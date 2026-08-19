Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека - 19.08.2026 Украина.ру
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Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека
Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека - 19.08.2026 Украина.ру
Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека
Выросло количество жертв атак БПЛА ВСУ в Горловке. Об этом 19 августа заявил глава Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики
2026-08-19T14:39
2026-08-19T14:41
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"Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - сказано в публикации телеграм-канала градоначальника.Ранее днём он сообщал, что БПЛА украинских террористов атаковали центр Горловки - вследствие этого ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.Город постоянно подвергается атакам вооружённых формирований Украины. Целенаправленные удары наносятся по мирным жителям, по социальным и другим гражданским объектам.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, горловка, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру, днр, новости днр, донбасс, мирные жители, военные преступления, всу, дроны, бпла сегодня, атака бпла
Новости, Горловка, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ДНР, новости ДНР, Донбасс, мирные жители, Военные преступления, ВСУ, дроны, БПЛА сегодня, атака БПЛА

Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека

14:39 19.08.2026 (обновлено: 14:41 19.08.2026)
 
© Фото : из личного архива Ивана Приходько / Перейти в фотобанкИван Приходько
Иван Приходько - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : из личного архива Ивана Приходько
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Выросло количество жертв атак БПЛА ВСУ в Горловке. Об этом 19 августа заявил глава Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики
"Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - сказано в публикации телеграм-канала градоначальника.
Ранее днём он сообщал, что БПЛА украинских террористов атаковали центр Горловки - вследствие этого ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.
Город постоянно подвергается атакам вооружённых формирований Украины. Целенаправленные удары наносятся по мирным жителям, по социальным и другим гражданским объектам.
Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осенью
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