ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны - 01.10.2026 Украина.ру
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ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны
ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны - 01.10.2026 Украина.ру
ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны
ВСУ предприняли контратаку с внешней стороны котла на севере Харьковской области, однако успеха не добились и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 1 октября сообщает РИА Новости
2026-10-01T07:18
2026-10-01T07:24
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харьковская область
наступление вс рф
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сво
котел
окружение всу
спецоперация
вооруженные силы украины
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При этом ВСУ понесли серьёзные потери в технике и личном составе."Противник провёл одну контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции", — рассказал агентству представитель силовых структур.По его словам, киевский режим продолжает сосредотачивать бронетехнику для попытки прорыва кольца окружения с внешней стороны. Для подготовки к штурму в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" также перебрасывается пополнение из учебных центров.Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек. 7 сентября Минобороны РФ уточнило, что в окружении находится около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ.Подробнее о действиях российской армии в Харьковской области - в публикации ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, харьковская область, наступление вс рф, вс рф, сво, котел, окружение всу, спецоперация, вооруженные силы украины, новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Украина.ру, Россия, Харьковская область, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, котел, окружение ВСУ, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны

07:18 01.10.2026 (обновлено: 07:24 01.10.2026)
 
© AP / Leo CorreaУкраинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области
Украинские военнослужащие рядом с уничтоженным бронетранспортером ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
© AP / Leo Correa
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ВСУ предприняли контратаку с внешней стороны котла на севере Харьковской области, однако успеха не добились и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 1 октября сообщает РИА Новости
При этом ВСУ понесли серьёзные потери в технике и личном составе.
"Противник провёл одну контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции", — рассказал агентству представитель силовых структур.
По его словам, киевский режим продолжает сосредотачивать бронетехнику для попытки прорыва кольца окружения с внешней стороны. Для подготовки к штурму в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" также перебрасывается пополнение из учебных центров.
Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек. 7 сентября Минобороны РФ уточнило, что в окружении находится около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ.
Подробнее о действиях российской армии в Харьковской области - в публикации ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин.
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