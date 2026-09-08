https://ukraina.ru/20260908/poterya-kontrolya-nad-silovikami-i-radoy-otstavka-genprokurora-zagnala-zelenskogo-v-lovushku-1083072950.html

Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку

Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку - 08.09.2026 Украина.ру

Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку

Политическое положение Владимира Зеленского стремительно ухудшается после вынужденного увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко, сообщает Страна.ua

2026-09-08T12:35

2026-09-08T12:35

2026-09-08T12:42

киев

банковая

владимир зеленский

кравченко

давид арахамия

слуга народа

сбу

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новости

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Потеря контроля над ведомством лишает Банковую возможности блокировать уголовные дела против депутатов фракции "Слуга народа". До этого момента ГБР, СБУ и полиция не могли сделать ни шагу без согласования с лояльными прокурорами, а вручить подозрение парламентариям имел право исключительно генпрокурор. Пытаясь спасти ситуацию, Зеленский и его команда намерены экстренно назначить на место Кравченко подконтрольного исполняющего обязанности.Однако атака НАБУ в рамках дела "Карфаген" уже запустила деморализацию всей силовой вертикали Киева, поскольку нити расследования о крышевании колл-центров ведут напрямую в СБУ. В этих условиях Зеленский оказался перед жестким выбором: либо полностью капитулировать и отдать контроль над ведомствами кураторам НАБУ, либо пойти на радикальный шаг — нанести ответный удар по антикоррупционной вертикали через СНБО и уголовные дела. Издание объясняет, что при этом время для контратаки истекает, так как новые аресты и отставки скоро лишат Офис президента людей, способных выполнить такой приказ.Решение об уходе Кравченко с поста генпрокурора было принято в понедельник сразу после его экстренной встречи с Зеленским и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Сначала Кравченко категорически отказывался самостоятельно покидать должность на фоне громкого коррупционного скандала вокруг курирования мошеннических колл-центров сотрудниками его ведомства, однако после закрытых переговоров на Банковой уступил.Подробнее о скандале - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.

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киев, банковая, владимир зеленский, кравченко, давид арахамия, слуга народа, сбу, набу, новости