https://ukraina.ru/20261001/vs-rf-presekli-ocherednuyu-popytku-vsu-prorvatsya-k-kharkovskomu-kotlu-s-vneshney-storony-1083531227.html

ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны

ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны - 01.10.2026 Украина.ру

ВС РФ пресекли очередную попытку ВСУ прорваться к Харьковскому котлу с внешней стороны

ВСУ предприняли контратаку с внешней стороны котла на севере Харьковской области, однако успеха не добились и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 1 октября сообщает РИА Новости

2026-10-01T07:18

2026-10-01T07:18

2026-10-01T07:24

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наступление вс рф

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котел

окружение всу

спецоперация

вооруженные силы украины

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При этом ВСУ понесли серьёзные потери в технике и личном составе."Противник провёл одну контратаку двумя штурмовыми группами 57-й отдельной мотопехотной бригады в районе Шевченково, успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции", — рассказал агентству представитель силовых структур.По его словам, киевский режим продолжает сосредотачивать бронетехнику для попытки прорыва кольца окружения с внешней стороны. Для подготовки к штурму в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" также перебрасывается пополнение из учебных центров.Всего в кольце на севере Харьковской области с начала сентября оказалась заперта группировка противника численностью до двух тысяч человек. 7 сентября Минобороны РФ уточнило, что в окружении находится около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ.Подробнее о действиях российской армии в Харьковской области - в публикации ВС РФ выжигают котел под Харьковом: ВСУ оказались в малом кольце окружения — Алехин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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