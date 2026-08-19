https://ukraina.ru/20260819/zhertvami-dronov-vsu-v-gorlovke-stali-chetyre-cheloveka-1082622062.html

Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека

Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека - 19.08.2026 Украина.ру

Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека

Выросло количество жертв атак БПЛА ВСУ в Горловке. Об этом 19 августа заявил глава Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики

2026-08-19T14:39

2026-08-19T14:39

2026-08-19T14:41

новости

горловка

украина

россия

вооруженные силы украины

украина.ру

днр

новости днр

донбасс

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101754/14/1017541427_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_638506dd996dbb8981a4caa67345ccc0.jpg

"Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - сказано в публикации телеграм-канала градоначальника.Ранее днём он сообщал, что БПЛА украинских террористов атаковали центр Горловки - вследствие этого ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.Город постоянно подвергается атакам вооружённых формирований Украины. Целенаправленные удары наносятся по мирным жителям, по социальным и другим гражданским объектам.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

горловка

украина

россия

днр

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, горловка, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, днр, новости днр, донбасс, мирные жители, военные преступления, всу, дроны, бпла сегодня, атака бпла