говорят, что нацистов на Украине сейчас нет. Ну что вы, они там есть, их там много, и они там у власти. Но это ненадолго".

Весьма показательно, по мнению Захаровой, что государственное прославление основателя ОУН* сегодня сопровождается обращением к схожему визуальному, символическому и ритуальному ряду.

Выкопанный на голландском кладбище труп Коновальца планируется перенести в создаваемый киевским режимом "пантеон национальных героев".
"Речь идёт о последовательно реализуемой киевским режимом государственной программе исторической реабилитации украинского радикального национализма и формирования прямой идейной преемственности между ОУН* и современными вооружёнными формированиями Украины", - пояснила Захарова.

Российские дипломаты не сомневаются в том, что в Нидерландах прекрасно осознавали политическую суть этой пиар-акции киевского режима и понимали, что речь идёт не о пожеланиях родственников, а о героизации основателя тоталитарного националистического движения.
Накануне в новостях: Основателя ОУН* Коновальца с почестями перезахоронили на Украине
* Террористическая организация, запрещённая в России
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