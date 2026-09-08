Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку - 08.09.2026 Украина.ру
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Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку
Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку - 08.09.2026 Украина.ру
Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку
Политическое положение Владимира Зеленского стремительно ухудшается после вынужденного увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко, сообщает Страна.ua
2026-09-08T12:35
2026-09-08T12:42
киев
банковая
владимир зеленский
кравченко
давид арахамия
слуга народа
сбу
набу
новости
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Потеря контроля над ведомством лишает Банковую возможности блокировать уголовные дела против депутатов фракции "Слуга народа". До этого момента ГБР, СБУ и полиция не могли сделать ни шагу без согласования с лояльными прокурорами, а вручить подозрение парламентариям имел право исключительно генпрокурор. Пытаясь спасти ситуацию, Зеленский и его команда намерены экстренно назначить на место Кравченко подконтрольного исполняющего обязанности.Однако атака НАБУ в рамках дела "Карфаген" уже запустила деморализацию всей силовой вертикали Киева, поскольку нити расследования о крышевании колл-центров ведут напрямую в СБУ. В этих условиях Зеленский оказался перед жестким выбором: либо полностью капитулировать и отдать контроль над ведомствами кураторам НАБУ, либо пойти на радикальный шаг — нанести ответный удар по антикоррупционной вертикали через СНБО и уголовные дела. Издание объясняет, что при этом время для контратаки истекает, так как новые аресты и отставки скоро лишат Офис президента людей, способных выполнить такой приказ.Решение об уходе Кравченко с поста генпрокурора было принято в понедельник сразу после его экстренной встречи с Зеленским и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Сначала Кравченко категорически отказывался самостоятельно покидать должность на фоне громкого коррупционного скандала вокруг курирования мошеннических колл-центров сотрудниками его ведомства, однако после закрытых переговоров на Банковой уступил.Подробнее о скандале - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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киев, банковая, владимир зеленский, кравченко, давид арахамия, слуга народа, сбу, набу, новости
Киев, Банковая, Владимир Зеленский, Кравченко, Давид Арахамия, Слуга народа, СБУ, НАБУ, Новости

Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку

12:35 08.09.2026 (обновлено: 12:42 08.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Политическое положение Владимира Зеленского стремительно ухудшается после вынужденного увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко, сообщает Страна.ua
Потеря контроля над ведомством лишает Банковую возможности блокировать уголовные дела против депутатов фракции "Слуга народа".
До этого момента ГБР, СБУ и полиция не могли сделать ни шагу без согласования с лояльными прокурорами, а вручить подозрение парламентариям имел право исключительно генпрокурор.
Пытаясь спасти ситуацию, Зеленский и его команда намерены экстренно назначить на место Кравченко подконтрольного исполняющего обязанности.
Однако атака НАБУ в рамках дела "Карфаген" уже запустила деморализацию всей силовой вертикали Киева, поскольку нити расследования о крышевании колл-центров ведут напрямую в СБУ.
В этих условиях Зеленский оказался перед жестким выбором: либо полностью капитулировать и отдать контроль над ведомствами кураторам НАБУ, либо пойти на радикальный шаг — нанести ответный удар по антикоррупционной вертикали через СНБО и уголовные дела.
Издание объясняет, что при этом время для контратаки истекает, так как новые аресты и отставки скоро лишат Офис президента людей, способных выполнить такой приказ.
Решение об уходе Кравченко с поста генпрокурора было принято в понедельник сразу после его экстренной встречи с Зеленским и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Сначала Кравченко категорически отказывался самостоятельно покидать должность на фоне громкого коррупционного скандала вокруг курирования мошеннических колл-центров сотрудниками его ведомства, однако после закрытых переговоров на Банковой уступил.
Подробнее о скандале - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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КиевБанковаяВладимир ЗеленскийКравченкоДавид АрахамияСлуга народаСБУНАБУНовости
 
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