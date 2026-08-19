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Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека
Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека - 19.08.2026 Украина.ру
Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека
Выросло количество жертв атак БПЛА ВСУ в Горловке. Об этом 19 августа заявил глава Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики
2026-08-19T14:39
2026-08-19T14:39
2026-08-19T14:41
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"Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - сказано в публикации телеграм-канала градоначальника.Ранее днём он сообщал, что БПЛА украинских террористов атаковали центр Горловки - вследствие этого ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.Город постоянно подвергается атакам вооружённых формирований Украины. Целенаправленные удары наносятся по мирным жителям, по социальным и другим гражданским объектам.Актуальное интервью: Удары по России, бензин и энергетика Украины. Александр Ионов о том, чего ждать осеньюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Жертвами дронов ВСУ в Горловке стали четыре человека
14:39 19.08.2026 (обновлено: 14:41 19.08.2026)
Выросло количество жертв атак БПЛА ВСУ в Горловке. Об этом 19 августа заявил глава Администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики
"Количество раненых в результате украинской вооружённой агрессии горловчан увеличилось до четырех", - сказано в публикации телеграм-канала градоначальника.
Ранее днём он сообщал, что БПЛА украинских террористов атаковали центр Горловки - вследствие этого ранения различной степени тяжести получили три мирных жителя.
Город постоянно подвергается атакам вооружённых формирований Украины. Целенаправленные удары наносятся по мирным жителям, по социальным и другим гражданским объектам.
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